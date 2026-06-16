/ખેડૂતો માટે ખુશખબર! આ તારીખે ખાતામાં આવશે 2000 રૂપિયા, પીએમ કિસાન યોજનાના 23મા હપ્તાની કરાઈ જાહેરાત

23rd Instalment of PM-KISAN: પ્રધાનમંત્રી કિસાન સન્માન નિધિ યોજનાના 23મા હપ્તાની (PM kisan Yojana 23th Installment) લાંબા સમયથી રાહ જોવાઈ રહી હતી, પરંતુ હવે દેશના કરોડો ખેડૂતોને ખુશખબર મળી ગઈ છે. પીએમ કિસાન યોજનાના સત્તાવાર સોશિયલ મીડિયા હેન્ડલ 'X' (ટ્વિટર) પર 23મો હપ્તો જાહેર કરવાની સત્તાવાર તારીખની જાહેરાત કરવામાં આવી છે. વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી 20 જૂન 2026ના રોજ પીએમ કિસાન યોજનાનો 23મો હપ્તો જાહેર કરશે.
સરકારનું કહેવું છે કે, આ રકમ સીધી લાભાર્થી ખેડૂતોના ખાતામાં મોકલવામાં આવશે, જેનાથી તેમને ખેતી સંબંધિત જરૂરિયાતો પૂરી કરવામાં મદદ મળશે. ખરીફ પાકની વાવણીના સમયે મળનારી આ આર્થિક સહાય ખેડૂતો માટે ખૂબ જ ઉપયોગી માનવામાં આવી રહી છે. મળતી માહિતી અનુસાર, પીએમ મોદી પશ્ચિમ બંગાળના હુગલી જિલ્લાના તારકેશ્વરથી આ 23મો હપ્તો જાહેર કરશે.
દર વર્ષે 3 હપ્તામાં અપાઈ છે આર્થિક સહાય
આ પહેલા વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ 13 માર્ચે યોજનાનો 22મો હપ્તો આસામના ગુવાહાટીથી જાહેર કર્યો હતો. ઉલ્લેખનીય છે કે, આ યોજના અંતર્ગત ખેડૂતોને દર વર્ષે 3 હપ્તામાં 6000 રૂપિયાની આર્થિક સહાય આપવામાં આવે છે.
23rd instalment released of PM kisan Samman Nidhi on 20th June stay tuned! #PMKISAN #23rdinstallment #AgriGoi pic.twitter.com/WwrOX4byat
— PM Kisan Samman Nidhi (@pmkisanofficial) June 16, 2026
22 હપ્તામાં કેટલા ખેડૂતોને મળ્યો યોજનાનો લાભ?
સરકાર દ્વારા 4 મેના રોજ સત્તાવાર X એકાઉન્ટ @pmkisanofficial પર એક પોસ્ટ દ્વારા માહિતી આપવામાં આવી હતી કે, પીએમ કિસાન યોજના અંતર્ગત અત્યાર સુધીમાં 22 હપ્તામાં ખેડૂતોને ₹4.28 લાખ કરોડથી વધુની આર્થિક સહાય સીધી તેમના ખાતામાં આપવામાં આવી ચૂકી છે. આ યોજનાનો લાભ 2.17 કરોડથી વધુ મહિલા લાભાર્થીઓ સુધી પણ પહોંચ્યો છે. અત્યાર સુધીમાં માત્ર મહિલા લાભાર્થીઓને જ ₹1.10 લાખ કરોડથી વધુની રકમ આપવામાં આવી છે.