ગુજરાતના ખેડૂતો માટે કામના સમાચાર : ખેડૂતો હવે જાતે જ પોતાના ખેતરનો નુકસાની સરવે કરી શકશે
Krushi-Pragati Application : ખેડૂતો હવે 'કૃષિ પ્રગતિ' એપ્લિકેશન દ્વારા કમોસમી વરસાદથી પાક નુકસાની સર્વે જાતે કરી શકશે, કૃષિ વિભાગે માર્ગદર્શિકા કરી જાહેર
Agriculture News ; ગુજરાતના ખેડૂતો મહાસંકટનો સામનો કરી રહ્યા છે. કમોસમી વરસાદથી પાકનો સોંથ વળી ગયો છે. આવામાં ખેડૂતો વળતર મળે તેવી સરકાર પાસેથી માંગ કરી રહ્યાં છે. આવામાં એક એપ્લિકેશન દ્વારા ખેડૂત કમોસમી વરસાદથી પાક નુકસાની અંગે સર્વે જાતે કરી શકાશે, કૃષિ વિભાગે આ અંગે માર્ગદર્શિકા જાહેર કરી છે.
કમોસમી વરસાદથી પાક નુકસાની બાદ સરવે માટે મોબાઈલ એપ્લિકેશનનો ઉપયોગ કરી શકાશે. "કૃષિ પ્રગતિ" એપ્લિકેશન પર ખેડૂતો જાતે પાક નુકસાની અંગે સરવે કરી શકશે. ખેડૂતોએ મોબાઈલમાં એપ્લિકેશન મારફતે સેલ્ફ સરવે કરી શકશે. આ અંગે રાજ્યના કૃષિ વિભાગ તરફથી મોબાઈલ સરવે અંગેની માર્ગદર્શિકા જાહેર કરાઈ છે.
માર્ગદર્શિકા મુજબ, ખેડૂતોએ રજિસ્ટર્ડ મોબાઈલ નંબર નાંખી લોગ ઈન કરવાનું રહેશે. પાક નુકસાની ઓપ્શન પર જઈ સરવે નંબર અને હદ ચકાસણી કરવાની રહેશે. જે-તે ખેતરના સરવે માટે ખેતરના ૧૦૦ મીટર વિસ્તારમાં રહેવું પડશે. ડૂતે પાકનું નામ, વાવણી લાયક વિસ્તાર પણ આપવાના રહેશે. નુકસાની અંગેના 2 ફોટો એપ્લિકેશન પર અપલોડ કરવાના રહેશે. એક ફોટો આખા ખેતરનો જ્યારે બીજો પાક નુકશાની દેખાય તે પ્રકારે અપલોડ કરવાનો રહેશે.
આ એપ પર કેવી રીતે અરજી કરશો, આ રહ્યાં સ્ટેપ
- લોગ ઇન પ્રક્રિયા : ખેડૂતોએ સૌપ્રથમ પોતાના રજિસ્ટર્ડ મોબાઇલ નંબરમાં “કૃષિ પ્રગતિ” એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરવી રહેશે. ત્યારબાદ મોબાઇલ નંબર દાખલ કરી એપમાં લોગ ઇન કરવાનું રહેશે.
- સર્વેની શરૂઆત : લોગ ઇન થયા પછી એપ્લિકેશનમાં આપવામાં આવેલા “પાક નુકસાની” વિકલ્પ પર જવું પડશે. ત્યારબાદ ખેડૂતોએ પોતાના ખેતરનો સર્વે નંબર દાખલ કરી ખેતરની હદ (બાઉન્ડરી) ચકાસવી રહેશે.
- લોકેશન ચકાસણી (Geo-Tagging) : સર્વે કરતા સમયે ખેડૂતને પોતાના ખેતરના 100 મીટર વિસ્તારમાં હાજર રહેવું ફરજિયાત રહેશે. એપ્લિકેશન જીઓ-ટેગિંગ દ્વારા ખેડૂતની હાજરીની પુષ્ટિ કરશે.
- માહિતી ભરવી : ખેડૂતોએ પોતાના પાકનું નામ, વાવણીનો વિસ્તાર અને અન્ય જરૂરી વિગતો એપમાં દાખલ કરવી રહેશે.
- ફોટા અપલોડ કરવાના : સર્વેના ભાગરૂપે ખેડૂતોએ બે ફોટોગ્રાફ્સ અપલોડ કરવા રહેશે (1) પ્રથમ ફોટો: આખા ખેતરનો સ્પષ્ટ દૃશ્ય દર્શાવતો અને (2) બીજો ફોટો: પાકને થયેલા ચોક્કસ નુકસાનનો નજીકથી લેવામાં આવેલ ફોટો. આ બંને ફોટા જીઓ-ટેગિંગ સાથે અપલોડ કરવા જરૂરી રહેશે.
