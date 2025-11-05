PM Kisan 21st installment: 21મા હપ્તાને લઈ સારા સમાચાર! જાણો ક્યારે મળશે ખેડૂતોને ભેટ ?
PM Kisan 21st installment: આ યોજના હેઠળ, દરેક લાભાર્થી ખેડૂતને વાર્ષિક ત્રણ હપ્તામાં 6,000 રૂપિયા મળે છે, જે પ્રતિ હપ્તા 2,000 રૂપિયા થાય છે. આ વખતે, સરકારે સિસ્ટમના ભાગ રૂપે ત્રણ રાજ્યોના ખેડૂતોને 21મો હપ્તો પહેલા જ મોકલી દીધો છે.
Trending Photos
PM Kisan 21st installment: પીએમ કિસાન સન્માન નિધિ યોજના હેઠળ 21મા હપ્તાની રાહ વધુને વધુ વધી રહી છે. દિવાળી પહેલા, ખેડૂતો 21મા હપ્તા માટે ઉત્સાહિત હતા. જોકે, દિવાળી સહિતના તમામ તહેવારો પસાર થઈ ગયા પછી પણ હપ્તો જાહેર થયો નથી. આ વખતે, કેટલાક ખેડૂતોના ખાતામાં હપ્તો પહોંચી ગયો છે, પરંતુ લાખો લોકો હજુ પણ રાહ જોઈ રહ્યા છે. ત્યારે આ હપ્તો ટુંક સમયમાં એટલે કે આ કે આવતા અઠવાડિયામાં ખેડૂતોના ખાતામાં આવી શકે છે. જો કે તેને લઈને હજી સુધી જાહેરાત કરવામાં આવી નથી.
ત્રણ રાજ્યોના ખેડૂતોને મળ્યો છે હપ્તો
આ યોજના હેઠળ, દરેક લાભાર્થી ખેડૂતને વાર્ષિક ત્રણ હપ્તામાં ₹6,000 મળે છે, જે પ્રતિ હપ્તા ₹2,000 થાય છે. સરકારે નુકસાનીના કારણે ત્રણ રાજ્યોના ખેડૂતોને 21મો હપ્તો પહેલા જ મોકલી દીધો છે. સરકારે 26 સપ્ટેમ્બર, 2025ના રોજ 21મો હપ્તો જાહેર કર્યો હતો, ખાસ કરીને હિમાચલ પ્રદેશ, પંજાબ અને ઉત્તરાખંડના ખેડૂતો માટે, જેઓ તાજેતરના પૂર અને ભૂસ્ખલનથી પ્રભાવિત થયા હતા. જોકે, અન્ય રાજ્યોના ખેડૂતોને પણ ટૂંક સમયમાં તેમના બેંક ખાતામાં પૈસા મળવાની અપેક્ષા છે. ખેડૂતોને સલાહ આપવામાં આવી છે કે તેઓ સમયસર પૈસા મળે તે સુનિશ્ચિત કરવા માટે તેમના પીએમ કિસાન ખાતા અને બેંક ખાતાની માહિતી અપડેટ રાખે.
આ યોજનાનો હેતુ શું છે?
આ યોજનાનો હેતુ નાના અને સીમાંત ખેડૂતોને તેમના ખેતી ખર્ચમાં ઘટાડો કરીને અને તેમની આવકમાં સુધારો કરીને મદદ કરવાનો છે. આ યોજનાનો લાભ લેવા માટે, ખેડૂતો ઓછામાં ઓછા 18 વર્ષના હોવા જોઈએ અને તેમણે પ્રમાણિત જમીન માલિકીની માહિતી પ્રદાન કરવી આવશ્યક છે.
20મો હપ્તો ક્યારે જાહેર કરવામાં આવ્યો હતો?
2 ઓગસ્ટ, 2025ના રોજ 20મો હપ્તો જાહેર કરવામાં આવ્યો હતો. વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ વારાણસીના 9.71 કરોડ ખેડૂતોને ₹20,500 કરોડથી વધુ ટ્રાન્સફર કર્યા હતા. એકલા બિહારમાં, આશરે 7.5 મિલિયન ખેડૂતોને આ હપ્તાનો લાભ મળ્યો હતો. છેલ્લા કેટલાક વર્ષોના ડેટા દર્શાવે છે કે સરકાર ઓગસ્ટ અને નવેમ્બર વચ્ચે ખેડૂતોના ખાતામાં ભંડોળ ટ્રાન્સફર કરી રહી છે. આ વર્ષે દિવાળી 20 ઓક્ટોબરે હતી. તેથી, ખેડૂતોને આ દિવાળી પર એક મહત્વપૂર્ણ ભેટ આપવાની હતી પણ દિવાળી જતી રહી તો પણ ખેડૂતોના ખાતામાં 2000 રૂપિયાનો હપ્તો આવ્યો નથી.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે