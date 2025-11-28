પૈસાનું મશીન છે આ ખેતી, દરેક ઘરમાં થાય છે ઉપયોગ, એકવાર ઉત્પાદન કર્યું તો થશે મોટી કમાણી
જીરાની વધુ માંગ ધરાવતી ખેતી ખેડૂતોને માત્ર 100-120 દિવસમાં લાખોનો નફો આપે છે. ગુજરાત જીરા-4 જાત રોગ પ્રતિરોધક, ઉચ્ચ ઉપજ આપતી અને ઊંચા બજાર ભાવ ધરાવતી છે. ઓછા ખર્ચે વધુ નફો મેળવવા માંગતા ખેડૂતો માટે આ પાક એક ઉત્તમ વિકલ્પ છે.
Farming Tips: જો તમે ખેતીથી ઓછા સમયમાં સારી કમાણી કરવા ઈચ્છો છો તો આ સમાચાર તમારા માટે છે. દરેક ભારતીય રસોઈમાં જીરૂં (Cumin) નો ઉપયોગ જરૂર થાય છે. આ જીરૂ ખેડૂતેને સારી કમાણી કરાવી શકે છે. તેને બજારમાં ભૂરુ સોનું (Brown Gold) કહેવામાં આવે છે. આજે અમે તમને જીરાની ખેતીની માહિતી આપીશું.
1. કમાણીની ચાવી- જીરૂંની આ જાદુઈ જાત
જીરાની ખેતીમાં સૌથી મોટો ડર બીમારીનો હોય છે, પરંતુ વૈજ્ઞાનિકોએ તેનો તોડ કાઢી લીધો છે. જો તમે બમ્પર ઉત્પાદન ઈચ્છે છો તો ગુજરાત જીરૂં-4 (GC-4) જાત પસંદ કરો.
GC-4 જાતની ખાસિયતો
રોગ પ્રતિકાર: આ જાત લગભગ સુકારો સામે રોગપ્રતિકારક છે.
દાણા: તેના દાણા ઘેરા ભૂરા, મોટા અને ચળકતા હોય છે, જે સૌથી વધુ બજાર ભાવ મેળવે છે.
ઉપજ: આ જાત પ્રતિ હેક્ટર 7 થી 9 ક્વિન્ટલ સરળતાથી ઉત્પાદન કરી શકે છે.
અન્ય સારી જાતઃ RZ-209 અને RZ-223 પણ ખેડૂતો વચ્ચે લોકપ્રિય છે.
ખેતીની તૈયારી, વાવણીનો પ્રકાર અને સમય
જીરૂંની ખેતી માટે નવેમ્બરનો મહિનો સારો માનવામાં આવે છે. જીરૂં માટે રેતાળ રેતાળ લોમ માટી (Sandy Loam) સૌથી સારી હોય છે. પાણી કાઢવાની વ્યવસ્થા સારી હોવી જોઈએ. એક એકર માટે ચાર-પાંચ કિલો બીજ પૂરતા છે. વાવણી કરતા પહેલા, બીજને 'કાર્બેન્ડાઝીમ' અથવા 'ટ્રાઇકોડર્મા' થી માવજત કરવી જોઈએ.
સાવચેતીઃ આ વાતોનું રાખો ધ્યાન
જીરૂં નાજુક પાક છે. તેમાં વધુ પાણીની જરૂર નથી, માત્ર હળવી સિંચાઈ કરો. ફૂલ આવવા સમયે પાણી આપવાથી બચો. વાદળો છવાયેલા હોય કે માવઠું (કમોસમી વરસાદ) હોવા પર પાકને નુકસાન થઈ શકે છે. તેથી હવામાન વિભાગની જાણકારી પર નજર રાખો.
એક એકરમાં જીરૂંની ખેતીનું ગણિત (Profit Calculation)
જો તમે એક એકર જમીનમાં ગુજરાત જીરૂં (GC-4) જાતની ખેતી કરો છો તો નફો સારો થઈ શકે છે. અહીં અંદાજિત ગણતરી આપવામાં આવી છે, જે વર્તમાન બજાર ભાવ અને ખર્ચ પર આધારિત છે.
1. ખર્ચ (Cost of Cultivation) - પ્રતિ એકર
ખેતી શરૂ કરવાથી લઈને પાક તૈયાર થવા સુધીનો અંદાજિત ખર્ચ
બીજઃ 4-5 કિલો (GC-4 સૌથી સારી જાત) ₹500/કિલો = ₹2,500
ખેતરની તૈયારીઃ 4000
ખાતર અને યુરિયાઃ ડીએપી, યુરિયા, દેશી ખાતર = ₹6,000
જંતુનાશક દવાઓ (જીરૂંમાં રોગ સુરક્ષા જરૂરી છે) = ₹5,000
સિંચાઈ અને મજૂરીઃ 7500
અન્ય ખર્ચઃ 2000
કુલ ખર્ચઃ ₹25,000 થી ₹27,000 પ્રતિ એકર
કુલ આવક
બજારમાં જીરૂંનો ભાવ હંમેશા સારો રહે છે. સિઝનમાં ભાવ 20 હજારથી 30 હજાર રૂપિયા પ્રતિ ક્વિન્ટલ સુધી રહેવાનો અંદાજ છે, આપણે એક સુરક્ષિત એવરેજ ભાવ 25000 ગણીએ.
કુલ ઉત્પાદનઃ 5 ક્વિન્ટલ (એક એવરેજ સારો પાક)
બજાર ભાવઃ 25000 પ્રતિ ક્વિન્ટલ
કુલ કમાણીઃ 5 ક્વિન્ટલ × ₹25,000 = ₹1,25,000
ચોખો લાભ (Net Profit)
હવે કુલ કમાણીમાંથી તમારો ખર્ચ હટાવી દો
કુલ કમાણી: ₹1,25,000
(-) કુલ ખર્ચ: ₹27,000
ચોખો નફો: ₹98,000 (લગભગ 1 લાખ રૂપિયા)
નિષ્કર્ષ
માત્ર 100 થી 110 દિવસ (3.5 મહિના) માં, તમે પ્રતિ એકર આશરે 1 લાખ રૂપિયાનો ચોખ્ખો નફો કમાઈ શકો છો. જો તમારી પાસે 5 એકર જમીન હોય, તો આ આવક 5 લાખ રૂપિયા સુધી જઈ શકે છે. (નોંધ: આ ગણતરી અનુકૂળ હવામાન અને સરેરાશ બજાર ભાવ પર આધારિત છે. જીરાની ખેતીમાં હવામાન સૌથી મોટું જોખમ છે, તેથી પાક વીમો લેવાનું ભૂલશો નહીં.)
