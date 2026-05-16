/નાના ખેતરમાં કઈ રીતે થશે વધુ કમાણી? આ ફોર્મ્યુલા સમજી લીધી તો થશે પૈસાનો વરસાદ

Farming Tips: નાના ખેતરમાં સારી કમાણી કરવા માટે પરંપરાગત ખેતીની જગ્યાએ ઈન્ટીગ્રેટેડ ફાર્મિંગ અને મલ્ટી-ક્રોપિંગની ફોર્મ્યુલા અપનાવવી જરૂરી છે. ઓછી જમીન પર યોગ્ય પાક ઉગાડી વધુ નફો મેળવી શકાય છે.
આજના સમયમાં ખેતી માત્ર જમીનના ટુકડા પર નિર્ભર નથી. નાના ખેડૂતો માટે સૌથી મોટો પડકાર ઓછી જગ્યામાં વધુ ઉત્પાદન લેવાનો છે. જો તમે વર્ષો જૂની પરંપરા પર ચાલતા રહેશો તો ખર્ચ કાઢવો પણ મુશ્કેલ થઈ જશે. પરંતુ નવા જમાનાની ફોર્મ્યુલા અપનાવી તો તમે ઓછી જમીનમાં પણ બમ્પર કમાણી કરી શકો છો.
માત્ર એક પાકના ભરોસે રહેવું હવે ખોટનો સોદો સાબિત થઈ શકે છે. નાના ખેતર માટે મલ્ટી-ક્રોપિંગ એટલે કે એક સાથે બે-ત્રણ પાકનું ઉત્સાદન સૌથી સારો વિચાર છે. તેનાથી જમીનના દરેક ખુણાનો ઉપયોગ થાય છે અને જોખમ ઓછું થઈ જાય છે. માની લો એક પાકનો ભાવ માર્કેટમાં ઘટી જાય તો બીજો પાક તમારૂ ખિસ્સું ભરી શકે છે.
અનાજ અને દાળના પરંપરાગત ચક્રમાંથી બહાર નીકળે હવે કેસ ક્રોપ્સ એટલે કે રોકડ પાક તરફ વધવું પડશે. નાના ખેતરમાં શાકભાજી, ફબલ કે ઔષધીય છોડની ખેતી કરવી વધુ સમજદારી છે. મરચાં, ટામેટા કે ગલગોટાના ફૂલો જેવા પાક ખુબ ઓછા સમયમાં તૈપાસ થઈ જાય છે અને બજારમાં તેની માંગ સતત રહે છે.
જમીન ઓછી હોય તો શું થયું તમે ઉપર તરફ વધી શકો છો. વર્ટીકલ ફાર્મિંગ અને મચાન વિધિથી ખેતી કરવી નાના ખેડૂતો માટે નફાનો સોદો સાબિત થઈ રહ્યો છે. વેલાવાળા શાકભાજી જેમ કે દૂધી, તુરિયા અને કારેલાને ઉપર ચઢાવી તમે નીચેની જમીન પર આદુ કે હળદરની ખેતી કરી શકો છો.
ખેતીની સાથે-સાથે ડેરી કે મરઘી પાલનને જોડવું પણ સુપરહિટ ફોર્મ્યુલા છે. તેને ઈન્ટીગ્રેટેડ ફાર્મિંગ કહેવાય છે. જ્યાં એક સેક્ટરનો વેસ્ટ બીજાના કામમાં આવે છે. જેમ કે ગોબરમાંથી ખાતર બનાવી ખેતરનો ખર્ચ ઓછો થાય છે અને ખેતરનો ચારો પશુઓનું પેટ ભરે છે. તેનાથી ખેડૂતો દૂધ કે ઈંડા વેચીને પણ કમાણી કરી શકે છે.
ખેતરમાંથી માર્કેટમાં સીધો માલ વેચવો હંમેશા ફાયદાકારક હોતો નથી. જો તમે તમારા પાકમાં થોડી વેલ્યુ એડિશન કે પ્રોસેસિંગ કરી લો તો ભાવ ડબલ મળી શકે છે. જેમ કે ટામેટા વેચવાની જગ્યાએ તેનો સોસ બનાવવો કે મરચાને સૂકવી તેનો પાઉડર વેચવો.
નાના ખેતરમાં નફો વધારવાની અર્થ છે કે પોતાના ખર્ચને ઘટાડવો. ડ્રિપ ઇરિગેશન કે ટપક સિંચાઈ અપનાવી તમે પાણી અને લેબર બંને બચાવી શકો છો. ખાતર માટે બજારમાં નિર્ભર રહેવાની જગ્યાએ વર્મી કંપોસ્ટ કે જૈવિક ખાતરને ઘર પર તૈયાર કરો.