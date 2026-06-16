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ખેડૂતો માટે ખુશખબર! આ તારીખે ખાતામાં આવશે 2000 રૂપિયા, પીએમ કિસાન યોજનાના 23મા હપ્તાની કરાઈ જાહેરાત

23rd Instalment of PM-KISAN: પ્રધાનમંત્રી કિસાન સન્માન નિધિ યોજનાના 23મા હપ્તાની (PM kisan Yojana) સત્તાવાર તારીખ 20 જૂન જાહેર કરવામાં આવી છે. ખેડૂતો સત્તાવાર વેબસાઇટ pmkisan.gov.in પર જઈને પોતાનું સ્ટેટસ અને લાભાર્થીઓની યાદી ચેક કરી શકે છે.

Written ByDIPAK CHAVDA
Published: Jun 16, 2026, 07:33 PM IST|Updated: Jun 16, 2026, 07:33 PM IST
ખેડૂતો માટે ખુશખબર! આ તારીખે ખાતામાં આવશે 2000 રૂપિયા, પીએમ કિસાન યોજનાના 23મા હપ્તાની કરાઈ જાહેરાત

About the Author

DIPAK CHAVDA

DIPAK CHAVDA

2018થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, મુંબઈ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, Inshots, Sandesh અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે. આટલા વર્ષના અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે.

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