/આ રીતે કરો ખેતી, વરસાદ વગર પણ થશે રેકોર્ડ ઉત્પાદન, જાણો રેનલેસ ફાર્મિંગની પદ્ધતિ

Rainless Farming Tips: રેનલેસ ફાર્મિંગ તે વિસ્તાર માટે સારો વિકલ્પ છે, જ્યાં પાણીની અછત રહે છે. મલ્ચિંગ, ડ્રિપ ઇરિગેશન અને સ્માર્ટ બીજોના ઉપયોગથી ભેજ બચાવી રેકોર્ડ ઉત્પાદન કરી શકાય છે.
વરસાદ વગ ખેતી કરવી સાંભળવામાં થોડું વિચિત્ર લાગી શકે છે. પરંતુ રેનલેસ ફાર્મિંગ આજના સમયમાં હકીકત બની ગઈ છે. આ પદ્ધતિ તે વિસ્તાર માટે વરદાનથી ઓછી નથી જ્યાં પાણીની અછત રહે છે. તેમાં લોકો આકાશની તરફ જોવાની જગ્યાએ જમીનના ભેજને બચાવવા અને સ્માર્ટ ટેક્નોલોજીના ઉપયોગ પર ધ્યાન કેન્દ્રીત કરે છે.
રેનલેસ ફાર્મિંગનું સૌથી પ્રથમ અને જરૂરી પગલું છે કે સોયલ મલ્ચિંગ એટલે કે જમીનને ઢાંકવી. પાકના અવશેષો કે મલ્ચિંગ ફિલ્મથી માટીને કવર કરવામાં આવે છે. જેનાથી સૂરજની ગરમી ભેજને શોષી શકતી નથી. જ્યારે જમીનની અંદર પાણી વરાળ બની ઉડતું નથી. તો છોડને ઓછી સિંચાઈમાં સંપૂર્ણ પોષણ મળતું રહે છે.
આજકાલ ડ્રિપ ઇરિગેશન અને સ્પ્રિંકલર સિસ્ટમ જેવા મોડર્સન ટૂલ્સે સિંચાઈની ગેમ બદલી દીધી છે. પાઈપ દ્વારા પાણી સીધું છોડના મૂળ સુધી ટીંપે-ટીંપે પહોંચે છે. જેનાથી પાણી વેડફાતું નથી. આ તકનીક ઓછા પાણીમાં પણ છોડને હાઇડ્રેટેડ રાખે છે અને પાકના ગ્રોથને રોકેટની જેમ વધારે છે.
રેનલેસ ફાર્મિંગમાં વસ્તુની પસંદગી સમજી વિચારીને કરવી પડે છે. તમારે આવા પાક પર દાવ લગાવવો જોીએ જે ઓછા પાણીમાં રહી સકે. માર્કેટમાં હવે એવા હાઇબ્રિડ બીજ ઉપલબ્ધ છે, જે દુષ્કાળને સહન કરવાની તાકાત રાખે છે અને વધ વરસાદ વગર રેકોર્ડ ઉત્પાદનની ગેરંટી આપે છે.
માટીના સ્વાસ્થ્યને સુધારવા માટે ઓર્ગેનિક ખાતર અને હાઇડ્રો જેલનો ઉપયોગ કરવો એક માસ્ટરસ્ટ્રોક સાબિત થઈ શકે છે. હાઇડ્રો જેલ માટીમાં પાણીને શોષી લાંબા સમય સુધી સ્ટોર કરે છે અને જરૂર પડવા પર ધીમે-ધીમે છોડને આપતા રહે છે. તેનાથી જમીનની વોટર હોલ્ડિંગ કેપિસિટી વધી જાય છે અને સિંચાઈની ચિંતા દૂર થાય છે.
સ્માર્ટ ફાર્મિંગ માટે આજકાલ સેન્સર્સ અને વેધર એપનો સહારો લેવો ફાયદાકારક છે. આ સેન્સર તમને મોબાઇલ પર જણાવે છે કે માટીમાં કેટલો ભેજ બાકી છે અને ક્યારે થોડું પાણી આપવાની જરૂર છે. જેટા પ્રમાણે કરવામાં આવેલી ખેતીમાં જોખમ ઓછું અને કમાણી વધારે રહે છે.
કુલ મળી જુઓ તો રેનલેસ ફાર્મિંગ માત્ર એક તકનીક નહીં પરંતુ ખેતીનો નવો દ્રષ્ટિકોણ છે. જ્યારે તમે કુદરતના ભરોસે રહેવાની જગ્યાએ સ્માર્ટ મેનેજમેન્ટ અને મોડર્ન પદ્ધતિ અપનાવો છો. તો ઉજ્જડ જમીન પણ સોનું ઉગવા લાગે છે. તમે પણ તમારા વિચારમાં ફેરફાર કરી ખેતીને પ્રોફિટ કરનાર બિઝનેસ બનાવો.