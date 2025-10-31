ખેડૂતો માટે મોટા સમાચાર : આવતીકાલથી ગુજરાતમાં નહિ થાય ટેકાનો ભાવે ખરીદી, જાણો કેમ
Teka Na Bhave Kharidi : આવતીકાલે 1 નવેમ્બરથી શરૂ થનારી ટેકાના ભાવે થનારી ખરીદી નહી થાય, ગુજકોમાસોલના ચેરમેન દિલીપ સંઘાણીએ શું કહ્યું જાણો
Support Price Announcement : આવતીકાલથી ટેકાના ભાવે પાકની ખરીદી શરૂ નહિ થાય. Z 24 કલાક સાથેની વાતચીતમા અધિક મુખ્ય સચિવ અંજુ શર્માએ જણાવ્યું કે, અગાઉ આવતીકાલથી ખરીદી પ્રારંભ કરવાનો નિર્ણય થયો હતો. પરંતું ટેકાના ભાવે ખરીદીના એક દિવસ પહેલા જ નિર્ણય બદલાયો છે.
પ્રાપ્ત માહિતી અનુસાર, આવતી કાલ 1લી નવેમ્બરથી ખરીફ પાકોની ટેકાના ભાવે શરૂ થનારી ખરીદી રદ કરાઈ છે. કમોસમી વરસાદ અને ખેડૂતની જણસ પલરી ગઈ હોવાના કારણે ખરીદી પ્રક્રિયા રદ કરાઈ છે. મગફળીનો કેટલો જથ્થો ખરીદવો તે અંગે હજુ સુધી નિર્ણય નથી લેવાયો. કમોસમી વરસાદમાં મગફળી અને અન્ય જણસ પલળતા ખરીદીમાં અવરોધ આવી શકે છે.
મગફળી, અડદ, સોયાબીન અને મગની ટેકાના ભાવે ખરીદી કરવાની સરકારે અગાઉ જાહેરાત કરી હતી. 1 લી નવેમ્બરથી ટેકાના ભાવે ખરીદી શરૂ કરવા સરકારે જાહેરાત કરી હતી. 9.32 લાખથી વધુએ ખેડૂતોએ સરકારને મગફળી વેચવા રજિસ્ટ્રેશન કરાવ્યું છે. 73 હાજર જેટલા ખેડૂતોએ સરકારને સોયાબીન વેચવા રજિસ્ટ્રેશન કરાવ્યું છે. 6100 જેટલા ખેડૂતોએ સરકારને અડદ વેચવા રજિસ્ટ્રેશન કરાવ્યું છે. 1935 ખેડૂતોએ સરકારને માગ વેચવા રજિસ્ટ્રેશન કરાવ્યું છે.
ગુજકોમાસોલના ચેરમેન દિલીપ સંઘાણીએ જણાવ્યું કે, મગફળી ખરીદી અંગે કૃષિ વિભાગે ગુજકોમસોલને એજન્સી તરીકે નીમી છે. મગફળીની ખરીદી ક્યારે કરવી તે અંગે અમને સરકારે જાણ કરી નથી. 18મી તારીખના કૃષિ વિભાગે ટેકાના ભાવે ખરીદી અંગે જાહેરાત કરી છે. જાહેરાતમાં ગુજકોમાસોલને ખરીદ એજન્સી બનાવી હોવાનો ઉલ્લેખ કરાયો છે. 1 લી નવેમ્બરથી ટેકાના ભાવે ખરીદી કરવાની જાહેરાત સરકારે કરી છે પણ અમને જાણ નથી કરી. ખરીદી અંગે ગુજકોમાસોલને અધિકૃત રીતે જાણકારી આપવામાં આવી નથી. મે અમારા અધિકારીને પણ પૂછી જોયું, ગુજકોમાસોલને જાણ નથી. અમારી પાસે મોટું નેટવર્ક છે, અમે એક રાતમાં ખરીદી કરી શકીએ છીએ.
તો કમોસમી વરસાદના કારણે કૃષિ નુકશાની અંગે દિલીપ સંઘાણીએ જણાવ્યું કે, સરકારે સત્વરે સર્વે કરીને રિપોર્ટ બનાવવો જોઇએ. હાલ ખેડૂતોની તૈયાર થયેલ માલ પલળી ગયો છે. સરકારે સર્વેના આદેશ આપ્યા છે. જલ્દી સહાય કરાશે તેવી અમને આશા છે.
