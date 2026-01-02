Prev
ગુજરાતી ન્યૂઝAgriculture

પાક એક, કમાણી ડબલ! ખેતીમાં ઉપજ વધારશે અને ખેડૂતોના ખિસ્સા ભરાશે

Farming Tips: મધમાખી માત્ર મધ જ આપતી નથી, પરંતુ તે ખેતરમાં એક સાયલન્ટ વર્કરની જેમ કામ કરે છે, જેમાં પાકના ઉત્પાદનમાં 20 ટકા સુધીનો વધારો જોવા મળ્યો છે.

Written By  Dhaval Gokani|Last Updated: Jan 02, 2026, 10:49 AM IST

Farming Tips: ખેતી હવે પરંપરાગત સીમાઓ તોડીને સ્માર્ટ અને નફાકારક બની રહી છે. ખેડૂતોની આવક બમણી કરવાના ધ્યેય સાથે, ઉત્તર પ્રદેશ કૃષિ વિભાગે એક માસ્ટર પ્લાન શેર કર્યો છે જે ફક્ત ખેતીની ઉપજમાં વધારો કરશે નહીં પરંતુ ખેડૂતોને વધારાનો નફો પણ આપશે. મધમાખી ઉછેર આ યોજનાના કેન્દ્રમાં છે.

વૈજ્ઞાનિકો અને કૃષિ નિષ્ણાંતો અનુસાર મધમાખી માત્ર મધ જ આપતી નથી, પરંતુ તે ખેતરમાં એક સાયલન્ટ વર્કરની જેમ કામ કરે છે. જેનાથી પાકના ઉત્પાદનમાં 20% સુધીનો ભારે વધારો જોવા મળ્યો છે. મધના રૂપમાં મળનારી વધારાની આવક અને પાકની સારી ગુણવત્તાએ આ ક્ષેત્રને ખેતીનું અસલી ગેમચેન્જર બનાવી દીધું છે. પરંતુ આ નફો મેળવવા માટે ખેડૂતોએ એક જરૂરી સાવચેતી રાખવી પડશે, જે તેના પાક અને આ નાના મિત્રો- બંનેની સુરક્ષા માટે જરૂરી છે.

જ્યારે મધમાખીઓ ફૂલોમાંથી રસ એકત્રિત કરે છે, ત્યારે તેઓ પરાગનયન પ્રક્રિયાને ઝડપી બનાવે છે અને વધુ અસરકારક બનાવે છે. આ પાકની ગુણવત્તા, અનાજ ભરવાની ક્ષમતા અને એકંદર ઉપજ પર સીધી અસર કરે છે. આ જ કારણ છે કે મધમાખી ઉછેર સરસવ, સૂર્યમુખી, ધાણા, શાકભાજી અને ફળ પાક માટે અત્યંત ઉપયોગી માનવામાં આવે છે.

ઉત્પાદનમાં વધારો
ખેતીને ફાયદાકારક અને ટકાઉ બનાવવા માટે મુધમાખી ઉછેર (Beekeeping) ને એક પ્રભાવી વિકલ્પના રૂપમાં ઝડપથી અપનાવવામાં આવી રહ્યો છે. કૃષિ નિષ્ણાંતો અને સરકારી વિભાગો અનુસાર ફૂલવાળા પાકમાં મધમાખીના પરાગણથી એવરેજ 20 ટકા સુધી ઉત્પાદનમાં વધારો થાય છે.

કયા પાકને થશે ફાયદો?
સરસવ
સૂર્યમુખી
કઠોળ પાક
ફળ પાક (કેરી, લીચી, જામફળ)
શાકભાજી

મધમાખી ઉછેરના મુખ્ય ફાયદા
પાક ઉત્પાદનમાં 15-20 ટકાનો વધારો
પાકની ગુણવત્તામાં સુધાર
મધ અને મીણમાંથી વધારાની આવક
પર્યાવરણ સંતુલનમાં મદદ

ખેડૂતોએ શું સાવચેતી રાખવી જોઈએ?
નિષ્ણાંતોનું કહેવું છે કે ખેડૂતોએ પાકમાં ફૂલ આવવાની અવસ્થા દરમિયાન કીટનાશકોનો પ્રયોગ ન કરવો જોઈએ, કારણ કે તેનાથી મધમાખીને નુકસાન પહોંચાડે છે અને પરાગનયન પ્રભાવિત થાય છે. મધમાખીનું સંરક્ષણ પાક અને પર્યાવરણ બંને માટે જરૂરી છે.

ફૂલ આવવાના સમય સુધી દવાનો પ્રયોગ ન કરો
જો જરૂરી હોય તો, સાંજે ઓછા ઝેરી જંતુનાશકોનો ઉપયોગ કરો.
મધમાખીના ડબ્બા એવી જગ્યાએ રાખો જ્યાં પાણી અને છાંયો હોય.
ખેતી સાથે મધમાખી ઉછેર અપનાવવાથી પાકનું ઉત્પાદન તો વધે જ છે, પણ ખેડૂતો મધ, મીણ અને અન્ય ઉત્પાદનો વેચીને વધારાની આવક પણ મેળવી શકે છે. મધને પૌષ્ટિક અને ઔષધીય ખોરાક માનવામાં આવે છે, અને તેની માંગ વર્ષભર ઊંચી રહે છે.

 

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ રાજનીતિ અને બિઝનેસ સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્

