Gardening Tips: લીમડાના પાનનો ગ્રોથ અટકી જાય તો માટીમાં મિક્સ કરી દો વાસી દહીં, ઠંડીમાં પણ ઝડપથી વધશે છોડ

Gardening Tips For Curry Plant: શિયાળામાં છોડનો ગ્રોથ અટકી જાય છે. ખાસ કરીને મીઠા લીમડાના પાન ખરવા લાગે છે, મોટા પાન આવતા નથી અને ઘણીવાર પાન પીળા થઈ જાય છે. આ તકલીફને દુર કરવા તમે આ ઘરેલુ નુસખો અપનાવી શકો છો.
Gardening Tips For Curry Plant: શિયાળામાં ગાર્ડનમાં રહેલા છોડ પણ કરમાવા લાગે છે. ઠંડા વાતાવરણમાં છોડનું વધુ મુશ્કેલ થઈ જાય છે. ઘણા છોડ નું ગ્રોથ સ્લો થઈ જાય છે. જેમકે મીઠો લીમડો. મીઠા લીમડાનો છોડ ઘરમાં હોય તો તમે જોયું હશે કે જેમ જેમ ઠંડી વધે તેમ છોડનું ગ્રોથ સ્લો થઈ જાય છે. જો આ સમયે છોડની ખાસ સંભાળ રાખવામાં ન આવે તો ઝડપથી છોડ કરમાઈ જાય છે ઘણી વખત તેના પાન પીળા પડીને ખરવા લાગે છે. શિયાળામાં છોડ કરમાઈ જવાનું મુખ્ય કારણ હોય છે ઓછો થડકો ઠંડી હવા અને પોષણનો અભાવ. જો તમારા ઘરમાં પણ લીમડાનો છોડ હોય અને શિયાળા દરમિયાન તેનો ગ્રોથ અટકી ગયો હોય તો આજે તમને એક ઘરેલુ નુસખો જણાવીએ જેની મદદથી આ સમસ્યાથી છુટકારો મેળવી શકો છો.
ઘરમાં રાખેલા લીમડાના છોડના પાન નો ગ્રોથ અટકી ગયો હોય અથવા તો પાન પીળા પડીને ખરવા લાગ્યા હોય તો તેનો ગ્રોથ વધારવા માટે અને છોડને હેલ્ધી રાખવા માટે તમે ઘરમાં પડેલા વાસી દહીંનો ઉપયોગ કરી શકો છો. વાસી દહીં છોડ માટે સસ્તો અને સેફ ઉપાય છે તેની મદદથી તમે શિયાળામાં પણ છોડનો ગ્રોથ વધારી શકશો. તો ચાલો તમને જણાવીએ દહીંનો ઉપયોગ કરવાની સાચી રીત કઈ છે.
દહીં વાસી થાય એટલે તેમાં પોષક તત્વો વધી જાય છે. દહીંમાં કેલ્શિયમ પ્રોટીન અને ગુડ બેક્ટેરિયા વધી જાય છે જે માટીની ગુણવત્તા સુધારવામાં મદદ કરે છે. દહીંના બેક્ટેરિયા માટીને વધારે ફળદ્રુપ બનાવે છે અને સાથે જ મૂળને મજબૂત કરે છે. શિયાળા દરમિયાન માટી ઠંડી અને ડ્રાય થઈ જાય છે. આ સમયે માટીમાં દહીં ઉમેરવાથી મૂળ મજબૂત થઈ જાય છે અને શિયાળામાં પણ માટી મોસ્ચર વાળી રહે છે જેના કારણે છોડને જરૂરી પોષણ મળે છે. લીમડાના છોડમાં દહીં ઉમેરવાથી લીમડાના પાનનો રંગ પણ ઘાટો લીલો થાય છે.
પરંતુ દહીંને માટીમાં ડાયરેક્ટ મિક્સ કરવું નહીં. સૌથી પહેલા બે ચમચી દહીં લઈ તેને અડધા l સાફ પાણીમાં સારી રીતે મિક્સ કરી દો. પાણીમાં દહીં સારી રીતે મિક્સ થઈ જાય એટલે કે પાતળું મિશ્રણ બની જાય પછી આ મિશ્રણને છોડના મૂડમાં ધીરે ધીરે રેડો. ધ્યાન રાખવું કે વધારે માત્રામાં અને ઘાટું દહીં ડાયરેક્ટ માટીમાં ઉમેરવું નહીં. જો તમે આવું કરશો તો માટી વધારે કઠોર થઈ જશે અને છોડના મૂળ સુકાવા લાગશે. તેથી દહીંને હંમેશા પાણીમાં મિક્સ કરીને છોડમાં ઉમેરવું.
આ ઘરેલુ નુસખા નો ઉપાય અઠવાડિયામાં એક વખત કરો તો તે બસ છે. 10 થી 15 દિવસની અંદર તમને છોડમાં ફરક દેખાવા લાગશે. માટીમાં દહીં ઉમેરવાની સાથે છોડને ઠંડીથી બચાવવાનો પ્રયત્ન પણ કરો. છોડને એવી જગ્યાએ રાખો જ્યાં રોજ તેને થોડીવાર તડકો મળતો રહે. શિયાળામાં છોડમાં વધારે પાણી પણ રેડવું નહીં. સાથે જ ઠંડી વધારે પડતી હોય ત્યારે છોડને હવાર ન લાગે તે વાતનું ધ્યાન રાખો. ઘરેલુ નુસખા ની સાથે તમે છોડનો ગ્રોથ વધારવા માટે માટીમાં ખાતર પણ મિક્સ કરી શકો છો તેનાથી પણ સારું રિઝલ્ટ જોવા મળશે.
