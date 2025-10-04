Gardening Tips: મગફળીના ફોતરાનો ગાર્ડનિંગ કરી શકો છો ઉપયોગ, જાણો છોડને કેવો થાય છે ફાયદો
Gardening Tips: મગફળીના ફોતરાને ફેંકવાને બદલે બગીચાના છોડમાં નાખવા જોઈએ. ગાર્ડનિંગમાં મગફળીના ફોતરાનો ઉપયોગ કેવી રીતે કરવો અને તેનાથી કેવા ફાયદા થાય છે ચાલો જાણીએ.
Gardening Tips: આપણે જ્યારે મગફળી ખાઈએ છીએ તો તેના ફોતરા ફેંકી દેતા હોય. પરંતુ બેકાર દેખાતા આ ફોતરા ગાર્ડનિંગમાં ઉપયોગી સાબિત થઈ શકે છે. મગફળીના ફોતરાને છોડની માટીની ગુણવત્તા સુધારવામાં તેમાં મોશ્ચર જાળવી રાખવામાં અને કુદરતી ખાતર તરીકે ઉપયોગમાં લઈ શકાય છે. તો ચાલો તમને જણાવીએ મગફળીના ફોતરાનો ઉપયોગ ગાર્ડનિંગમાં કેવી રીતે કરી શકાય.
ગાર્ડનિંગ માટે મગફળીના ફોતરાનો ઉપયોગ
મલ્ટીંગ એટલે કે માટીની ઉપરની સપાટીને ઢાંકવી. આમ કરવાથી માટીમાં લાંબા સમય સુધી મોઈશ્ચર જળવાઈ રહે છે. તેના માટે મગફળીના ફોતરાને મંચ તરીકે છોડની ચારે તરફ ફેલાવીને રાખી દેવા. જેથી સૂર્યનો તડકો ડાયરેક્ટ માટી પર નથી પડતો અને માટી સુકાતી નથી. મગફળીના ફોતરા માટી પર રાખવાથી ગરમીમાં છોડને ઠંડક પણ મળે છે.
મગફળીના ફોતરા માટીમાં ધીરે ધીરે સડે છે અને માટીમાં ભળી માટીની ગુણવત્તા વધારે છે. મગફળીના ફોતરાથી માટી ઢીલી અને ઉપજાઉ બને છે અને છોડના મૂળ પણ સરળતાથી શ્વાસ લઈ શકે છે.
જો તમે ઘરમાં કમ્પોસ્ટ તૈયાર કરવા માંગો છો તો મગફળીના ફોતરાનો ઉપયોગ કરો. ફોતરા કાર્બનનો સારો સોર છે જે મોઈશ્ચરને શોષી લેવાની ક્ષમતા ધરાવે છે. તેનાથી છોડને પોષક તત્વ પણ મળે છે.
મગફળીના ફોતરાનો ઉપયોગ કરતા પહેલા તેને સારી રીતે તડકે સુકવી લેવા જેથી તેમાં ફંગસ ન લાગે. ત્યાર પછી તેને છોડની નીચે માટીની ઉપર પાથરી દેવા જોઈએ. જો તમે કંપોસ્ટ તરીકે મગફળીના છોતરા વાપરવા માંગો છો તો મગફળીના ફોતરાને તડકે સૂકવી અને તેનો પાવડર કરી લેવો.
