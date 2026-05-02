હોમAgricultureમાત્ર 10,000 રૂપિયા લગાવી શરૂ કરી શકો છો આ પાકની ખેતી, કમાણી થશે ડબલ

માત્ર 10,000 રૂપિયા લગાવી શરૂ કરી શકો છો આ પાકની ખેતી, કમાણી થશે ડબલ

Farming In Ten Thousand Rupees: માત્ર 10000 ના નાના રોકાણથી તમે સ્માર્ટ ખેતી શરૂ કરી લાખોની કમાણી કરી શકો છો. કદ્દુ, દુધી કે કાકડી જેવા પાકમાં ઓછા ખર્ચમાં સારી કમાણીની તક મળે છે.

Written By  Dhaval Gokani|Last Updated: May 02, 2026, 03:06 PM IST
  • આજના જમાનામાં બદલાઈ ગયો છે ખેતી કરવાનો અંદાજ
  • સારી કમાણી માટે સ્માર્ટ પ્લાનિંગ સાથે ખેતી જરૂરી
  • કાકડી, દુધી, કદ્દુ જેવા પાકનું ઉત્પાદન કરી વધારો કમાણી

માત્ર 10,000 રૂપિયા લગાવી શરૂ કરી શકો છો આ પાકની ખેતી, કમાણી થશે ડબલ

Farming In Ten Thousand Rupees: આજકાલ ખેતી કરવાનો અંદાજ બદલાઈ ગયો છે અને હવે જમાનો સ્માર્ટ ખેતીનો છે, જ્યાં ઓછા રોકાણમાં સારો લાભ મળે છે. જો તમે પરંપરાગત પાકની પ્રથા તોડી કંઈક નવું કરવા ઈચ્છો છો તો કદ્દુ, દુધી અને કાકડી જેવા પાક આજના સમયમાં હિટ બિઝનેસ મોડલ સાબિત થઈ શકે છે.

માત્ર 10000 રૂપિયાનું શરૂઆતી રોકાણ કરી તમે લાખોનું ટર્ન ઓવર હાસિલ કરી શકો છો અને આ હવે સંભવ છે. નવી રીતમાં જોખમ ઓછું છે અને નફાની સંભાવના એટલી વધુ છે કે તમે તમારી કમાણીને ડબલ પણ કરી શકો છો. જાણો સમગ્ર માહિતી...

કદ્દુની ખેતીથી ઓછા સમયમાં બમ્પર કમાણી
જો તમે ઓછા બજેટમાં ખેતી શરૂ કરવા ઈચ્છો છો કો કદ્દુ એક સારો વિકલ્પ છે. કારણ કે એક વીઘામાં તેને લગાવવાનો ખર્ચ માત્ર 8થી 10 હજાર રૂપિયા વચ્ચે આવે છે. સૌથી સારી વાત છે કે આ પાક માત્ર 50 દિવસમાં લણવા માટે તૈયાર થઈ જાય છે. જેનાથી ખેડૂતોને જલ્દી તેની મહેનતનું ફળ મળી જાય છે. યોગ્ય પ્લાનિંગ સાથે એક એકરમાં કદ્દુની ખેતીથી એક લાખ સુધીની કમાણી કરી શકાય છે.

કદ્દુના પાકનો શરૂઆતી ખર્ચ ઓછો છે અને તેમાં બીમારી લાગવાનો ખતરો પણ ઓછો રહે છે.

માર્કેટમાં કદ્દુની માંગ આખું વર્ષ રહે છે, જેનાથી તેને વેચવામાં કોઈ સમસ્યા આવતી નથી.

ધાન અને ઘઉંના મુકાબલે આજના સમયમાં કદ્દુની ખેતી ઓછા ખર્ચમાં વધુ નફો મેળવવાનો શાનદાર રસ્તો છે.

દુધીની ખેતી
દુધીની ખેતી તે લોકો માટે સારી છે, જે ઓછા જોખમની સાથે નિયમિત આવક ઈચ્છે છે. કારણ કે તેના બીજ અને ખાતર પર થનાર ખર્ચ તમારા બજેટમાં ફિટ બેસે છે. જો તમે નવી રીતે દુધીની ખેતી કરી શકો છો.

તો તેની ક્વોલિટી અને ઉત્પાદન બંનેમાં વધારો થાય છે, જેનાથી માર્કેટમાં સારા ભાવ મળે છે. માત્ર 10 હજાર રૂપિયાના નાના રોકાણની સાથે તમે તેની શરૂઆત કરી શકો છો અને સીઝન દરમિયાન દરરોજ સારી કમાણી કરી શકો છો.

દુધીની ખેતી માટે વધુ પાણીની જરૂર પડતી નથી અને તે ઓછા સંસાધનોમાં પણ સારૂ ઉત્પાદન આપે છે.

ઓગ્રેનિક ખાતર અને યોગ્ય દવાઓનો ઉપયોગ કરી તમે તેનું ઉત્પાદન અનેક ગણું વધારી શકો છો.

તમારા પાકના લિસ્ટમાં દુધીને સામેલ કરવી એક સારો નિર્ણય છે, કારણ કે બજારમાં તેની માંગ સતત રહે છે.

કાકડીની ખેતી
કાકડી એક રોકડ પાક છે. જે ખુબ ઓછા સમયમાં તૈયાર થાય છે અને ગરમીની સિઝનમાં તેની કિંમત વધારે રહે છે. તમે 10 હજારમાં તેની હાઇબ્રિડ જાતની વાવણી કરી શકો છો, જે સામાન્ય બીજોની તુલનામાં વધુ ફળ આપે છે. કાકડીની ખેતીનો સૌથી મોટો ફાયદો એ છે કે તે વારંવાર લણણી કરવાની મંજૂરી આપે છે, જેનાથી તમને ઘણા અઠવાડિયા સુધી સતત આવક મળતી રહે છે.

કાકડીની ખેતીમાં મલ્ચિંગ તકનીક અપનાવી તમે ભેજથી બચાવી શકો છો અને ઉત્પાદનવાર થનાર ખર્ચ ઘટાડી શકો છો.

આ ઓછા સમયનો પાક છે. તેથી તમે વર્ષમાં તેની ત્રણથી ચાર સાયકલ પુરી કરી મોટા રૂપિયા બનાવી શકો છો.

જૂના પરંપરાગત વિચારને છોડી નવી તકનીક અને સારી વસ્તુનો ઉપયોગ કરી તમે કાકડી જેવા પાકથી તમારી ખેતીમાં કમાણી કરી શકો છો.

 

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર

