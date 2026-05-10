/1 ટન શેરડીમાંથી કેટલું ઇથેનોલ બને છે? જાણો કેવી રીતે તૈયાર થાય છે ગ્રીન ફ્યૂલ

Ethanol Production: ભારતમાં મોટા ભાગના પેટ્રોલ પંપ પર પેટ્રોલમાં 20 ટકા ઇથેનોલનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. ઇથેનોલને શેરડીના રસમાંથી કાઢવામાં આવે છે અને પછી તેને પેટ્રોલમાં મિક્સ કરવામાં આવે છે, જે વિદેશથી મંગાવવામાં આવતા ઈંધણનો ખર્ચ ઘટાડે છે.
Ethanol Production: ભારતમાં ભવિષ્યના બળતણ તરીકે ઇથેનોલનો ઝડપથી પ્રચાર થઈ રહ્યો છે. શું તમે જાણો છો કે 1 ટન શેરડીમાંથી આશરે 70થી 85 લિટર ઇથેનોલનું ઉત્પાદન થઈ શકે છે? સમગ્ર પ્રક્રિયા, ખેડૂતોને થતા ફાયદા અને સરકારની નવી યોજના વિશે જાણો.
ભારતમાં ઇથેનોલની માંગ કેમ વધી રહી છે?
ભારત સરકાર ક્રૂડ ઓઇલ પર નિર્ભરતા ઘટાડવા માટે પેટ્રોલમાં ઇથેનોલ ભેળવવાને પ્રોત્સાહન આપી રહી છે. ઇથેનોલ એ શેરડી, મકાઈ અને અન્ય કૃષિ ઉત્પાદનોમાંથી ઉત્પન્ન થતું જૈવ બળતણ છે. સરકારની E20 નીતિ પછી તેની માંગ ઝડપથી વધી છે.
1 ટન શેરડીમાંથી કેટલું ઇથેનોલ ઉત્પન્ન થાય છે?
સામાન્ય પરિસ્થિતિઓમાં, 1 ટન શેરડીમાંથી આશરે 70થી 85 લિટર ઇથેનોલ ઉત્પન્ન થઈ શકે છે. જો કે, જથ્થો શેરડીની ગુણવત્તા, તેની ખાંડની માત્રા અને પ્રક્રિયા તકનીક પર આધાર રાખે છે.
ઇથેનોલ કેવી રીતે ઉત્પન્ન થાય છે?
પ્રથમ, શેરડીનો રસ કાઢવામાં આવે છે. પછી, તેને મોલાસીસ બનાવવા માટે પ્રક્રિયા કરવામાં આવે છે. પછી ઇથેનોલ આથો અને નિસ્યંદન પ્રક્રિયાઓ દ્વારા ઉત્પન્ન થાય છે. ઘણા આધુનિક પ્લાન્ટ હવે શેરડીના રસમાંથી સીધા ઇથેનોલનું ઉત્પાદન કરી રહ્યા છે.
ખેડૂતોને શું ફાયદો થાય છે?
ઇથેનોલ ઉત્પાદનમાં વધારો થવાથી શેરડીના ખેડૂતોની માંગ વધે છે. આ ખેડૂતોની આવકમાં વધારો કરે છે અને ખાંડ મિલોને આવકનો વધારાનો સ્ત્રોત પૂરો પાડે છે. ઉદ્યોગ સંગઠનો અનુસાર, ઇથેનોલ નીતિ દ્વારા ખેડૂતોને લાખો કરોડ રૂપિયાની ચુકવણી શક્ય બની છે.
ભારતની ઉર્જા સુરક્ષામાં મુખ્ય ભૂમિકા
ઇથેનોલ મિશ્રણ ભારતને ક્રૂડ ઓઇલની આયાત ઘટાડવામાં મદદ કરી રહ્યું છે. સરકાર માને છે કે આનાથી વિદેશી હૂંડિયામણ બચશે અને દેશ ઊર્જામાં આત્મનિર્ભર બનશે.
E20થી E100 સુધીની તૈયારી
E20, એટલે કે, 20 ટકા ઇથેનોલ સાથે મિશ્રિત પેટ્રોલ, ભારતમાં લાગુ કરવામાં આવ્યું છે. સરકાર હવે E85 અને E100 જેવા ઉચ્ચ-ઇથેનોલ ઇંધણ વિકલ્પો પર પણ કામ કરી રહી છે.