/ખેડૂતો માટે સોનાની તક: કપાસની ખેતી પર સરકાર આપશે ₹14,000ની સહાય, જાણો ‘કપાસ ક્રાંતિ યોજના’ વિશે

કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા વર્ષ 2031 સુધી મિશન ફોર કોટન પ્રોડક્ટિવિટી (કપાસ ક્રાંતિ યોજના) અંતર્ગત કપાસ પાકની ઉત્પાદકતા વધારવા, ગુણવત્તાયુક્ત ઉત્પાદનને પ્રોત્સાહન આપવા, ઉત્પાદન ખર્ચમાં ઘટાડો કરવા તથા ખેડૂતોની આવકમાં વધારો કરવા માટે પ્રયાસો ચાલી રહ્યાં છે. ખરીફ સિઝનના આ મુખ્ય ગણાતા પાકનું ઉત્પાદન પણ 90 લાખ ગાંસડીની આસપાસ થાય છે. સફેદ સોનું ગણાતા કપાસની ખેતી એ સૌરાષ્ટ્ર અને ઉત્તર ગુજરાતના ખેડૂતોની મુખ્ય ખેતી છે. ખેડૂતોએ વાવણી શરૂ કરી દીધી છે જોકે, જે ખેડૂતોએ વાવણી બાકી છે તે ખેડૂતો સરકારી સહાય યોજનાનો લાભ લઈ શકે છે.
ગુજરાતમાં અમદાવાદ જિલ્લોરાજ્યના મહત્વના કપાસ ઉત્પાદક જિલ્લાઓ પૈકીનો એક જિલ્લો છે. ખરીફ વર્ષ ૨૦૨૫-૨૬ દરમિયાન જિલ્લામાં કુલ ૫૧,૩૯૨ હેક્ટર વિસ્તારમાં કપાસનું વાવેતર નોંધાયેલ છે. જેમાં મુખ્યત્વે ધંધુકા, વિરમગામ, ધોળકા તથા દેત્રોજ તાલુકાનો સમાવેશ થાય છે.
વર્ષ ૨૦૨૬-૨૭ દરમિયાન અમદાવાદ જિલ્લામાં કપાસ ક્રાંતિ યોજના હેઠળ કુલ ૨,૨૮૫ હેક્ટર વિસ્તારનો ભૌતિક લક્ષ્યાંક નક્કી કરવામાં આવ્યો છે. જેમાં ઓછા અંતરે કપાસ વાવેતર પધ્ધતિ (CST) અંતર્ગત ૨,૨૮૫ હેક્ટર વિસ્તાર, સંકલિત પાક વ્યવસ્થાપન પદ્ધતિ (ICM) અંતર્ગત ૩૫ હેક્ટર વિસ્તાર તેમજ ખેડૂતોની ક્ષમતાવર્ધન માટે પાક પદ્ધતિ આધારિત તાલીમ કાર્યક્રમ માટે કુલ ૨૧ તાલીમ કાર્યક્રમો યોજવાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. આ યોજના હેઠળ આ પદ્ધતિ હેઠળ વાવેતર કરતા તથા વાવેતર કરવા માગતા હોય તેવા તમામ ખેડુતોને વહેલા તે પહેલાના ધોરણે લાભ આપવામાં આવશે.
શું છે આ સરકારી યોજના
ભારત સરકારના Mission for Cotton Productivity Operational Guidelines મુજબ ઓછા અંતરે કપાસ વાવેતર પધ્ધતિ માટે પ્રતિ હેક્ટર રૂ. ૧૪,૦૦૦/- સહાયની જોગવાઈ કરવામાં આવી છે, જેમાં રૂ. ૧૩,૫૦૦/- ની ઇનપુટ સહાય અને રૂ. ૫૦૦/- ના ફિલ્ડ ડેના આયોજનનો સમાવેશ થાય છે. તે જ રીતે સંકલિત પાક વ્યવસ્થાપન પદ્ધતિ માટે પ્રતિ હેક્ટર રૂ. ૭,૫૦૦/- ની મર્યાદામાં સહાય આપવામાં આવશે.
ખેતીવાડી વિભાગ દ્વારા આ પદ્ધતિ હેઠળ વાવેતર કરવા માગતા હોય તેવા ખેડૂતોને નકકી કરેલ સહાયની મર્યાદામાં ઇનપુટ ઉપલબ્ધ કરાવવામાં આવશે. જેમાં, લાભાર્થી ખેડૂતોને પ્રતિ હેક્ટર વિનામૂલ્યે ઇનપુટ કીટ આપવામાં આવશે. જેમાં, બી.ટી. કપાસના ૪ પેકેટ બિયારણ, ટ્રાયકોડર્મા વીરીડી ૧ કિલોગ્રામ, નીમ ઓઇલ ૧ લીટર, માઇકોરાઇઝા ૨ કિલોગ્રામ, દિવેલી ખોળ ૫૦ કિલોગ્રામ તથા એન.પી.કે. કન્સોર્ટીયમ ૧ લીટરનો સમાવેશ કરવામાં આવેલ છે.
કઈ પદ્ધતિ તમને વધુ ઉત્પાદન આપશે
કઈ રીતે ખેડૂતો લાભ મેળવી શકે...
અમે તમને અહીં અમદાવાદ જિલ્લાની વિગતો આપી રહ્યાં છે આમ જ ખેડૂતો દરેક જિલ્લામાં આ યોજનાનો લાભ લઈ શકે છે.