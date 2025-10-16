ઘરમાં તુલસીનો છોડ વાવવાની બેસ્ટ રીત, આ કામ કરી લેશો તો તુલસીનો છોડ ક્યારેય કરમાશે નહીં
Gardening Tips: ઘરમાં તુલસીનો છોડ વાવવા માટેની સૌથી સરળ રીત આજે તમને જણાવીએ. આ ટ્રીક અપનાવશો તો થોડા જ દિવસમાં કુંડામાં તુલસીનો સુંદર છોડ ખીલી ઉઠશે.
Gardening Tips: હિન્દુ ધર્મમાં તુલસીના છોડને પવિત્ર માનવામાં આવે છે. આ છોડનું ધાર્મિક દ્રષ્ટિએ મહત્વ રહેલું છે. દરેક ઘરમાં તુલસીનો છોડ લગાવેલો હોય છે અને રોજ ઘરમાં તેની પૂજા પણ કરવામાં આવે છે. એવું માનવામાં આવે છે કે તુલસીના છોડને યોગ્ય દિશામાં રાખવામાં આવે તો વાસ્તુ દોષ ખતમ થઈ જાય છે અને ઘરમાં સુખ, સમૃદ્ધિ આવે છે. જો તમે પણ ઘરમાં તુલસીનો છોડ લગાડવાનું વિચારી રહ્યા હોય તો આજે તમને જણાવીએ કે તુલસીના માંજરમાંથી તુલસીનો છોડ કેવી રીતે ઉગાડી શકાય.
તુલસીના માંજરનો ઉપયોગ
તમારા ઘરમાં તુલસીનો છોડ હશે તો તમે પણ જોયું હશે કે તેમાં થોડા થોડા સમયે માંજર ઉગે છે. તુલસીના માંજરમાં નાના નાના ફૂલ હોય છે અને તેમાં બી પણ છુપાયેલા હોય છે. જો તમારે તુલસીના માંજરમાંથી જ તુલસીનો નવો છોડ ઉગાડવો હોય તો આ ટીપ્સ ફોલો કરો.
સૌથી પહેલા તો જ્યારે તુલસીમાં માંજર આવે તો તેને સરખા સુકાઈ જવા દો. જ્યારે માંઝરના ફૂલ કરમાઈ જાય અને તેનો રંગ બ્રાઉન થઈ જાય ત્યારે તુલસીમાંથી માંજર અલગ કરી લો. ત્યાર પછી સુકાયેલા માંજરને હથેળી વડે મસળો, તેનાથી તેની અંદરના બી બહાર આવી જશે.
હવે એક કુંડામાં ફળદ્રુપ માટી અને ખાતર મિક્સ કરી તેમાં તુલસીના બી એટલે કે માંજરને વાવી દો. માટીનું કુંડું એવું પસંદ કરવું જેમાં નીચે પાણી નીકળે તેવી વ્યવસ્થા હોય જેથી વધારાનું પાણી નીકળી જાય. તુલસીના માંજર વાવ્યા પછી કુંડાને એવી જગ્યાએ રાખો જ્યાં દિવસમાં થોડો તડકો પણ આવતો હોય અને પછી છાયો પણ આવતો હોય. તુલસીના માંજર વાવ્યા પછી દર બે દિવસે થોડું થોડું પાણી રેડવું. થોડા જ દિવસોમાં માટીની ઉપર તુલસીનો છોડ ઉગેલો દેખાવા લાગશે. જ્યારે છોડ નાનો હોય ત્યારે પાણી રેડવામાં ખાસ ધ્યાન રાખવું જેથી છોડ તૂટી ન જાય. તુલસીનો ગ્રોથ સારો થાય તે માટે દર 20 દિવસે માટીમાં થોડું ખાતર મિક્સ કરી દેવું. આ રીતે તુલસીનો છોડ ઝડપથી મોટો થશે.
જોકે તુલસીના માંજરમાંથી છોડ વાવતી વખતે કેટલીક વાતોનું ધ્યાન પણ રાખવું જોઈએ. જેમકે ધાર્મિક માન્યતા છે કે તુલસીના છોડ પર જે માંજર આવે તે લીલા હોય ત્યાં સુધી તેને તોડવા નહીં. જ્યારે માંજર ભૂરા રંગના થઈ જાય એટલે કે સુકાઈ જાય પછી જ તેને તોડવા. આ સિવાય રવિવારે અને મંગળવારે પણ માંજર તોડવા નહીં. તુલસીના માંજરને કચરામાં ફેંકવાની પણ મનાઈ હોય છે. તુલસીમાં જ્યારે પણ માંજર આવે તો તે સુકાઈ જાય પછી તેને કાપી તુલસીના કુંડાની માટીમાં જ મિક્સ કરી દેવા જોઈએ. જો તમે અલગથી છોડ વાવવા માંગો છો તો ઉપર જણાવેલી રીત ફોલો કરી અલગ કુંડામાં માંજર વાવી શકો છો. માંજર વાવ્યાના થોડા જ દિવસોમાં કુંડામાં તુલસીનો છોડ ઉગી જશે.
