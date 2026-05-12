/ખાતરની કાળાબજારી રોકવા માટે ગુજરાત સરકારનું મોટુ એક્શન, ખેડૂતો માટે રાહતના સમાચાર

Urea Black Marketing : અમેરિકા-ઈરાન યુદ્ધની અસરથી હવે ગમે ત્યારે ખાતરની અછત પણ સર્જાઈ શકે છે. આવામાં આવનારી ખરીફ પાકની સીઝનમાં ખાતરની કાળાબજારી રોકવા માટે ગુજરાત સરકારે તાત્કાલિક અસરથી મોટા પગલા લીધા છે. ધરતી માતા બચાવો અભિયાન અંતર્ગત મોટો નિર્ણય લીધો, જાણો શું છે
Fertilizer Shortage In Gujarat : યુદ્ધને કારણે LPG ની અછત વચ્ચે યુરિયા ઉત્પાદન 50% ઘટ્યું છે. આ કારણે ખાતરની અછત સર્જાવાની આશંકા છે. અમેરિકા-ઈરાન વચ્ચે યુદ્ધની અસર હવે પેટ્રોલ-ડીઝલ બાદ હવે ખાતર પર પણ જોવા મળી રહી છે. આ કારણે માર્કેટમાં કાળાબજારી પણ સર્જાઈ છે. ત્યારે યુરિયાની કાળાબજારી રોકવા માટે ગુજરાત સરકારે મહત્વનો નિર્ણય લીધો છે.
જિલ્લા કક્ષાએ કલેક્ટરની અધ્યક્ષતામાં કમિટીની રચના કરાશે
યુરિયાની કાળા બજારી મામલે સરકારે મહત્વનો નિર્ણય લીધો છે. યુરીયાના કાળા બજારી સામે કાર્યવાહી કરવા રાજ્ય કક્ષા અને જિલ્લા કક્ષાએ કમિટીની રચના કરવામાં આવશે. રાજ્ય સરકારે યુરિયાની કાળા બજારી અટકાવવા લીધા પગલાં છે. કૃષિ વિભાગ દ્વારા કમિટીની રચના કરવામાં આવી છે. જિલ્લા કક્ષાએ કલેક્ટરની અધ્યક્ષતામાં કમિટીની રચના કરાઈ છે. જિલ્લા કક્ષાના જીએસટી અધિકારી તથા ઉદ્યોગ વિભાગના અધિકારીઓને પણ તેમાં સમાવેશ કરાશે. ડીઝલ એક્ઝોસ્ટ ફ્લુઈડ તથા પ્લાયવુડ ઈન્ડસ્ટ્રીમાં ખેતી લાયક યુરીયા ના થતા ડાયવર્ઝન સામે સરકાર સક્રિય બની છે.
ધરતી માતા બચાવો અભિયાન શરૂ કરાયું
આ અંગે સરકારે જાહેર કરાયેલા પરિપત્રમાં જણાવાયું કે, ખેતીલાયક યુરીયાના સંભવિત ડાયવર્ઝન બાબતે તેમજ ભારત સરકારના વંચાણે લીધાના પત્રથી Plywood Manufacturing Clusterમાં યુરીયાના સંભવિત ડાયવર્ઝન બાબતે જિલ્લા અને રાજ્ય કક્ષાની કમિટીનું ગઠન કરવા જણાવવામાં આવેલ છે. જે અન્વયે જિલ્લા કક્ષાએ નિગરાની સમિતિમાં પણ સમાન પ્રકારની કામગીરી હોય, સદર ઠરાવથી બનેલ "ધરતી માતા બચાવો અભિયાન" નિગરાની સમિતિમાં જિલ્લા કક્ષાના GST વિભાગના પ્રતિનિધિ અને વાલા છેક વિભાગના પ્રતિનિધિ એમ બે સભ્યોનો ઉમેરો કરવા.
રાજ્ય સરકાર યુરિયાની કાળાબજારી અટકાવવા કટિબદ્ધ
ઉલ્લેખનીય છે કે, અમેરિકા-ઈઝરાયેલના આક્રમણને પગલે સ્ટ્રેટ ઓફ હોર્મુઝ હાલ બંધ સ્થિતિમાં છે. જેને કારણે ભારતમાં પેટ્રોલ-ડીઝલ, ગેસનો પુરવઠો તો ખોરવાયો જ છે. પંરતું હવે ખાતરની અછત પણ વર્તાઈ રહી છે. આ કારણે માર્કેટમાં ખાતરની તંગી સર્જાવાની છે. ભારત દુનિયાભરમાં યુરિયાના સૌથી મોટા ગ્રાહકોમાંથી એક છે. આ કારણે ઘરેલુ અછત ન સર્જાય તે ધ્યાન રાખવું જરૂરી છે. હાલ ભારતમાં યુરિયા પ્લાન્ટ તેની ક્ષમતાથી અડધી કેપેસિટી પર કામ કરી રહ્યાં છે. આવામાં આવી રહેલી ખરીફ પાકની સીઝનમાં યુરિયા પુરતૂં નહિ હોય તો ખેતી પર અસર સર્જાઈ શકે છે. ભારત પાસે 19 માર્ચ સુધીમાં કુલ 61.14 લાખ ટન યુરિયાનો ભંડાર હતો, જે એક વર્ષ પહેલા આ જ સમયના ૫૫.૨૨ લાખ ટનથી વધુ છે. આ કારણે જ રાજ્ય સરકારે યુરિયાની કાળાબજારી અટકાવવા કટિબદ્ધતા દર્શાવી છે.
