Gardening Tips: બાકલનીમાં વાવો સ્ટીવિયા છોડ, આ છોડના પાન ડાયાબિટીસના દર્દી માટે છે વરદાન
Gardening Tips: જો તમે ઘરમાં અલગ અલગ છોડ વાવો છો તો એકવાર સ્ટીવિયા છોડ વાવો. આ છોડ સરળતાથી ઉગી જાય છે અને ખૂબ ઉપયોગી પણ છે.
Gardening Tips: ઘરમાં અલગ અલગ પ્રકારના છોડવાથી સુંદરતા પણ વધે છે અને જો ઉપયોગી છોડાવવામાં આવે તો તેનાથી ડબલ ફાયદો થાય છે. ઘરમાં છોડ હોય તો હવા સાફ રહે છે અને ઘરમાં ફ્રેશનેસ પણ રહે છે. ઘરમાં વાવવા માટે એવા છોડની પસંદગી કરવી જોઈએ જે દેખાવમાં સુંદર પણ હોય અને જેનો ઉપયોગ પણ કરી શકાય. જો તમે પણ ઘરમાં આવો કોઈ છોડ વાવવા માંગો છો તો સ્ટીવિયા વાવી શકો છો.
સ્ટીવિયાનો છોડ ડાયાબિટીસના દર્દીઓ માટે ઉપયોગી સાબિત થઈ શકે છે. સ્ટીવિયાને નેચરલ શુગર પણ કહેવાય છે જે બ્લડ સુગર કંટ્રોલ કરવામાં મદદ કરે છે. જો ઘરમાં કોઈ ડાયાબિટીસનું પેશન્ટ હોય તો તમે સ્ટીવિયાનો છોડ ચોક્કસથી વાવો. સ્ટીવિયાના પાનનો ઉપયોગ તમે ખાંડને બદલે કરી શકો છો. આ છોડને તમે ઘરની બાલકનીમાં આરામથી વાવી પણ શકો છો.
કેવી રીતે વાવવો સ્ટીવિયાનો છોડ
સૌથી પહેલા એક કુંદું લેવું અને તેમાં ફળદ્રુપ માટી અને ખાતર મિક્સ કરી ભરો. છોડ મળતા હોય તે જગ્યાએ તમને સ્ટીવિયાનો છોડ અથવા તેના બી મળી જશે. સ્ટીવિયાના બી ને કુંડામાં બે ઇંચની ઊંડાઈ પર દબાવો. બી વાવ્યા પછી કુંડામાં પાણી રેડવું. કુંડામાં નિયમિત પાણી ત્યાં સુધી રડવું જ્યાં સુધી બી માં અંકુરનો ફૂટી જાય. સ્ટીવિયાના છોડને ડાયરેક્ટ તડકો આવતો હોય ત્યાં ન રાખવો છોડમાં રોજ થોડું થોડું પાણી ઉમેરવું. સ્ટીવિયાનો છોડ ખરાબ ન થાય તે માટે લીમડાના તેલને પાણીમાં ભરી તે પાણીનો છંટકાવ કરવો.
સ્ટીવિયાના પાનનો ઉપયોગ કરવાની રીત
સ્ટીવિયાના પાનનો ઉપયોગ અલગ અલગ રીતે કરી શકાય છે. ડાયાબિટીસના પેશન્ટ માટે ચા બનાવતા હોય તો ચા માં તમે સ્ટીવિયાના પાન ઉમેરી શકો છો તેનાથી ચા નેચરલી મીઠી લાગશે. આ સિવાય કોફી સહિતની વાનગીઓમાં પણ સ્ટીવિયાના પાન ઉમેરી શકાય છે. સ્ટીવિયાના પાનનો ઉપયોગ દહીં, દૂધ કે પાણીમાં પણ કરી શકો છો.
સ્ટીવિયાના પાનને સુકવી તેનો પાવડર બનાવીને સ્ટોર કરી શકાય છે. આ પાનમાં કેલેરી ઓછી હોય છે અને તેનો સ્વાદ મીઠો હોય છે જે બ્લડ સુગર કંટ્રોલમાં રાખે છે.
