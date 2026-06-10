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ગુજરાતના ખેડૂતો માટે સરકારનો મોટો નિર્ણય: તાર ફેન્સિંગ યોજનાના નિયમોમાં મહત્વપૂર્ણ સુધારો

Tar Fencing Yojana 2026: ખેડૂતો માટે રાજ્ય સરકારનો મોટો નિર્ણય. વર્ષ 2025 26 માટે પાક સુરક્ષા હેતુએ ખેતી કરેલ તાર ફેન્સિંગ બનાવવાની યોજનામાં મહત્વનો સુધારો. કૃષિ ખેડૂત કલ્યાણ અને સહકાર વિભાગ દ્વારા નવી સુધારેલી માર્ગદર્શિકા જાહેર. હવે યોજના હેઠળ ખેડૂતોને જમીનનું એક જ ક્લસ્ટર બનાવવું ફરજિયાત. અગાઉ બે હેક્ટર વિસ્તાર સુધી ક્લસ્ટર માન્ય હતું. સુધારા બાદ એક હેક્ટર વિસ્તારનું ક્લસ્ટર જ માન્ય રહેશે. તાર ફેન્સિંગ માટે મળતી સહાયની શરતોમાં પણ ફેરફાર.

Written ByKinjal Patel
Published: Jun 10, 2026, 11:41 AM IST|Updated: Jun 10, 2026, 11:41 AM IST
ગુજરાતના ખેડૂતો માટે સરકારનો મોટો નિર્ણય: તાર ફેન્સિંગ યોજનાના નિયમોમાં મહત્વપૂર્ણ સુધારો
Image Credit: AI Photos

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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