ખેડૂતો માટે સરકારની મોટી જાહેરાત, તારીખ થઈ નક્કી, આ દિવસે ખાતામાં આવશે 21મો હપ્તો
PM Kisan Installment: PM કિસાન યોજનાનો લાભ મેળવવા માટે હવે E-KYC ફરજિયાત છે. સરકારે એ પણ સ્પષ્ટ કર્યું છે કે જે ખેડૂતોનું e-KYC અધૂરું છે, તેમને તેમના આગામી હપ્તામાં વિલંબ થઈ શકે છે. સરકાર ખેડૂતોના ખાતામાં આ તારીખે 21મો હપ્તો નાખશે.
PM Kisan Installment: ખેડૂતોને ટૂંક સમયમાં PM કિસાન સન્માન નિધિ યોજના હેઠળ 21મો હપ્તો મળવાનો છે. 19 નવેમ્બરના રોજ, દરેક ખેડૂતોના ખાતામાં 2,000 રૂપિયાની રકમ ટ્રાન્સફર કરવામાં આવશે. આ માહિતી PM કિસાન સન્માન નિધિ ખાતા પર આપવામાં આવી છે. કેટલાક ખેડૂતોને પહેલાથી જ 2,000 રૂપિયા મળી ચૂક્યા છે.
E-KYC ફરજિયાત
PM કિસાન યોજનાનો લાભ મેળવવા માટે E-KYC ફરજિયાત છે. સરકારે એ પણ સ્પષ્ટ કર્યું છે કે જે ખેડૂતોનું e-KYC અધૂરું છે, તેમને તેમના આગામી હપ્તામાં વિલંબ થઈ શકે છે. જો તમે PM કિસાન યોજનાના લાભાર્થી છો, તો તમારા બધા દસ્તાવેજો અપડેટ કરવા મહત્વપૂર્ણ છે. E-KYC, બેંક ખાતા સાથે લિંક કરતો આધાર નંબર અને જમીન ચેક કરવું જરૂરી છે. જો આમાંથી કોઈપણ પ્રક્રિયા અધૂરી હોય, તો હપ્તાની ચુકવણીમાં વિલંબ થઈ શકે છે.
પીએમ કિસાન યોજનાનો ઉદ્દેશ
પીએમ કિસાન યોજનાનો ઉદ્દેશ નાના અને સીમાંત ખેડૂતોને તેમના ખેતી ખર્ચમાં ઘટાડો કરીને અને તેમની આવકમાં સુધારો કરીને મદદ કરવાનો છે. આ યોજનાનો લાભ લેવા માટે, ખેડૂતોની ઉંમર ઓછામાં ઓછી 18 વર્ષની હોવી જોઈએ અને તેઓ પ્રમાણિત જમીન માલિકીની માહિતી પ્રદાન કરે તે જરૂરી છે.
ખેડૂતોને 21મો હપ્તો પહેલા મોકલી દીધો
પીએમ કિસાન યોજના હેઠળ, દરેક લાભાર્થી ખેડૂતને વાર્ષિક ત્રણ હપ્તામાં 6,000 રૂપિયા એટલે કે, પ્રતિ હપ્તા 2,000 રૂપિયા મળે છે. આ વખતે, સરકારે ત્રણ રાજ્યોના ખેડૂતોને 21મો હપ્તો પહેલા મોકલી દીધો છે. 26 સપ્ટેમ્બર, 2025 ના રોજ, સરકારે ખાસ કરીને હિમાચલ પ્રદેશ, પંજાબ અને ઉત્તરાખંડના ખેડૂતો માટે 21મો હપ્તો જાહેર કર્યો હતો, જેઓ તાજેતરના પૂર અને ભૂસ્ખલનથી પ્રભાવિત થયા હતા.
