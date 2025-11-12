Gardening Tips: છોડ સુકાવા પાછળ શું હોય કારણ ? આ વસ્તુ માટીમાં ઉમેરો સુકાયેલો છોડ લીલો થઈ જશે
Gardening Tips For dying Plant : શું તમને ખબર છે કરમાતા છોડને પણ ફરીથી લીલો કરી શકાય છે ? આજે તમને એક એવી વસ્તુ વિશે જણાવીએ જેને માટીમાં મિક્સ કરી દેવાથી સુકાયેલો છોડ પણ થોડા જ દિવસોમાં લીલો થઈ જાય શકે છે.
Gardening Tips For dying Plant : ઝાડ આપણી જિંદગી માટે પણ ખૂબ જ જરૂરી છે. તેનાથી આપણને ઓક્સિજનની સાથે સાફ હવા, છાયો અને હરિયાળી મળે છે. ઘરમાં પણ લોકો જગ્યા અનુસાર અલગ અલગ પ્રકારના છોડ વાવતા હોય છે આ છોડને ધ્યાન પણ રાખવું પડે છે. ખાસ કરીને ઠંડીમાં અચાનક જ ઘણા છોડ સુકાવા લાગે છે. છોડના પાન પણ પીળા પડવા લાગે છે. છોડ નબળો પડી જાય અથવા સુકાઈ જાય તેની પાછળ કેટલાક સામાન્ય કારણ જવાબદાર હોય છે. જેમ કે માટીમાં ભેજ ન હોય, છોડના મૂળને નુકસાન થયું હોય, ખાતર ન નાખવામાં આવે તો છોડ સુકાઈ જાય છે. આજે તમને આ આર્ટીકલના માધ્યમથી જણાવીએ કે અચાનક છોડ સુકાવા લાગે તો શું કારણ હોય શકે છે અને શું કરવાથી છોડ ફરીથી લીલો થઈ જાય.
મીઠું અથવા યુરિયા
મીઠું કે યુરિયાને સામાન્ય રીતે છોડમાં પોષણ આપવા માટે યુઝ કરવામાં આવે છે. જોકે તેને વધારે માત્રામાં ઉમેરવામાં આવે તો નુકસાન પણ થઈ શકે છે. મીઠું અને યુરિયા માટીમાંથી પાણી ખેંચી લે છે જેના કારણે માટી સુકી થઈ જાય છે. જ્યારે મીઠું અને યુરિયા માટીમાં વધી જાય છે તો છોડના મૂળને પણ નુકસાન કરવા લાગે છે અને મૂળ સડી જાય છે જેના કારણે પણ છોડ બળી જાય છે.
ડીઝલ-પેટ્રોલ સહિતના કેમિકલ
જો માટી ડીઝલ કે પેટ્રોલવાળી થઈ જાય કે અન્ય ઓઇલ બેઝ પદાર્થ માટીમાં ભળી જાય તો પણ માટી પર ખરાબ અસર પડે છે. આવી માટીના કારણે છોડ પણ સુકાઈ જાય છે કારણ કે માટીની ગુણવત્તા ખરાબ હોવાથી તેમાં છોડ ઉગી શકતો નથી.
વધારે પડતા પેસ્ટીસાઈડ
જીવજંતુ કે ફંગસને મારવા માટે જે પેસ્ટીસાઈડનો ઉપયોગ કે કેમિકલનો ઉપયોગ થાય છે તે છોડના મૂળને પણ નુકસાન કરી શકે છે. વધારે માત્રામાં પેસ્ટીસાઈડ નાખવાથી પણ છોડના મૂળ પ્રભાવિત થાય છે અને પોષણ અટકી જાય છે. સતત પેસ્ટિસાઈડનો ઉપયોગ કરવાથી માટીની પ્રાકૃતિક રચના બદલી જાય છે જે છોડ માટે હાનિકારક બની જાય છે
છોડ સુકાવાના અન્ય કારણ
- જ્યારે છોડમાં પાણી ઘટી જાય અથવા માટી કોરી થઈ જાય તો છોડના મૂળને પોષણ અને ભેજ મળતો નથી. જેના કારણે છોડ સુકાવા લાગે છે. ઘણી વખત વધારે પ્રમાણમાં પાણી નાખવાથી છોડના મૂળ સડી જાય છે. તેનાથી પણ છોડ બળી જાય છે.
- માટી કુંડામાં ટાઈટ ભરેલી હોય તો છોડના મૂળ સુધી હવા જતી નથી, ઓક્સિજનની ખામીના કારણે મૂળ સડવા લાગે છે અને છોડ સુકાઈ જાય છે.
- ખોટી જગ્યાએ છોડ લગાવી દેવાથી પણ તે ઝડપથી સુકાઈ જતા હોય છે. જેમકે જે છોડને તડકાની જરૂર હોય તેને છાયામાં વાવવામાં આવે અને જે છોડને છાયામાં રાખવા જોઈએ તેને તડકામાં રાખી દેવામાં આવે તો છોડ સુકાઈ જાય છે.
છોડ સુકાવા લાગે તો શું કરવું ?
જો છોડ સુકાવા લાગે તો સૌથી પહેલા માટી ચેક કરો. માટી વધારે પડતી સુખી છે કે વધારે પડતી ભીની તો નથી ને તે ચેક કરવું સૌથી પહેલાં જરૂરી છે. બંને સ્થિતિમાં છોડ સુકાવા લાગે છે. જો માટે ભીની હોય તો તેમાં કોરી માટી મિક્સ કરી દો અને માટી સુકાયેલી હોય તો તેમાં પાણી ઉમેરી ભીની કરો.
માટી ચેક કર્યા પછી એ ચેક કરવું કે છોડમાં કોઈ કેમિકલ તો નથી ગયું ને. જો આ કારણ ન હોય તો એક વખત છોડના મૂળ પાસેની માટી ખોદી બદલી દો અને તેમાં ઓર્ગેનિક કમ્પોસ્ટ મિક્સ કરો. ત્યાર પછી થોડું પાણી છાંટી દો તેનાથી છોડ ફરીથી લીલો થઈ જશે.
