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ગુજરાતના કૃષિક્ષેત્રનો ગ્રાઉન્ડ રિપોર્ટ! મહારાષ્ટ્ર સરકારની દેવા માફી, ગુજરાતમાં ક્યારે?, પીએમ મોદી સમયે હતો ખેતીનો સુવર્ણકાળ

Gujarat Farmers Debt: જે રાજ્યનું આખું કૃષિ બજેટ ₹24,022 કરોડ હોય, ત્યાંના ખેડૂતો માથે બેંકોનું ₹1.68 લાખ કરોડનું તોતિંગ દેવું બોલાતું હોય ત્યારે સમજવું પડે કે ગ્રીન રિવોલ્યુશન અને બમ્પર પાકની ચમક પાછળ કોઈ મોટી ખામી છુપાયેલી છે. ગુજરાતમાં ખેતી હવે સ્વનિર્ભર વ્યવસાય નથી રહી પણ લોન પર ચાલતું અર્થતંત્ર બની ગઈ છે. દર વર્ષે કપાસ અને મગફળીનો બમ્પર પાક સોશિયલ મીડિયા પર હેડલાઇન બને છે પણ તેની પાછળ છુપાયેલો બેંક લોનનો આ તોતિંગ આંકડો ક્યારેય હેડલાઇન બનતો નથી. અહીં જુઓ ગુજરાતના ખેડૂતોની વાસ્તવિક સ્થિતિનો ચિતાર....

Written ByDIPAK CHAVDA
Published: Jun 03, 2026, 09:06 PM IST|Updated: Jun 03, 2026, 09:23 PM IST
ગુજરાતના કૃષિક્ષેત્રનો ગ્રાઉન્ડ રિપોર્ટ! મહારાષ્ટ્ર સરકારની દેવા માફી, ગુજરાતમાં ક્યારે?, પીએમ મોદી સમયે હતો ખેતીનો સુવર્ણકાળ

About the Author

DIPAK CHAVDA

DIPAK CHAVDA

2018થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, મુંબઈ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, Inshots, Sandesh અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે. આટલા વર્ષના અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે.

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