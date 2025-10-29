Gardening Tips: લસણની કળીમાંથી લીલું લસણ ઉગાડવા ફોલો કરો આ સરળ સ્ટેપ્સ
Gardening Tips for Garlic Plant: શિયાળામાં લસણનો ઉપયોગ વધી જાય છે. ખાસ કરીને લીલું લસણ વધારે યુઝ થાય છે. લસણ એવી વસ્તુ છે જેને તમે ઘરે સરળતાથી ઉગાડી શકો છો. તેની વધારે દેખરેખ પણ કરવી નથી પડતી. અહીં દર્શાવેલા સ્ટેપ્સ ફોલો કરી તમે પણ બાલકનીમાં લસણ ઉગાડી શકો છો.
Trending Photos
Gardening Tips for Garlic Plant: લસણનો ઉપયોગ ભારતીય રસોઈમાં લગભગ રોજ કરવામાં આવે છે. લસણ રસોઈનો સ્વાદ વધારે છે. લસણ સ્વાસ્થ્ય માટે પણ ગુણકારી છે. શિયાળા દરમિયાન તો લીલા લસણનો ઉપયોગ પણ વધારે થતો હોય છે. જોકે આજના સમયમાં માર્કેટમાં કેમિકલથી ઉગાડેલું લસણ વધારે મળે છે. જો તમે કેમિકલ ફ્રી લસણ ખાવા માંગો છો તો તમે ઘરની બાલકનીમાં જ સરળતાથી લસણ ઉગાડી શકો છો. લસણ એવી વસ્તુ છે જેને વધારે દેખરેખની જરૂર પણ પડતી નથી. તો ચાલો તમને પણ જણાવીએ ઘરની બાલકલીમાં લસણ ઉગાડવા માટે શું કરવું જોઈએ.
લસણને તમે માટીના કુંડા કે કોઈપણ કન્ટેનરમાં પણ ઉગાડી શકો છો. બસ એક જ વાતનું ધ્યાન રાખવાનું હોય છે કે કન્ટેનર અથવા તો કુંડું ઓછામાં ઓછું 6 ઈંચ ઊંડું હોય. લસણ ઉગાડવા માટે માટી સૌથી મહત્વની હોય છે.
લસણ માટેની માટી તૈયાર કરવા માટે માટીમાં છાણનું ખાતર અથવા તો વર્મી કમ્પોસ્ટ મિક્સ. તેનાથી માટી ફળદ્રુપ રહેશે અને લસણનો ગ્રોથ પણ ઝડપથી થશે. લસણ ઉગાડવા માટે ઘરમાં રહેલા સૂકા લસણની કોઈપણ કળી લઈ શકો છો. ખરાબ ન હોય તેવી લસણની કળીઓ લઈ તેમાંથી લસણ ઉગાડી શકાય છે. લસણની કળીની ઉપર જે મૂળ વાળો ભાગ હોય તે માટીની અંદર રહે તે રીતે લસણ વાવી દેવું. લસણની કળીઓને છાલ સહિત માટીમાં બે ઇંચ ઊંડી રાખીને તેના પર માટી છાંટી દેવી..
લસણના છોડનું ધ્યાન કેવી રીતે રાખવું ?
- લસણ વાવ્યા પછી તેમાં રોજ પાણી રેડવું નહીં. દર ત્રણ દિવસે અથવા તો પાંચ દિવસે જરૂર અનુસાર કુંડામાં પાણી નાખવું.
- લસણના છોડ તડકામાં સારી રીતે ઉગે છે તેથી કુંડૂ એવી જગ્યાએ રાખો જ્યાં રોજ તડકો આવતો હોય.
- કુંડાની માટીને થોડા થોડા દિવસે ઢીલી કરવી જેથી હવા મૂળ સુધી પહોંચે.
- લસણના પાન ઉપરની તરફ દેખાવા લાગે ત્યાર પછી તમે લીલું લસણ ઉપયોગમાં લઈ શકો છો.. જો તમારે સુકુ લસણ યુઝ કરવું હોય તો ઉપરના પાન સુકાઈ જાય ત્યાં સુધી રાહ જોવી.
(Disclaimer: અહીં આપવામાં આવેલી માહિતી સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારી પર આધારિત છે. ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે