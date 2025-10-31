Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝAgriculture

ગુજરાતના ખેડૂતો પર મોટું સંકટ - સરકારે કહ્યું એપ્લિકેશન પર જાતે સરવે કરો, પણ એપ તો ચાલતી જ નથી!

Krushi-Pragati Application : છેલ્લા છ દિવસમાં જ ગુજરાતમાં અઢી ઈંચ વરસાદથી ખેડૂતોની બેઠી માઠી દશા... ઉપરથી સરકારી સહાય માટે કૃષિ પ્રગતિ એપ્લિકેશન ન ચાલતા ખેડૂતો અટવાયા 
 

Written By  Dipti Savant|Last Updated: Oct 31, 2025, 03:20 PM IST

Trending Photos

ગુજરાતના ખેડૂતો પર મોટું સંકટ - સરકારે કહ્યું એપ્લિકેશન પર જાતે સરવે કરો, પણ એપ તો ચાલતી જ નથી!

Agriculture News ; હાલમાં રાજ્યભરમાં પડેલા કમોસમી માવઠાના કારણે ખેડૂતોને ભારે નુકસાની વેઠવાનો વારો આવ્યો છે. ત્યારે પાક નુકસાનીના સર્વે અને વળતર માટે કૃષિ પ્રગતિ એપ્લિકેશનની શરૂઆત કરાઈ છે. પરંતુ એપ્લિકેશનમાં નુકસાનીનું ફોર્મ ભરતી વખતે સતત એરર આવતી હોવાનું જોવા મળ્યું છે.

ઉપલેટા પંથકમાં સતત ચાર દિવસથી પડી રહેલા વરસાદને લઈને ખેડૂતોના મગફળી, કપાસ અને સોયાબીન જેવા પાકને ભારે નુકસાન છતાં ખેડૂતોની હાલત બની છે. કમોસમી વરસાદથી પાક નુકસાની બાદ સર્વે માટે ખેડૂતોએ જ પોતાની જાતે મોબાઈલથી નુકસાનીનો પોતાની જાતે સર્વે કરી રજીસ્ટ્રેશન કરવાનું છે ત્યારે આવામાં "કૃષિ પ્રગતિ" નામની એપ્લિકેશને લઈને ખેડૂતોમાં રોષ જોવા મળ્યો. 

Add Zee News as a Preferred Source

એપ્લિકેશન સર્વર જ ડાઉન બતાવે છે 
હવામાન ખાતાની આગાહીને પગલે સૌરાષ્ટ્ર ગુજરાતમાં અવિરત મેઘ સવારીને લઈને ખેડૂતોનો મગફળી, કપાસ અને સોયાબીન જેવો મહામૂલો પાક નિષ્ફળ ગયો છે. રાજકોટ જિલ્લાના ઉપલેટા પંથકમાં ખેડૂતોના પાકનો સોંથ વળી ગયો. સરકાર દ્વારા "કૃષિ પ્રગતિ" નામની એપ્લિકેશન લોન્ચ કરવામાં આવી છે. જેમાં ખેડૂતો જાતે નુકસાન થયેલ પાક માટે નુકસાની અંગે સર્વે કરી શકે છે. પરંતુ સર્વર ઠપ્પ થવાને કારણે ખેડૂતો પોતાના કામ ધંધા છોડીને બે ત્રણ કલાકથી રજીસ્ટ્રેશન માટે પ્રયત્ન કરી રહ્યા છે. પરંતુ રજિસ્ટ્રેશન ન થતા ખેડૂતોમાં રોષ જોવા મળ્યો. 

કેટલાક ખેડૂતોને તો એપ કેવી રીતે ચલાવવી તે જ ખબર નથી 
તલંગણા ગામના ખેડૂત પ્રવીણભાઈ રૂપાપરા અને એભાભાઈ બેરાના જણાવ્યા મુજબ, અમુક અભણ ખેડૂતોને ખ્યાલ પણ નથી હોતો કે કેવી રીતે અને શું કરવું જ્યારે અમુક ખેડૂતો પાસે સાદો મોબાઈલ હોય જેને લઈને પણ મુશ્કેલીઓ પડી રહી છે. ખાસ કરીને ઉલ્લેખનીય એ છે કે જેમણે ફાર્મર રજીસ્ટ્રેશન કરાવેલું હશે, એમને જ આ નુકસાનીનો સર્વેનો રજિસ્ટ્રેશન થશે. બાકી કોઈ પણ ખેડૂતને રજિસ્ટ્રેશન થઈ શકશે નહીં તેવું પણ તંત્ર દ્વારા જણાવાયું છે. જેને લઈને મોટાભાગના ખેડૂતો ફાર્મર રજીસ્ટ્રેશન કરાવ્યા વગરના હોય.

ખેડૂતોની માંગ છે કે આવા ખોટા ગતકડા કરવાને બદલે સરકાર તાત્કાલિક સર્વે કરો અને ખેડૂતોના બેન્ક લોન અને મંડળીના ધિરાણ માફ કરો, જેથી ખેડૂત બીજું વાવેતર કરી શકે.
 
અમરેલીના ખેડૂતોએ કહ્યું, અમારે ત્યાં તો નેટવર્ક જ નથી આવતું  
અમરેલી જિલ્લામાં ઓનલાઇન પાક નુકસાન સર્વેનો ખેડૂતોએ વિરોધ કર્યો છે. અમરેલી જિલ્લામાં ખાંભા અને દાઢીયાળી,ભાવરડી સહિત ગામડાઓમાં ઓનલાઈન સર્વેનો ખેડૂતોએ વિરોધ દર્શાવ્યો. અમરેલી જિલ્લામાં છેલ્લા પાંચ દિવસની વરસાદથી ખેડૂતોનો મગફળી કપાસ સહિતનો પાક નિષ્ફળ
ઓનલાઇન સર્વે માટેની કૃષિ પ્રગતિ એપ ન ખુલતા સર્વેનરો અને ખેડૂતો પરેશાન થઈ રહ્યા છે. ગ્રામ્ય વિસ્તારમાં નેટવર્ક ન આવવું, એપ ન ખુલતા મુશ્કેલી સર્જાઈ રહી છે.

સરવે બંધ કરો, ખાતામાં રાહત આપો 
આમ અમરેલીમાં મોટી સંખ્યામાં ખેડૂતો એકઠા થઇ ઓનલાઇન સરવેનો વિરોધ કર્યો. ખેડૂતો પોતાની વાડી ખેતરમાં ઓનલાઈન સર્વેનરોને સર્વે કરવાની ના પાડી. ખેડૂતો દ્વારા ઓનલાઇન સર્વે બંધ કરી દીધા ખાતામાં પેકેજ આપવા માંગ કરાઈ છે. 

એપમાં એરર, ખેડૂતોને સહાય ન મળવાનો ડર 
અરવલ્લી જિલ્લાના બાયડ તાલુકાના આંટીયા દેવ કંપાના ખેડૂતોએ સોયાબીન , મગફળી , કપાસ જેવા પાકોનું વાવેતર કર્યું હતું. પરંતુ જ્યારે તૈયાર થયેલો પાક લેવાનો સમય આવ્યો તે સમયે કમોસમી માવઠું થતા ખેડૂતોને ભારે નુકસાન થયું છે. અને તૈયાર થયેલો પાક નિષ્ફળ જતા ખેડૂતોને મોટું આર્થિક નુકસાન ભોગવવાનો વારો આવ્યો છે. ત્યારે સરકાર દ્વારા માવઠાથી થયેલ પાક નુકસાનીના વળતરના સર્વે માટે કૃષિ પ્રગતિ એપ્લિકેશન અંતર્ગત સર્વે કરવામાં આવે અને ખેડૂતો જાતે જ પોતાના મોબાઈલથી એપ્લિકેશન ધ્વારા સર્વે કરે તે અંગે જાહેરાત કરવામાં આવી હતી. પરંતુ એપ્લિકેશનમાં સતત સર્વર એરર આવતી હોવાનું જોવા મળ્યું છે. જેના કારણે ખેડૂતો આ સહાયથી વંચિત રહી જાય તેવી પણ ભીતિ ખેડૂતોમાં સેવાઈ રહી છે. 

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Dipti Savant

દિપ્તી સાવંત ઝી 24 કલાકની ડિજીટલ ટીમમાં કન્ટેન્ટ ક્રિએટર છે. વડોદરાથી તેમણે પત્રકારિત્વની શરૂઆત કરી. દિવ્ય ભાસ્કરથી જર્નાલિઝમની સફર શરૂ કરી. તેના બાદ સંદેશ ડિજીટલ અને હવે ઝી 24 કલાક સુધી પહોંચ્યા છ

...और पढ़ें
Agriculturefarmersએગ્રિકલ્ચરકૃષિ પ્રગતિ એપ્લિકેશન

Trending news