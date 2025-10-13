Betel Leaf: નાગરવેલના પાન ઘરે ઉગાડવાની રીત, આ રીતે ઝડપથી વધશે વેલ અને પાન પણ આવશે મોટા
Gardening Tips: નાગરવેલના પાનનો ઉપયોગ પૂજા-પાઠથી લઈ દેશી નુસખામાં પણ કરવામાં આવે છે. આજે તમને જણાવીએ આ પાન તમે ઘરે કેવી રીતે ઉગાડી શકો છો.
Trending Photos
Gardening Tips: નાગરવેલના પાનને પવિત્ર માનવામાં આવે છે. પૂજા, પાઠ અને અનુષ્ઠાનમાં પણ પાનનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. આયુર્વેદમાં પણ આ પાનનો ઉલ્લેખ છે. આ પાનનો ઉપયોગ માઉથ ફ્રેશનર તરીકે પણ કરવામાં આવે છે. આ પાન બાળકો માટે ઔષધી સમાન છે કારણ કે તેમના ડાયજેશનથી લઈને શરદી, ઉધરસની સમસ્યાને પણ આ પાન દૂર કરી શકે છે. સૌથી મહત્વની વાત એ છે કે આ પાનને તમે ઘરે સરળતાથી ઉગાડી શકો છો.
નાનકડા કુંડામાં તમે નાગરવેલના પાન ઉગાડી શકો છો. ઘરની બાલકનીમાં પણ આ વેલ સરળતાથી ઉગી જાય છે અને તેની દેખભાલ કરવી પણ ઇઝી છે. નાગરવેલના પાન વિટામિન સી, વિટામીન બી1, કેલ્શિયમ, આયરન જેવા પોષક તત્વોથી ભરપૂર હોય છે. આ પાન સ્વાસ્થ્ય માટે પણ ફાયદાકારક છે. તો ચાલો તમને જણાવીએ આ પાન કેવી રીતે ઉગાડવા.
તમે આ વેલને પાનની મદદથી પણ ઉગાડી શકો છો. નાગરવેલનું એક પાન લેવું અને તેની નીચે જે ગાંઠવાળો ભાગ હોય તે રાખો અને ઉપરના પાનને હટાવી દો. ત્યાર પછી ગાંઠ વાળા ભાગને એક વાટકીમાં પાણી ભરી અને તેમાં રાખી દો. પાણી દર ત્રણ દિવસે બદલી દેવો. 15 દિવસમાં જે ગાંઠ પાણીમાં રાખેલી હશે તેમાં જીણા મૂળ નીકળવા લાગશે. જ્યારે મૂળ દેખાવા લાગે ત્યારે તેને કુંડામાં વાવી દેવું.
છોડ વાવવા માટે મોટું કુંડું પસંદ કરવું. કુંડામાં નીચે પાણી નીકળી જાય તે રીતે વ્યવસ્થા રાખવી જેથી વધારાનું પાણી સરળતાથી નીકળી જાય. માટી તૈયાર કરવા માટે કોકોપીટ અને ખાતર ફળદ્રુપ માટીમાં મિક્સ કરો. માટીને કુંડામાં ભરી થોડું પાણી છાંટો. ત્યાર પછી પાનની ગાંઠને માટીમાં વાવી દો. ઉપરથી થોડી માટી છાંટી અને પાણી છાંટી દો.
શરૂઆતના દિવસોમાં વધારે પાણીની જરૂર પડતી નથી. બસ એ વાતનું ધ્યાન રાખવું કે ઉપરની માટી સુકાઈ ન જાય તેથી દર બે દિવસે ઉપર પાણી છાંટી દેવો. થોડા દિવસમાં વેલ ઉપર દેખાવા લાગશે. જ્યારે વેલ વધવા લાગે તો તેને સપોર્ટ માટે એક નેટ બાંધી દેવી જેના પર વેલ સરળતાથી વધતી રહે અને પાન ઉગતા રહે.
આ પાનને વધારે તડકાની જરૂર હોતી નથી તેથી કૂંડું એવી જગ્યાએ રાખવું જ્યાં દિવસમાં થોડો સમય પ્રકાશ આવે અને પછી ડાયરેક્ટ તડકો ન આવે. વેલ મોટી થઈ જાય પછી નિયમિત પાણી આપવું. આ છોડમાં દર થોડા દિવસે ઓર્ગેનિક ખાતર ઉમેરવું જેથી મોટા અને સારા પાન આવે.
(Disclaimer: અહીં આપવામાં આવેલી માહિતી સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારી પર આધારિત છે. ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે