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ખેડૂતો માટે સોનાની તક: કપાસની ખેતી પર સરકાર આપશે ₹14,000ની સહાય, જાણો ‘કપાસ ક્રાંતિ યોજના’ વિશે

ગુજરાતમાં ખરીફ સિઝનમાં સૌથી વધારે કોઈ પાકની ખેતી થતી હોય તો તે કપાસ છે. રાજ્યમાં ખેડૂતો 26થી 27 લાખ હેક્ટરમાં કપાસની વાવણી કરે છે. હેક્ટરદીઠ ઉત્પાદકતામાં ગુજરાત એ દેશમાં નંબર વન રાજ્ય છે. ખરીફ સિઝનનો આ મુખ્ય પાક છે. જો તમે પણ હવે કપાસની ખેતી કરવા માગતો હો તો તમે આ સરકારી યોજનાનો લાભ લઈ શકો છે. સરકાર તમને હેક્ટરદીઠ 14 હજારની સહાય ચૂકવે છે. જાણી લો કેવી રીતે તમને મળશે આ લાભ....

Written ByKaran Rajput
Published: Jul 06, 2026, 06:55 PM IST|Updated: Jul 06, 2026, 06:55 PM IST
ખેડૂતો માટે સોનાની તક: કપાસની ખેતી પર સરકાર આપશે ₹14,000ની સહાય, જાણો ‘કપાસ ક્રાંતિ યોજના’ વિશે

About the Author

Karan Rajput

Karan Rajput

22 વર્ષનો પત્રકારત્વનો અનુભવ. Zee 24 Kalakમાં DIGITAL LEAD. એગ્રીકલ્ચર ક્ષેત્રમાં ૨ નેશનલ એવોર્ડ વિજેતા પત્રકાર, ગુજરાત સમાચાર, સંદેશ અને દિવ્ય ભાસ્કર જેવા રાજ્યના અગ્રણી અખબારોમાં કામગીરી. ડિજિટલ કન્ટેન્ટ સ્ટ્રેટેજી અને હાયપર-લોકલ ટ્રાફિકને વધારવાની માસ્ટરી. પડકારોને તકમાં બદલવા અને ન્યૂઝરૂમમાં નવી ટેકનોલોજીના પ્રયોગો કરવામાં અગ્રેસર. મર્યાદિત સ્ટાફ સાથે પણ શ્રેષ્ઠ પરિણામો આપવાની ક્ષમતા. ન્યૂઝરૂમને ડિજિટલ ટ્રાન્સફોર્મેશન અને ડેટા-ડ્રિવન કન્ટેન્ટ દ્વારા નવી ઊંચાઈએ લઈ જવામાં માહેર. સતત સાહસિક નિર્ણયો અને નવીન કન્ટેન્ટ પ્રયોગો થકી મીડિયા જગતમાં આગવી ઓળખ.

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