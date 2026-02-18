કરોડો ખેડૂતો માટે મહત્વપૂર્ણ સમાચાર, PM કિસાનનો 22મો હપ્તો ક્યારે આવશે, જાણો
PM Kisan 22nd installment: પાછલા વર્ષોના રેકોર્ડ પર નજર કરીએ તો, 2025માં 19મો હપ્તો 24 ફેબ્રુઆરીએ રિલીઝ થયો હતો, જ્યારે 2024માં 16મો હપ્તો 28 ફેબ્રુઆરીએ રિલીઝ થયો હતો, અને 2023માં 13મો હપ્તો 27 ફેબ્રુઆરીએ રિલીઝ થયો હતો. આ તારીખોને જોતાં, એવું માનવામાં આવે છે કે 22મો હપ્તો પણ ફેબ્રુઆરીના છેલ્લા અઠવાડિયામાં રિલીઝ થઈ શકે છે.
- 19મો હપ્તો 2025માં 24 ફેબ્રુઆરી, 2024માં ખાતામાં આવ્યો હતો
- 22મો હપ્તો ફેબ્રુઆરીના છેલ્લા અઠવાડિયામાં પણ જાહેર થઈ શકે છે
- 21મો હપ્તો 19 નવેમ્બરના રોજ આપ્યો હતો
PM Kisan 22nd installment: પ્રધાનમંત્રી કિસાન સન્માન નિધિ યોજના (PM-KISAN)ના 22મા હપ્તાને લઈને દેશભરના ખેડૂતો વધુને વધુ ચિંતિત છે. પાછલા વર્ષોના રેકોર્ડ પર નજર કરીએ તો, 19મો હપ્તો 2025માં 24 ફેબ્રુઆરી, 2024માં 28 ફેબ્રુઆરી અને 13મો હપ્તો 2023માં 27 ફેબ્રુઆરીના રોજ જાહેર કરવામાં આવ્યો હતો. આ તારીખોના આધારે, એવું માનવામાં આવે છે કે 22મો હપ્તો ફેબ્રુઆરીના છેલ્લા અઠવાડિયામાં પણ જાહેર થઈ શકે છે. સરકાર ડાયરેક્ટ બેનિફિટ ટ્રાન્સફર (DBT) દ્વારા સીધા ખેડૂતોના બેંક ખાતામાં ભંડોળ ટ્રાન્સફર કરે છે, પારદર્શિતા સુનિશ્ચિત કરે છે અને વચેટિયાઓની ભૂમિકાને દૂર કરે છે.
વિગતો શું છે?
22મા હપ્તાની રાહ જોઈ રહેલા ખેડૂતો યોજનાની સત્તાવાર વેબસાઇટ, https://pmkisan.gov.in ની મુલાકાત લઈને નવીનતમ અપડેટ્સ ચકાસી શકે છે. વેબસાઇટ પર 'લાભાર્થી યાદી' માં તમારું નામ તપાસવા માટે, તમારે તમારું રાજ્ય, જિલ્લો, તહસીલ, બ્લોક અને ગામ પસંદ કરવું આવશ્યક છે.
જો તમારું નામ યાદીમાં દેખાય તો જ હપ્તાની રકમ તમારા ખાતામાં જમા થશે. લાભાર્થીનું આધાર કાર્ડ તેમના બેંક ખાતા સાથે લિંક થયેલું હોવું પણ મહત્વપૂર્ણ છે, અન્યથા, ચુકવણીમાં વિલંબ થઈ શકે છે. સરકાર દરેક હપ્તા પહેલાં લાભાર્થીઓની યાદી અપડેટ કરે છે, તેથી ખેડૂતોએ સમયસર તેમની માહિતી તપાસવી જોઈએ.
ખેડૂતો 'તમારી સ્થિતિ જાણો' (KYS) વિકલ્પ, મોબાઇલ એપ્લિકેશન અને કિસાન ઇ-મિત્ર ચેટબોટ દ્વારા પણ તેમની સ્થિતિ ચકાસી શકે છે. જો e-KYC અપૂર્ણ હોય, તો પ્રક્રિયા પૂર્ણ કરવા માટે તાત્કાલિક તમારા નજીકના કોમન સર્વિસ સેન્ટર (CSC) ની મુલાકાત લો. કેટલીકવાર, આધાર સીડિંગ અથવા બેંક વિગતોમાં ભૂલોને કારણે હપ્તામાં વિલંબ થાય છે, તેથી સમયસર સુધારા કરવા મહત્વપૂર્ણ છે. સરકારે સ્પષ્ટપણે જણાવ્યું છે કે ફક્ત પાત્ર અને ચકાસાયેલ ખેડૂતોને જ આગામી હપ્તો મળશે.
21મો હપ્તો 19 નવેમ્બરના રોજ આપ્યો હતો
આ યોજનાનો 21મો હપ્તો 19 નવેમ્બરના રોજ જાહેર કરવામાં આવ્યો હતો, જેમાં 9.35 કરોડથી વધુ ખેડૂતોને આશરે 18,000 કરોડ રૂપિયા ટ્રાન્સફર કરવામાં આવ્યા હતા. 1 ડિસેમ્બર, 2018ના રોજ શરૂ કરાયેલ, આ 100% કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા ભંડોળ પૂરું પાડવામાં આવતી યોજના ખેડૂતોને વાર્ષિક 6000 રૂપિયાની નાણાકીય સહાય પૂરી પાડે છે, જે 2000 રૂપિયાના ત્રણ સમાન હપ્તામાં વિતરિત કરવામાં આવે છે.
અત્યાર સુધીમાં, 11 કરોડથી વધુ ખેડૂત પરિવારોને 20 હપ્તામાં 3.70 લાખ કરોડ રૂપિયાથી વધુ રૂપિયા આપવામાં આવ્યા છે. ખેડૂતોને આશા છે કે 22મો હપ્તો પણ સમયસર ચૂકવવામાં આવશે, જેનાથી તેમને તેમના ખેતી ખર્ચમાં રાહત મળશે.
