/Kesar Mango Farming: ફાર્મ હાઉસમાં ઉગી જશે કેસર કેરી, આ રીતે કરો વાવણી, જાણો તમામ વિગત

Kesar Mango Farming: ફાર્મ હાઉસમાં કેસર કેરી ઉગાડવી સ્વાદ અને કમાણી બંને માટે ફાયદાકારક સાબિત થાય છે. યોગ્ય માટી, દેખરેખ અને જૈવિક પદ્ધતિ અપનાવી ઘર પર તાજા, મિઠા અને કેમિકલ વગરની કેરી પાકી શકે છે.
Kesar Mango Farming: ગુજરાતના ગીરની કેસર કેરી દેશ-દુનિયામાં પ્રખ્યાત છે. આ કેરીને ગુજરાતની શાન ગણવામાં આવે છે. કેસર કેરી ખાવાની સાથે મગજને શાંતિ અને હ્રદયને ઠંડક મળે છે. ગુજરાતમાં ગીર વિસ્તારમાં કેસર કેરીનું પુષ્કળ ઉત્પાદન થાય છે. આમ તો ફાર્મ હાઉસમાં પણ ઘણા પ્રકારની કેરીનું વાવેતર કરવામાં આવે છે. તેવામાં આજે અમે તમને કેસર કેરી ફાર્મ હાઉસમાં કઈ રીતે ઉગાડી શકાય તે વિશે જણાવીશું.
યોગ્ય માટી અને જગ્યાની પસંદગી જરૂરી
આજના સમયમાં જ્યારે બજારમાં ફળોમાં કેમિકલ અને વધુ કિંમતથી ચિંતા વધે છે, ત્યારે પોતાના ફાર્મ હાઉસમાં કેસર કેરી ઉગાડવી એક સમજદારી ભર્યું કા છે. કેસર કેરીની ખેતી કરવા માટે સૌથી પહેલા યોગ્ય જગ્યા અને માટીની પસંદગી જરૂરી છે.
આ સંદર્ભમાં, સારી રીતે પાણી નિતારેલી લોમી માટી સૌથી યોગ્ય માનવામાં આવે છે. ધ્યાન રાખોમાં ખેતરમાં વધુ પાણી એકત્ર ન થવું જોઈએ, બાકી તે ઝાડના મૂળ ખરાબ કરી શકે છે. સાથે છોડ લગાવતા પહેલા જમીનને સારી રીતે ખેડી તેમાં ગોરબનું ખાતર કે જૈવિક ખાતર ઉમેરવું જોઈએ, જેથી માટી ઉપજાઉ બને. કેસર કેરના છોડ સામાન્ય રીતે ગ્રાફ્ટેડ હોય છે, જેને નર્સરીમાંથી લાવી શકાય છે. તેને 10થી 12 મીટરના અંતરે લગાવવા જોઈએ, જેથી છાડને ફૂલવાની જગ્યા મળી શકે.
સારી માવજતથી વધશે ઉત્પાદન
છોડ લગાવ્યા બાદ તેની માવજત કરવી જરૂરી છે. તે માટે શરૂઆતી વર્ષોમાં નિયમિત સિંચાઈ કરવાની હોય છે, પરંતુ ધ્યાન રાખો તેમાં વધુ પાણી નાખવું નહીં. સમય-સમય પર જૈવિક ખાતર નાખવું જોઈએ, જેથી છોડનો વિકાસ થાય અને મજબૂતી આવે. તો જંતુઓથી બચાવ માટે પ્રાકૃતિક ઉપાય અજમાવી શકાય છે, જેમ કે કડવા લીમડાના મિશ્રણનો છંટકાવ કરવો. લગબગ 3-5 વર્ષમાં ઝાડમાં ફળ આવવાનું શરૂ થઈ જાય છે અને એકવાર ઉત્પાદન શરૂ થયા બાદ વર્ષો સુધી ચાલું રહે છે.
બચતની સાથે કમાણીની સારી તક
કેસર કેરી ઉગાડવાનો સૌથી મોટો ફાયદો છે કે તે આર્થિક રૂપથી લાભદાયક હોય છે. બજારમાં કેસર કેરીની કિંમત સારી હોય છે. જો ઓર્ગેનિક ઉત્પાદન હોય તો વધુ પૈસા મળે છે. એકવાર ઝાડમાં ફળ આવવાનું શરૂ થાય તો વર્ષો સુધી તેનો ફાયદો મળે છે. આ સાથે તમારે ઘરમાં ઉપયોગ માટે બહારથી કેરી ખરીદવાની જરૂર પડતી નથી. એટલે કે એકવાર રોકાણ કરી તમે લાંબા સમય સુધી બચત અને કમાણી બંને કરી શકો છો.