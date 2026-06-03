/ગુજરાતના કૃષિક્ષેત્રનો ગ્રાઉન્ડ રિપોર્ટ! મહારાષ્ટ્ર સરકારની દેવા માફી, ગુજરાતમાં ક્યારે?, પીએમ મોદી સમયે હતો ખેતીનો સુવર્ણકાળ

Gujarat Farmers Debt: ગુજરાતમાં કૃષિક્ષેત્રની ચમક દમક પાછળની વાસ્તવિકતા ક્યારેય કોઈની નજરમાં આવતી નથી. પીએમ મોદીના સીએમ કાળના સમયને ગુજરાતની ખેતીનો 'સુવર્ણકાળ' ગણવામાં આવે છે, કારણ કે ભારતના ઇતિહાસમાં કોઈ રાજ્યે કૃષિ ક્ષેત્રે આવો ગ્રોથ જોયો નહોતો. પીએમ મોદીના ગુજરાતમાં શાસન દરમિયાન ગુજરાતનો સરેરાશ વાર્ષિક કૃષિ વિકાસદર આશરે 9% થી 10%ની આસપાસ રહ્યો હતો (કેટલાક ચોક્કસ વર્ષોમાં તે 11% ને પણ વટી ગયો હતો). જ્યારે તે સમયે રાષ્ટ્રીય સરેરાશ માત્ર 2% થી 3% હતી.
હાલમાં ગુજરાતનો કૃષિ વિકાસદર સરેરાશ 3.5% થી 4.5% ની આસપાસ નોંધાઈ રહ્યો છે. જોકે આ ગ્રોથ રાષ્ટ્રીય સરેરાશ (જે આશરે 3.2% થી 3.8% છે) કરતાં હજુ પણ થોડો સારો છે, પણ સીએમ મોદીના સમયના 10% ના આંકડા કરતાં ઘણો ઓછો છે. જોકે હાલમાં સરકમટન્સીસ અલગ છે પણ ગુજરાતના ખેડૂતોની સ્થિતિ સારી કહેવી પણ યોગ્ય નથી.
ખેતીમાં ટેકનોલોજીના અમલ બાદ પાક ઉત્પાદનમાં વધારો થયો છે સરકાર વાહવાહીના ગુણગાન ગાય છે પણ એની પાછળની કડવી વાસ્તવિકતાઓને ક્યારેય સ્વિકાર કરતી નથી. ગુજરાત બાગાયત ક્ષેત્રે નોંધપાત્ર પ્રગતિ કરી છે. એવું પણ નથી છેલ્લા 2 દાયકામાં ગુજરાતમાં કૃષિક્ષેત્રનો વિકાસ થયો નથી પણ સવાલ એ છે કે ગુજરાતના ખેડૂતો સુધી આ લાભ પહોંચ્યો છે. શું ગાંધીનગરથી નીકળતો રૂપિયો છેવાડાના ખેડૂત સુધી પહોંચ્યો છે. સરકારે હાલમાં 'ખેત બચાવો' અભિયાન શરૂ કર્યું છે પણ ખેડૂતો કહી રહ્યાં છે કે કોનું ખેત બચાવશે સરકાર.
ખેતી એ કુદરત આધારિત છે
કપાસથી લઇને મગફળી અને બાગાયતી પાકોમાં ગુજરાત એ અગ્રેસર રાજ્ય ગણાય છે પણ ગુજરાતના ખેડૂતોનું દર્દ ક્યારેય કોઈ સરકાર સમજી શકી નથી. ગુજરાતમાં હાલમાં ખરીફ સિઝનની વાવણી શરૂ થઈ છે પણ શું એક પણ ખેડૂતને હાલની વાસ્તવિક સ્થિતિ પ્રમાણે એ ભરોસો છે કે પાકનું ઉત્પાદન થશે અને ભાવ મળશે. કારણ કે ખેતી એ કુદરત આધારિત છે છતાં નહીં નફા નહીં નુક્સાનની પરવા કર્યા વિના ખેડૂતો પોતાની મૂડી જમીનમાં ધરબે છે પણ જ્યારે ઉત્પાદન પાકે ત્યારે માર્કેટે માર્કેટે પાકના માલ માટે દોડાદોડી કરે છે અને એના માલની કોઈ કિંમત ઉપજતી નથી.
ઉદ્યોગપતિઓને સબસિડી અને ખેડૂતોને રાહત રેવડી
અર્થતંત્રનું સૌથી મોટું સરકાઝમ (વ્યંગ) એ છે કે, જે ઉદ્યોગપતિ કાર બનાવે છે તેના પ્લાન્ટ માટે કરોડોની સબસિડી 'વિકાસ' ગણાય છે, પણ જે ખેડૂત આખા દેશના પેટ માટે અનાજ પકવે છે, તેને અપાતી રાહત 'બોજ' ગણાય છે. કેટલાક લોકો આને રેવડી ગણાવે છે. ખેડૂતોની સબસિડીએ રેવડી અને બિઝનેસમેનોને મફતના ભાવે જમીન, સબસિડીઓ અપાય એ વિકાસ છે. સાચો વિકાસ એ નથી જે શેરબજારના ઈન્ડેક્સ (Sensex) ને વધારે, પણ સાચો વિકાસ એ છે જે ખેડૂતના ખિસ્સાને મજબૂત કરે, કારણ કે ભારતની ખરી બજાર આજે પણ ગામડામાં જ વસે છે.
બિઝનેસમેન નફો કમાવવા માટે બિઝનેસ કરે છે અને ગણતરીપૂર્વકનું જોખમ લે છે. જ્યારે ખેડૂત માત્ર નફા માટે નહીં, પણ જગતનું પેટ ભરવા માટે પોતાની જિંદગી અને જમીન દાવ પર લગાવીને દર વર્ષે કુદરત સામે જુગાર રમે છે. બિઝનેસમેન અર્થતંત્ર ચલાવે છે, પણ ખેડૂત એ અર્થતંત્રનો જીવંત આધાર છે.
એક ખેડૂત દેશનો એકમાત્ર એવો ઉત્પાદક છે જે પોતાના માલની કિંમત પોતે નક્કી નથી કરી શકતો. તે મોંઘા ભાવનું બિયારણ, ખાતર અને ડીઝલ લાવીને ઉત્પાદન કરે છે પણ જ્યારે માલ વેચવા જાય ત્યારે વેપારીઓ, યાર્ડના દલાલો અથવા સરકાર (MSP દ્વારા) ભાવ નક્કી કરે છે. ખેડૂત હંમેશા 'Price Taker' રહે છે, 'Price Maker' બની શકતો નથી એટલે જ દેવાના બોજ તળે દબાતો જાય છે.
સરકારી આંકડા અનુસાર, દેશના તમામ રાજ્યોના ખેડૂતો પર કૂલ મળીને 31,34,807.42 કરોડ રુપિયાનું દેવું છે. આ દેવું બે પ્રકારનું છે. પહેલું છે ક્રોપ લોન, જે મોટા ભાગે બિયારણ, ખાતર અને કીટનાશક જેવા ખર્ચા માટે નાના ગાળા માટે ખેડૂતો લેશે. બીજું છે ટર્મ લોન, જે લાંબા ગાળા માટે હોય છે. ટ્રેક્ટર, ભારે મશીનરી અને અન્ય ઉપકરણ ખરીદવા માટે લેવામાં આવે છે. રાષ્ટ્રીય નમૂના સર્વે સંગઠન અને નાબાર્ડના આંકડા અનુસાર, ભારતમાં એક સરેરાશ કૃષિ પરિવાર પર 74,121 રુપિયાનું દેવું છે.
રાજ્યના કૃષિ બજેટ કરતાં 7 ગણું મોટું દેવું
ગુજરાતની વાત કરીએ તો સરકારનું કૃષિ બજેટ ₹24,022 કરોડ છે, જ્યારે ખેડૂતોનું સત્તાવાર બેંક દેવું ₹1.68 લાખ કરોડ છે. એટલે કે બજેટ કરતાં દેવું 7 ગણું મોટું છે. વાવણીથી લઈને લણણી સુધીના સામાન્ય ખર્ચ માટે જ ગુજરાતના ખેડૂતો ₹1.05 લાખ કરોડના ટૂંકા ગાળાનું દેવાના દેવાદાર છે. આ આંકડો દર્શાવે છે કે ખેતીની રોજીંદી ઇનપુટ કોસ્ટ (ખેતી ખર્ચ) કેટલી હદે વધી ગઈ છે.
કપાસ-મગફળીની ચમક પાછળ દેવાનો ગરકાવ
ગુજરાત મોડલ અને એગ્રીકલ્ચર ગ્રોથની વાતો વચ્ચે આ ₹1.68 લાખ કરોડનો આંકડો એ સાબિત કરે છે કે ગુજરાતનો ખેડૂત દેવાના ડુંગર નીચે દબાયેલો છે, અને તેને સબસિડી કે વ્યાજ માફી નહીં પણ પાકના સીધા ઊંચા ભાવની જરૂર છે.
સરકારી સર્વે (NSSO) ભલે એમ કહેતો હોય કે ગુજરાતમાં બધા ખેડૂતો દેવાદાર નથી અને સરેરાશ દેવું ₹૬૦,૦૦૦ છે. પરંતુ બેંકિંગ સિસ્ટમના વાસ્તવિક ઓન-પેપર આંકડા (₹1.68 લાખ કરોડ) અને રાજ્યના અંદાજિત 55 લાખ ખેડૂતોની સંખ્યાની સરખામણી કરીએ તો વાસ્તવિકતા એ છે કે ગુજરાતનો દરેક ખેડૂત સરેરાશ 3 લાખ રૂપિયાના આર્થિક બોજ હેઠળ દબાયેલો છે.
દેશનું રાજ્યવાર કૃષિ દેવું
|ક્રમ
|રાજ્ય
|લોન (કરોડમાં)
|ટર્મ લોન (કરોડ)
|કૂલ દેવું (કરોડ)
|1
|દિલ્હી
|3,019.97
|26,452.04
|29,472.01
|2
|હરિયાણા
|64,410.55
|34,093.91
|98,504.45
|3
|હિમાચલ પ્રદેશ
|11,454.33
|3,293.90
|14,748.23
|4
|જમ્મુ અને કાશ્મીર
|8,666.86
|6,156.83
|14,823.69
|5
|પંજાબ
|67,793.18
|32,529.52
|1,00,322.70
|6
|રાજસ્થાન
|1,35,341.57
|56,951.67
|1,92,293.24
|7
|ચંડીગઢ
|427.42
|2,380.94
|2,808.36
|8
|લદ્દાખ
|315.62
|177.7
|493.32
|9
|અરુણાચલ પ્રદેશ
|382.65
|135.11
|517.76
|10
|આસામ
|9,782.84
|12,359.40
|22,142.24
|11
|મણિપુર
|445.31
|846.41
|1,291.72
|12
|મેઘાલય
|1,019.57
|272.3
|1,291.87
|13
|મિઝોરમ
|178.06
|1,460.68
|1,638.73
|14
|નાગાલેન્ડ
|535.4
|326.87
|862.28
|15
|સિક્કિમ
|271.79
|128.31
|400.1
|16
|ત્રિપુરા
|925.37
|3,836.80
|4,762.17
|17
|અંડમાન અને નિકોબાર દ્વિપ
|194.35
|264.84
|459.19
|18
|બિહાર
|44,001.09
|46,318.19
|90,319.29
|19
|ઓડિશા
|10,374.04
|20,626.25
|48,159.86
|20
|પશ્ચિમ બંગાળ
|38,248.79
|52,757.98
|91,006.78
|21
|છત્તીસગઢ
|19,990.63
|14,052.65
|34,043.27
|22
|મધ્ય પ્રદેશ
|1,11,297.80
|59,459.75
|1,70,757.55
|23
|ઉત્તરાખંડ
|8,300.68
|8,126.20
|16,426.88
|24
|ઉત્તર પ્રદેશ
|1,65,447.64
|64,649.05
|2,30,096.69
|25
|ગોવા
|447.67
|1,417.48
|1,865.15
|26
|ગુજરાત
|1,05,097.25
|63,363.68
|1,68,460.93
|27
|મહારાષ્ટ્ર
|1,38,253.69
|1,69,040.03
|3,07,293.71
|28
|દાદરા અને નગર હવેલી
|76.75
|201.09
|277.85
|29
|આંધ્ર પ્રદેશ
|2,01,744.41
|1,73,510.18
|3,75,254.59
|30
|તેલંગાણા
|95,167.98
|80,792.58
|1,75,960.56
|31
|કર્ણાટક
|88,800.84
|1,21,443.63
|2,10,244.47
|32
|કેરળ
|86,774.19
|74,249.32
|1,61,023.52
|33
|પુડુચેરી
|1,765.16
|6,511.88
|8,277.04
|34
|તમિલનાડૂ
|1,65,075.79
|3,41,214.66
|5,06,290.45
|35
|લક્ષદ્વીપ
|29.96
|23.3
|53.25
ગુજરાતના આખા કૃષિ બજેટ કરતાં પણ દોઢ ગણું મોટું
એક તરફ પાડોશી રાજ્ય મહારાષ્ટ્ર ચૂંટણીના વર્ષમાં ખેડૂતો માટે ₹36,585 કરોડનું મસમોટું દેવા માફીનું પેકેજ લાવે છે, જે ગુજરાતના આખા કૃષિ બજેટ કરતાં પણ દોઢ ગણું મોટું છે. ત્યારે મોટો સવાલ એ ઉભો થાય છે કે, ઉદ્યોગોને અપાતી કરોડોની રાહતો જો 'વિકાસ અને રોકાણ' ગણાતી હોય, તો જગતના તાતને અપાતો આર્થિક સપોર્ટ 'બોજ' કેમ ગણાય છે?
શું ગુજરાતના ખેડૂતો આવી યોજનાના હકદાર નથી
મહારાષ્ટ્રમાં 'પુણ્યશ્લોક અહલ્યાદેવી હોલકર શેતકરી કરજમુક્તિ યોજના' હેઠળ ખેડૂતોનું ₹2 લાખ સુધીનું મુદતવીતી પાક ધિરાણ સંપૂર્ણપણે માફ કરવામાં આવશે. જેમાં કટ-ઓફ ડેટ ગણીએ તો જે ખેડૂતોનું દેવું 31 માર્ચ, 2026 સુધી બેંકના ચોપડે બાકી અથવા ડિફોલ્ટ થયેલું છે, તેમને આ યોજનાનો સીધો લાભ મળશે. તો શું ગુજરાતના ખેડૂતો આવી યોજનાના હકદાર નથી. મહારાષ્ટ્રમાં જાહેરાત બાદ ગુજરાતના સૌરાષ્ટ્રમાંથી ખેડૂતો દેવામાફીની યોજના માટે બૂમરાણો પાડી રહ્યાં છે ત્યારે સવાલ એ થાય છે કે શું ગુજરાતના ખેડૂતોનું ક્યારે દેવું માફ થશે?
ગુજરાતના બજેટ કરતાં મોટી યોજના
દેશમાં દેવા માફીની યોજના અંગે જાણીએ તો 1990 માં વી. પી. સિંહ સરકાર દ્વારા 'એગ્રીકલ્ચરલ એન્ડ રૂરલ ડેટ રિલીફ સ્કીમ' (આશરે ₹10,000 કરોડ)ની ખેડૂતોને રાહત અપાઈ હતી. તો 2008 માં યુપીએ (મનમોહન સિંહ) સરકાર દ્વારા 'એગ્રીકલ્ચરલ ડેટ વેવર એન્ડ ડેટ રિલીફ સ્કીમ' આશરે ₹52,000 કરોડથી વધુના દેવા માફીની યોજના જાહેર કરાઈ હતી. મહારાષ્ટ્રની આર્થિક હાલત ગુજરાત કરતાં સારી નથી પણ સરકારે ચૂંટણી સમયે આપેલા વાયદાઓ પાળવા માટે 36 હજાર કરોડની યોજના લાવી છે. જે ગુજરાતના એક વર્ષના કૃષિ બજેટ કરતાં વધારે છે.
"ખેત બચાવો અભિયાન"નો પ્રારંભ
સરકાર રાહતો જાહેર કરતી એમ પણ નથી પણ જે પ્રકારે ખેડૂતોના દેવાના આંક વધી રહ્યાં છે એ જોતાં ગાંધીનગરથી નીકળતો વિકાસનો એક રૂપિયો છેવાડાના ખેડૂત સુધી પહોંચતો નથી એ વાસ્તવિકતા છે. વડાપ્રધાન નરેન્દ્રભાઈ મોદીના દિશાનિર્દેશ હેઠળ ભારત સરકારે સમગ્ર દેશમાં તા. 1 જૂનથી 30 જૂન, 2026 દરમિયાન "ખેત બચાવો અભિયાન" શરુ કર્યું છે. આ અભિયાન અંતર્ગત કૃષિ મંત્રી જીતુભાઈ વાઘાણીએ ગુજરાતમાં ગાંધીનગર જિલ્લાના શેરથા ગામેથી "ખેત બચાવો અભિયાન" રાજ્યવ્યાપી શુભારંભ કરાવ્યો હતો. રાજ્યના 8,000થી વધુ ગામોને આવરી લઈ અંદાજે 6 લાખથી વધુ ખેડૂતોને સીધું માર્ગદર્શન પૂરું પાડવાના ઉમદા આશય સાથે 'ખેત બચાવો અભિયાન' આગામી તા. 30 જૂન સુધી સમગ્ર રાજ્યમાં સઘન રીતે ચલાવવામાં આવશે. પણ શું આ ખેડૂતોને લાભ કરાવશે એ એક સવાલ છે.