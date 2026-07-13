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વૈશ્વિક બજારમાં વાગશે ગુજરાતના મસાલાનો ડંકો, બે મુખ્ય કૃષિ ઉત્પાદનોને મળ્યો પ્રતિષ્ઠિત GI ટેગ; જાણો ખેડૂતોને શું થશે ફાયદો

Gandhinagar News: ગુજરાતના બે મુખ્ય કૃષિ ઉત્પાદનોને વૈશ્વિક ઓળખ મળી છે. ગુજરાતના ઊંઝાના જીરું અને વરિયાળીને પ્રતિષ્ઠિત GI ટેગ મળ્યો છે. GI ટેગ મળવાથી ઊંઝા જીરું અને ઊંઝા વરિયાળી બન્ને પ્રમાણિત ભૌગોલિક બ્રાન્ડ તરીતે સ્થાપિત થશે. તેનાથી સ્થાનિક અને આંતરરાષ્ટ્રીય બજારોમાં તેની વિશ્વસનીયતા વધશે, જેનાથી સારો ભાવ મળશે અને નિકાસની સંભાવનાઓ મજબૂત થશે.

Written ByDIPAK CHAVDA
Published: Jul 13, 2026, 08:54 PM IST|Updated: Jul 13, 2026, 08:55 PM IST
વૈશ્વિક બજારમાં વાગશે ગુજરાતના મસાલાનો ડંકો, બે મુખ્ય કૃષિ ઉત્પાદનોને મળ્યો પ્રતિષ્ઠિત GI ટેગ; જાણો ખેડૂતોને શું થશે ફાયદો
Source: Bureau

About the Author

DIPAK CHAVDA

DIPAK CHAVDA

2018થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, મુંબઈ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, Inshots, Sandesh અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે. આટલા વર્ષના અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે.

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