Gardening Tips: ઘરે કુંડામાં અળવીના મોટા મોટા પાન ઉગાડવાની રીત
Gardening Tips For Taro Plant: પાત્રા બનાવવા માટે જે પાનની જરૂર પડે છે તે તમે ઘરે ઉગાડી શકો છો. આજે જાણીએ ઘરે કુંડામાં અળવીના પાન વાવવાની રીત. એકવાર અળવીનો છોડ ઉગી જાય તો પછી લાંબા સમય સુધી તેના પાનનો ઉપયોગ કરી શકો છો.
Gardening Tips For Taro Plant: જો તમને ગાર્ડનિંગનો શોખ હોય તો તમે ઘરની બાલકનીમાં અળવીના પાન વાવી શકો છો. ઘરમાં જે રીતે ફુલ છોડ, તુલસી વગેરે ઉગાડવામાં આવે છે તે જ રીતે અળવી પણ સરળતાથી ઉગી શકે છે. તો ચાલો તમને જણાવીએ અળવીના પાન ઘરે કેવી રીતે ઉગાડવા.
અળવીના પાનનો ઉપયોગ પાત્રા બનાવવામાં કરવામાં આવે છે. તેના પાનનો ઉપયોગ અન્ય વાનગીઓમાં પણ થાય છે. પાત્રા બનાવવા હોય ત્યારે અળવીના મોટા પાનની જરૂર પડે છે. આવા પાન તમને ઘરે ઉગાડેલા છોડમાંથી મળી શકે છે. અળવીના પાન ઉગાડવા માટે અરબીનું કંદ લેવાનું રહે છે. અરબીનું કંદ એવું લેવું જેમાંથી અંકુર ફુટેલા હોય.
ત્યારબાદ એક કુંડામાં માટી તૈયાર કરવી. અળવીના પાન માટે 40 ટકા ફળદ્રુપ માટી, 30 ટકા છાણનું ખાતર અથવા વર્મી કંપોસ્ટ, 20 ટકા રેતી, 10 ટકા કોકોપીટનો ઉપયોગ કરવો. કુંડામાં આ બધું મિક્સ કરી ભરો અને માટીને ભીની કરી દો. ત્યારબાદ તેમાં અરબીનું કંદ મુકી ઉપરથી ફરીથી માટી ઢાંકી દો અને માટીને ભીની કરવા પાણી ઉમેરો. અરબી વાવ્યા પછી કુંડાને એવી જગ્યાએ રાખો જ્યાં તડકો આવતો હોય. 15 થી 20 દિવસમાં કુંડામાં ઉપર પાન દેખાવા લાગશે.
પાન થોડા મોટા થઈ જાય પછી તેમાં જીવાત કે ફંગસ ન થઈ જાય તે માટે લીમડાનું તેલ, લસણનું પાણી છાંટી શકો છો. આ વસ્તુઓનો છંટકાવ કરવાથી પાનમાં જીવાત થતી નથી. આ સિવાય ધ્યાન રાખવું કે અળવીના પાનમાં વધારે પડતુ પાણી ન પડે. વધારે પાણી રેડવાથી મૂળ સડી જાય છે. ઠંડીની ઋતુમાં દર 2 દિવસ અળવીના છોડમાં પાણી રેડવું. જો ઉપરની માટી સુકી લાગે તો સ્પ્રે બોટલથી પાણી છાંટી દેવું.
થોડા જ સમયમાં અળવીમાં મોટા પાન આવી જશે. પાન મોટા થઈ જાય એટલે તેને કાપીને ઉપયોગમાં લઈ શકો છો. પાનની નસો સોફ્ટ હોય ત્યારે જ તેને કાપી ઉપયોગમાં લઈ લેવા. પાન વધારે પાકી જાય તો પણ ઉપયોગમાં લઈ શકાતા નથી.
(Disclaimer: અહીં આપવામાં આવેલી માહિતી સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારી પર આધારિત છે. ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
