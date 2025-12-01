Prev
આ ટેકનિકનો ઉપયોગ કરીને ખેતર વગર સ્ટ્રોબેરી ઉગાડો, બમ્પર પાકથી મળશે મોટો નફો; જાણો જરૂરી વાતો

Farming Tips: છોડ પાઈપોમાં વાવવામાં આવે છે, અને પાણીમાં ઓગળેલા પોષક તત્વો સીધા મૂળ સુધી પહોંચે છે. આ તકનીક ખેતરની જરૂરિયાતને દૂર કરે છે, ઓછા પાણીમાં પાક આપે છે, ઓછા રોગો થાય છે અને વધુ ઉપજ મળે છે.

Written By  Dhaval Gokani|Last Updated: Dec 01, 2025, 12:56 PM IST

Farming Tips: સ્ટ્રોબેરીની માંગ દર વર્ષે વધી રહી છે. જ્યુસ, આઈસ્ક્રીમ, બેકરી અને હેલ્થ-ફૂડ ઉદ્યોગમાં તેનો વપરાશ વધવાથી ખેડૂતો માટે તે ફાયદાકારક પાક બની ગયો છે. ખાસ વાત છે કે આ સ્ટ્રોબેરી હવે માત્ર પહાડી વિસ્તાર કે ઠંડા હવામાનમાં નહીં, પરંતુ ખેતર વગર પણ હાઇડ્રોપોનિક Hydroponic) ટેકનિકથી ઉગાડી શકાય છે.

શું છે હાઇડ્રોપોનિક ટેકનિક?
હાઇડ્રોપોનિક્સ  (Hydroponic) એક આધુનિક ખેતી પદ્ધતિ છે, જેમાં માટીની જગ્યાએ પોષક તત્વોથી ભરપૂર મિશ્રણ (ન્યૂટ્રિએન્ટ સોલ્યુશન) નો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. તેમાં છોડ પાઇપમાં લગાવવામાં આવે છે અને પાણીમાં મિશ્રિત પોષક તત્વો સીધા તેના મૂળ સુધી પહોંચે છે. આ તકનીકમાં ખેતરની જરૂર નથી. ઓછા પાણીમાં પાક, ઓછા રોગ અને ઉત્પાદન વધુ મળે છે.

સ્ટ્રોબેરી હાઇડ્રોપોનિક ખેતી- કેમ છે ફાયદાકારક?
હવામાન પર નિર્ભરતા ખતમ
ગ્રીનહાઉસ/પોલીહાઉસમાં તાપમાન નિયંત્રિત કરવામાં આવે છે. તેથી ગમે તે રાજ્યમાં સ્ટ્રોબેરી ઉગાડી શકાય છે.

ઉત્પાદનમાં વધારો
પરંપરાગત ખેતીમાં 1 એકરમાં 6-8 ટન સ્ટ્રોબેરી મળે છે. હાઇડ્રોપોનિક્સમાં તે વધી 10-15 ટન સુધી પહોંચી જાય છે.

પાણીનો 90 ટકા ઓછો ઉપયોગ
સર્કુલેશન સિસ્ટમમાં પાણીનો વારંવાર ઉપયોગ થાય છે.

રોગ અને જંતુઓ ઓછા
માટી ન હોવાથી ફંગસ અને જંતુઓ ઓછા લાગે છે.

ગુણવત્તા પ્રીમિયમ
મોટી, ચમકદાર અને મીઠી સ્ટ્રોબેરી મળે છે, જેની બજારમાં વધુ કિંમત મળે છે.

ખેતી માટે શું જોઈએ?
નેટ પોટ- જેમાં છોડ લગાવવામાં આવે છે.

ગોઇંગ મીડિયા- કોકોપીટ, પરલાઇટ, વર્મીકુલાઇટનું મિશ્રણ.

ન્યૂટ્રિએન્ટ સોલ્યુશન- સ્ટ્રોબેરી માટે NPK, કેલ્શિયમ, મેગ્નીશિયમ વગેરેનું સંતુલન.

પાણીની સર્કુલેશન સિસ્ટમ- ડ્રિપ લાઇનોના માધ્યમથી પોષણ મળે છે.

તાપમાન કંટ્રોલ- 15-26°C સ્ટ્રોબેરી માટે આદર્શ તાપમાન.

સ્ટ્રોબેરીની કઈ જાત સારી છે?
વિન્ટર ડોન
સ્વીટ ચાર્લી
કામરોજ
નિહારિકા
ચંદ્રા

આ જાત કન્ટેનર/હાઇડ્રોપોનિક ખેતીમાં વધુ ફળ આપે છે.

પાક અને ઉત્પાદકતા
હાઇડ્રોપોનિક્સ સિસ્ટમમાં ઉગાડવામાં આવેલા સ્ટ્રોબેરીના રોપા 60થી 90 દિવસની અંદર તોડવા માટે તૈયાર થઈ જાય છે. ફળને ત્યારે તોડવા જોઈએ જ્યારે તે લાલ અને કડક થઈ જાય. કાપણી સવારે શ્રેષ્ઠ રીતે કરવામાં આવે છે. કાપણી સામાન્ય રીતે દર 5 થી 7 દિવસે કરવામાં આવે છે.

દરેક છોડ દર સીઝનમાં 15-20 ફળો ઉત્પન્ન કરી શકે છે. તેનું સરેરાશ વજન 6-12 ગ્રામ છે, અને કુલ ઉપજ 200-400 ગ્રામ છે. તેનાથી વિપરીત, હાઇડ્રોપોનિક્સનો ઉપયોગ કરીને ઉગાડવામાં આવતી સ્ટ્રોબેરીનું સરેરાશ ફળ વજન 10-30 ગ્રામ છે, અને પ્રતિ સીઝન પ્રતિ છોડ 500-600 ગ્રામ છે. આમ, હાઇડ્રોપોનિક્સ તે જ વિસ્તારમાં1.5-2 ગણું વધુ ઉત્પાદન આપી શકે છે.

કેટલો ખર્ચ અને કેટલો નફો?
એક 1000 વર્ગ ફૂટના સેટઅપમાં ખર્ચ લગભગ 1.5-2 લાખ રૂપિયા આવે છે. એક સ્ટ્રોબેરીનો છોડ 300-500 ગ્રામ સુધીનું ઉત્પાદન આપે છે. ઓફ સિઝનમાં સ્ટ્રોબેરી 250-400 રૂપિયા પ્રતિ કિલોના ભાવે વેચાઈ છે. 100 વર્ગ ફૂટ સેટઅપથી વર્ષે 1.5–2.5 લાખ રૂપિયા સુધીની કમાણી સંભવ છે. પોલીહાઉસમાં મોટા સ્તર પર શરૂ કરો તો આવક વધી શકે છે.

 

