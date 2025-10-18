Prev
Gardening Tips Jasmine Plant: મોગરાના ફૂલ સુગંધી અને સુંદર હોય છે. મોગરાના છોડમાં જો ફૂલ નાના અને ઓછા આવતા હોય તો તેના માટે શું કરવું આજે તમને જણાવીએ. આ ટીપ્સ ઠંડીની ઋતુમાં કામ આવશે. આ ટીપ્સ ફોલો કરવાથી મોગરાના છોડમાં ફૂલ વધારે આવવા લાગશે.
 

Written By  krupa shah|Last Updated: Oct 18, 2025, 12:25 PM IST

Jasmine Plant: મોગરાના છોડની માટીમાં મિક્સ કરી દો આ સફેદ વસ્તુ, ઢગલો થઈ જાય એટલા ફૂલ આવશે

Gardening Tips Jasmine Plant: મોગરાનો છોડ ઘરે હોય પણ તેમાં સારા ફૂલ ન આવતા હોય તો ચિંતા કરવાની જરૂર નથી. આજે તમારું આ ટેન્શન દુર થઈ જશે. આજે તમને એવી ટીપ્સ વિશે જણાવીએ જેની મદદથી તમે છોડમાં ફૂલની સંખ્યા વધારી શકો છો. મોગરના સુંદર અને સુગંધી ફૂલથી તમારું ઘર મહેકી ઉઠે એવી જોરદાર ટ્રીક છે આ. 

ઘરમાં મોગરાનો છોડ વાવ્યો હોય પણ તેમાં ઓછા ફૂલ આવતા હોય તો ચાલો જાણીએ કે શું કરવાથી ફૂલ વધારે આવે. ઘણા લોકો છોડમાં ખાતર પણ નાંખતા હોય છે પરંતુ તેમ છતાં છોડમાં ફૂલ જોઈએ એટલા આવતા નથી. પરંતુ એક્સપર્ટના જણાવ્યાનુસાર મોગરાના છોડમાં ફૂલ વધારે આવે તે માટે તેમાં એપ્સમ સોલ્ટ ઉમેરવું જોઈએ.

મોગરાના છોડમાં મોટા અને સારા ફૂલ આવે તેનું સીક્રેટ એપ્સમ સોલ્ટ છે. આ સફેદ પાવડર જેને મેગ્નેશિયમ સલ્ફેટ પણ કહેવામાં આવે છે જે કોઈ ખાતર નથી પરંતુ એક મિનરલ બૂસ્ટર છે. જે છોડને તેની જરૂરીયાત અનુસાર પોષકતત્વો આપે છે. તો ચાલો જાણીએ છોડમાં આ સોલ્ટ કેવી રીતે એડ કરવાનું હોય છે. 

એપ્સમ સોલ્ટનો ઉપયોગ કરવાની રીત 

એપ્સમ સોલ્ટનો ઉપયોગ કરવાની બે રીત છે. પહેલી રીત માટીમાં આ પાવડર ઉમેરવો અને બીજી રીત છોડ પર તેનો છંટકાવ કરવો. જો તમે લિક્વીડનો ઉપયોગ કરવા માંગો છો કો એક લીટર પાણીમાં 1 ચમચી એપ્સમ સોલ્ટ મિક્સ કરી દો. આ મિશ્રણને સ્પ્રે બોટલમાં ભરી મોગરાના છોડ પર છાંટો. 

બીજી રીત છે કે સોલ્ટને ડાયરેક્ટ માટીમાં મિક્સ કરી દો. મહિનામાં એકવાર કુંડાની માટીને થોડી ખોદી તેમાં 2 ચમચી એપ્સમ સોલ્ટ મિક્સ કરો અને પછી માટીને ફરીથી સરખી પાથરી દો. ત્યારબાદ ઉપરથી પાણી રેડો. આમ કરવાથી છોડને પોષણ મળી જશે. 

એપ્સમ સોલ્ટ મોગરાના છોડને બે પોષકતત્વો આપે છે. જેમાં પહેલું મેગ્નેશિયમ છે અને બીજું સલ્ફર છે. છોડને પુરતા પ્રમાણમાં મેગ્નેશિયમ મળે છે તો વધારે એનર્જી બનાવે છે અને આ એનર્જી ફૂલના નિર્માણમાં મદદ કરે છે. મેગ્નેશિયમના કારણે છોડના પાન પીળા પણ પડતા નથી. જ્યારે સલ્ફર છોડની રોગ પ્રતિરોધક ક્ષમતા વધારે છે જેથી તે હેલ્ધી રહે અને ફૂલ પણ વધારે આવે.

(Disclaimer: અહીં આપવામાં આવેલી માહિતી સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારી પર આધારિત છે. ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)

