Agriculture

Tulsi Plant: શિયાળામાં આ 3 વાતનું રાખો ધ્યાન, કડકડતી ઠંડીમાં પણ તુલસીનો છોડ રહેશે લીલોછમ

Tulsi Plant Winter Care: તુલસીનો છોડ હંમેશા હર્યોભર્યો રહે તે માટે આજે તમને 3 અચૂક ઉપાય જણાવીએ. આ ઉપાય અપનાવી લેશો તો શિયાળામાં ગમે એટલી ઠંડી પડશે તુલસીનો છોડ સુકાશે નહીં. 
 

Written By  krupa shah|Last Updated: Nov 04, 2025, 08:21 AM IST

Tulsi Plant Winter Care: તુલસીના છોડનું ધાર્મિક મહત્વ હોવાની સાથે ઔષધીય ગુણ હોવાના કારણે આયુર્વેદમાં પણ વિશેષ મહત્વ છે. તુલસીનો છોડ દરેક ઘરમાં હોય છે. જોકે ઠંડીની શરૂઆત થાય એટલે તુલસીના છોડની દેખરેખ કરવી મુશ્કેલ થઈ જાય છે. ઠંડી ના કારણે ઘણીવાર તુલસીનો છોડ સુકાવા લાગે છે. તેથી શિયાળામાં તુલસીના છોડને ખાસ દેખરેખ કરવી જરૂરી હોય છે. તેના માટે કોઈ મુશ્કેલ કામ કરવાનું પણ નથી. તમે કેટલીક જરૂરી વસ્તુઓનું ધ્યાન રાખો તો શિયાળામાં પણ તુલસીનો છોડ લીલોછમ રહેશે. આજે તમને શિયાળામાં તુલસીનું ધ્યાન કેવી રીતે રાખવું તેના ત્રણ અચૂક ઉપાય જણાવીએ. આ ઉપાય અપનાવી લેશો તો તુલસીનો છોડ શિયાળામાં પણ સ્વસ્થ રહેશે અને સુકાશે નહીં. 

જગ્યા બદલો 

શિયાળામાં તુલસીના છોડને સુકાવાથી બચાવવા માટે છોડની જગ્યા બદલો. છોડને એવી જગ્યાએ રાખો જ્યાં તડકો આવતો હોય. શિયાળાની શરૂઆત થાય એટલે તાપમાનમાં ફેરફાર થવા લાગે છે. ઠંડા અને શુષ્ક તાપમાનના કારણે છોડ સુકાવા લાગે છે. તુલસીના છોડને તડકામાં રાખવાથી છોડને ગરમી મળે છે અને પ્રકાશ સંશ્લેષણ માટે જરૂરી એનર્જી પણ મળે છે. તેનાથી તુલસીના પાન સ્વસ્થ અને લીલા રહે છે. 

માટી 

તુલસીનો છોડ લીલોછમ રહે તે માટે જરૂરી છે કે છોડના મૂળ શ્વાસ લઈ શકે. ઠંડીના કારણે માટીનો ઉપરનો ભાગ સુકાઈ અને કડક થઈ જાય છે જેના કારણે હવા અંદર જઈ શકતી નથી. અને છોડ સુકાવા લાગે છે. શિયાળામાં છોડની ઉપરની માટીને થોડા થોડા દિવસે ખોદી અને ઢીલી કરી દેવી. ધ્યાન રાખવું કે છોડના મૂળને નુકસાન ન થાય. માટીને થોડી ખોદવા થી છોડના મૂળ સુધી પ્રકાશ અને હવા જાય છે જેના કારણે છોડ સૂકાતો નથી. 

માંજર કાપવા 

કોઈપણ છોડ સારો રહે તે માટે જરૂરી છે કે તેના સુકાયેલા પાન, ફુલ વગેરેને દૂર કરવામાં આવે. આવું જ તુલસીના છોડ સાથે કરવાનું હોય છે. તુલસીના છોડમાં માંજર આવે કે તેના જે પણ સુકાવા લાગે તેને સાફ કરવા જરૂરી હોય છે. સુકાયેલા પાન ડાળી અને માંજરને દૂર કરી દેશો તો છોડનો ગ્રોથ ઝડપથી થશે અને તે સુકાશે પણ નહીં.

