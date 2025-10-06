Prev
ગુજરાતમાં ઈસબગુલની ખેતી કરનારા ખેડૂતો મુશ્કેલીમાં મૂકાયા, વેપારીઓ GSTને કારણે આડા ફાટ્યા

Agriculture News ; ઊંઝા માર્કેટ યાર્ડમાં આજે સવારે કેટલાક ખેડૂતો પોતાનો ઈસબગુલનો તૈયાર માલ લઈને પહોંચ્યા હતા. પરંતુ ખરીદી સંપૂર્ણપણે બંધ હોવાને કારણે ખેડૂતોનો માલ કોઈ ખરીદનાર મળ્યો નહોતો

Oct 06, 2025

ગુજરાતમાં ઈસબગુલની ખેતી કરનારા ખેડૂતો મુશ્કેલીમાં મૂકાયા, વેપારીઓ GSTને કારણે આડા ફાટ્યા

Mehsana News તેજસ દવે/મહેસાણા : જીએસટી મામલે ઊંઝા સહિત ભારતભરના વેપારીઓ દ્વારા ઈસબગુલની ખરીદી બંધ કરી છે, જેને લઇ વેપારીઓની GST વિરોધમાં હડતાળથી ખેડૂતો મુશ્કેલીમા મૂકાયા છે અને માલ લઈને પરત ફરી રહ્યા છે. 

ઊંઝા સહિત સમગ્ર ઉત્તર ગુજરાત અને ભારતભરના ઈસબગુલ (Psyllium Seed) ના વેપારીઓએ આજથી ઈસબગુલની ખરીદી બંધ કરવાનો નિર્ણય લીધો છે. વેપારીઓએ ઈસબગુલ પર લાગતા 5 ટકા GSTને સંપૂર્ણપણે દૂર કરવાની માંગ સાથે આ અનિશ્ચિતકાળની હડતાળ શરૂ કરી છે. જેના કારણે ઊંઝા માર્કેટ યાર્ડ સહિતના બજારોમાં સન્નાટો છવાઈ ગયો છે. વેપારીઓની મુખ્ય માંગ ઈસબગુલ Seed પર લાગતા ૫ ટકા GSTને રદ કરાવવાની છે. 

વેપારીઓના જણાવ્યા મુજબ, 2017 માં GST લાગુ થયો તે પહેલાં ઈસબગુલ Seed પર કોઈ VAT (વેલ્યુ એડેડ ટેક્સ) લાગતો નહોતો. જોકે, GST લાગુ થયા બાદ, HSN કોડ 1112 માં ઈસબગુલ Seed નો સ્પષ્ટ ઉલ્લેખ કે ચોખવટ ન હોવાને કારણે વેપારીઓને ૫ ટકા ટેક્સ ભરવો પડે છે. વેપારીઓનો તર્ક છે કે HSN કોડમાં ‘ફ્રેશ’ અને ‘ડ્રાય’ ઈસબગુલ વચ્ચે કોઈ ચોખવટ કે તફાવત કરવામાં આવ્યો નથી, જેના કારણે આ ટેક્સની સમસ્યા ઊભી થઈ છે. આ 5 ટકા ટેક્સ રદ કરવાની માગ સાથે મહેસાણા ઈસબગુલ ના એસોશિયન ના નેતૃત્વ હેઠળ ભારતભરના વેપારીઓ આ મુહિમમાં જોડાયા છે. 

વેપારીઓના આ અચાનક નિર્ણયને કારણે ખેડૂતો મુશ્કેલીમાં મુકાયા છે. ઊંઝા માર્કેટ યાર્ડમાં આજે સવારે કેટલાક ખેડૂતો પોતાનો ઈસબગુલનો તૈયાર માલ લઈને પહોંચ્યા હતા. પરંતુ ખરીદી સંપૂર્ણપણે બંધ હોવાને કારણે ખેડૂતોનો માલ કોઈ ખરીદનાર મળ્યો નહોતો, જેના કારણે તેઓને ભારે હાલાકીનો સામનો કરવો પડ્યો હતો.અને માલ લઇ પરત ફરવા મજબુર બન્યા હતા ખેડૂતો પાસે માલ પરત લઈ જવા ભાડું પણ ન હોવાથી ભારે મુશ્કેલીમાં મૂકાયા છે.

જ્યાં સુધી સરકાર દ્વારા ઈસબગુલ Seed પર લાગતો 5 ટકા GST રદ કરવા અંગે કોઈ સકારાત્મક નિર્ણય લેવામાં નહીં આવે, ત્યાં સુધી વેપારીઓ દ્વારા ખરીદી બંધ રાખવાનો નિર્ણય લેવાયો છે. વેપારીઓની આ હડતાળને કારણે કરોડો રૂપિયાના વાર્ષિક વેપાર પર અસર પડી છે અને ખેડૂતોની ચિંતામાં પણ વધારો થયો છે.

AgricultureGSTfarmersમહેસાણાજીએસટીએગ્રિકલ્ચરmehsana

