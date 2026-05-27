/ખેડૂતો માટે સરકારનો મોટો નિર્ણય, મુખ્યમંત્રી પાક સંગ્રહ સ્ટ્રક્ચર યોજનાની સહાયમાં કરાયો વધારો; જાણો

Gujarat Cabinet Decision: મુખ્યમંત્રી પાક સંગ્રહ સ્ટ્રક્ચર યોજનાના વ્યાપ અને સહાયમાં વધારાને કેબિનેટ દ્વારા મંજૂરી આપાવમાં આવી છે. ખેડૂતો હવે ખેતરમાં 300 ચોરસ ફૂટને બદલે 600 ચોરસ ફૂટ સુધીના પાક-સંગ્રહ સ્ટ્રક્ચર બનાવી શકશે. પાક સંગ્રહ સ્ટ્રક્ચર બનાવવા માટેની આર્થિક સહાય રૂ. 1 લાખથી વધારી રૂ. 2 લાખ કરવામાં આવી છે.
Gujarat Cabinet Decision: રાજ્ય મંત્રીમંડળની બેઠકમાં ખેડૂતોના હિતમાં મોટો નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે. મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલના અધ્યક્ષસ્થાને મળેલી મંત્રીમંડળની બેઠકમાં રાજ્યના ખેડૂત-હિતમાં એક મહત્વપૂર્ણ નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે. પ્રવક્તા મંત્રી જીતુભાઈ વાઘાણીએ આ અંગે વિગતો આપતા જણાવ્યું હતું કે, ખેડૂતોનો પાક ખેતરમાં જ સુરક્ષિત રીતે જળવાઈ રહે તે હેતુથી અમલમાં મુકાયેલી ‘મુખ્યમંત્રી પાક સંગ્રહ સ્ટ્રક્ચર યોજના’ના વ્યાપ અને સહાયમાં રાજ્ય સરકારે ધરખમ વધારો કર્યો છે.
ખેડૂત હિતમાં સરકારનો મોટો નિર્ણય
મંત્રીએ આ યોજનાની વિગતો આપતા જણાવ્યું હતું કે, અત્યાર સુધી ખેડૂતોને 300 ચોરસ ફૂટ સુધીના પાક સંગ્રહ સ્ટ્રક્ચર બનાવવા માટે કુલ ખર્ચના 50% અથવા રૂ. 1 લાખની સહાય આપવામાં આવતી હતી. ખેડૂતોની વાસ્તવિક જરૂરિયાતને ધ્યાને રાખીને હવે આ મર્યાદામાં બમણો વધારો કરવાનો નિર્ણય લેવાયો છે. જે મુજબ, હવેથી ખેડૂતો 600 ચોરસ ફૂટ સુધીનું પાક સંગ્રહ સ્ટ્રક્ચર બનાવી શકશે અને તેના માટે મળવાપાત્ર સહાયની રકમ પણ વધારીને રૂ. 2 લાખ કરવામાં આવી છે.
પ્રો-રેટા મુજબ ચૂકવાશે સહાય
જો કોઈ ખેડૂત 300 થી 600 ચોરસ ફૂટ વચ્ચેના માપનું બાંધકામ કરે, તો તે ખેડૂતને પ્રતિ ચોરસ ફૂટના નિયત દરે પ્રમાણસર સહાય એટલે કે, પ્રો-રેટા મુજબ સહાય ચૂકવવામાં આવશે, તેમ પણ મંત્રીએ જણાવ્યું હતું.
ખેડૂતો પોતાનો તૈયાર થયેલો પાક સુરક્ષિત રીતે સંગ્રહ કરી શકે અને તેને પ્રતિકૂળ હવામાન કે અન્ય કારણોસર નુકસાન ન થાય તે માટે રાજ્ય સરકાર કટિબદ્ધ છે. આ સુધારા સાથે યોજનાના વ્યાપક અમલીકરણ માટે ચાલુ નાણાકીય વર્ષ 2026-27 અંતર્ગત રૂ. 154.36 કરોડની માતબર રકમની વહીવટી મંજૂરી પણ સરકારે આપી દીધી છે.
રાજ્યના હજારો ખેડૂતોને થશે મોટો લાભ
આ નિર્ણયથી રાજ્યના હજારો ખેડૂતોને મોટો લાભ થશે અને તેઓ પોતાના ખેતરમાં જ વધુ ક્ષમતાવાળા સંગ્રહ સ્થાન બનાવીને પાકનો સુરક્ષિત સંગ્રહ કરી શકશે, જેનાથી તેમના ઉત્પાદનના યોગ્ય ભાવ મેળવવામાં પણ મદદ મળશે, તેમ પ્રવક્તા મંત્રીશ્રીએ અંતમાં ઉમેર્યું હતું.