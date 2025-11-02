Prev
રાહનો આવશે અંત! લાખો ખેડૂતો માટે સારા સમાચાર, ક્યારે આવશે પીએમ કિસાન યોજનાનો 21મો હપ્તો, લેટેસ્ટ અપડેટ

PM Kisan 21th Installment: દેશભરના ખેડૂતો માટે ટૂંક સમયમાં રાહતના સમાચાર આવી શકે છે. પ્રધાનમંત્રી કિસાન સન્માન નિધિ (PM-KISAN) યોજનાના 21મા હપ્તાની રાહ હવે તેના અંતિમ તબક્કામાં છે.
 

Written By  Krushnapalsinh Chudasama|Last Updated: Nov 02, 2025, 02:58 PM IST

PM Kisan 21th Installment: ઓક્ટોબર મહિનો વીતી ગયો છે, અને નવેમ્બરની શરૂઆત સાથે, ખેડૂતો વધુને વધુ આશ્ચર્ય પામી રહ્યા છે કે 2,000 રૂપિયાનો આગામી હપ્તો તેમના ખાતામાં ક્યારે પહોંચશે. અગાઉની અટકળો છઠ પૂજા પછી રકમ ખાતામાં આવી શકે છે, પરંતુ કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા હજુ સુધી કોઈ સત્તાવાર જાહેરાત કરવામાં આવી નથી.

21મો હપ્તો આવી શકે છે પહેલા અઠવાડિયામાં

તાજેતરના મીડિયા અહેવાલો અનુસાર, સરકાર નવેમ્બર 2025ના પહેલા અઠવાડિયામાં 21મો હપ્તો રિલીઝ કરી શકે છે. આનાથી ફરી એકવાર ખેડૂતોને આશા જાગી છે કે રકમ ટૂંક સમયમાં તેમના બેંક ખાતામાં પહોંચશે. નોંધનીય છે કે અગાઉના ઘણા હપ્તાઓમાં, સરકારે નિર્ધારિત સમયમર્યાદામાં ભંડોળ ટ્રાન્સફર કર્યું છે. તેથી, નવેમ્બરની શરૂઆત ખેડૂતો માટે સારા સમાચાર લાવી શકે છે.

હપ્તા મેળવવા માટે E-KYC જરૂરી

પ્રધાનમંત્રી કિસાન સન્માન નિધિ યોજના હેઠળ, ફક્ત એવા ખેડૂતો જ લાભ મેળવી શકે છે, જેમણે e-KYC પ્રક્રિયા પૂર્ણ કરી છે. જે ખેડૂતોએ હજુ સુધી આ પ્રક્રિયા પૂર્ણ કરી નથી તેમના હપ્તા સ્થગિત થવાનો સામનો કરવો પડે છે. તેથી, સરકારે તમામ લાભાર્થીઓને ભંડોળના ટ્રાન્સફરમાં અવરોધ ટાળવા માટે શક્ય તેટલી વહેલી તકે તેમના ઇ-KYC પૂર્ણ કરવા અપીલ કરી છે.

ઘરે બેઠા તમારા હપ્તાનું સ્ટેટસ ચેક કરો

ખેડૂતો તેમના ઘરે બેઠા સરળતાથી તેમના હપ્તાનું સ્ટેટસ ચેક કરી શકે છે. આ કરવા માટે, તેઓએ સરકારની સત્તાવાર વેબસાઇટ, pmkisan.gov.inની ખોલવાની જરૂર પડશે.

1. 'લાભાર્થી સ્થિતિ' વિભાગ પર ક્લિક કરો.

2. તમારો નોંધણી નંબર દાખલ કરો.

3. સ્ક્રીન પર પ્રદર્શિત કેપ્ચા કોડ દાખલ કરો અને સબમિટ કરો.

આ પછી, તમારા હપ્તાની સંપૂર્ણ સ્થિતિ સ્ક્રીન પર પ્રદર્શિત થશે

PM કિસાન યોજના શું છે?

પ્રધાનમંત્રી કિસાન સન્માન નિધિ યોજના 2019માં શરૂ કરવામાં આવી હતી. આ યોજના હેઠળ, કેન્દ્ર સરકાર પાત્ર ખેડૂતોને વાર્ષિક 6,000 રૂપિયાની નાણાકીય સહાય પૂરી પાડે છે, જે ત્રણ સમાન હપ્તાઓ (₹2,000 દરેક) માં સીધા તેમના બેંક ખાતામાં ટ્રાન્સફર કરવામાં આવે છે. એકંદરે, જો બધું યોજના મુજબ ચાલે છે, તો 21મો હપ્તો નવેમ્બરના પહેલા અઠવાડિયામાં ખેડૂતોના ખાતામાં પહોંચી શકે છે, જે પાક વાવણી અને કૃષિ કામગીરી માટે નોંધપાત્ર રાહત પૂરી પાડે છે.

