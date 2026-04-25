આ જુગાડથી ખેતરમાં એક સાથે થશે બે પાકનું ઉત્પાદન, કમાણી પણ થઈ જશે ડબલ

હોમAgricultureઆ જુગાડથી ખેતરમાં એક સાથે થશે બે પાકનું ઉત્પાદન, કમાણી પણ થઈ જશે ડબલ

Intercropping Tips: એક ખેતરમાં બે પાક ઉગાડવાનો જુગાડ ખેતી માટે ફાયદાનો સોદો બની રહ્યો છે. ઈન્ટરક્રોપિંગની આ તકનીકથી ખેડૂતો ઓછી મહેનત અને સીમિત સંસાધનોમાં પોતાની આવક અનેક ગણી વધારી શકે છે.
 

Written By  Dhaval Gokani|Last Updated: Apr 25, 2026, 02:20 PM IST
  • ઈન્ટરક્રોપિંગની મદદથી એક સાથે બે પાકનું ઉત્પાદન
  • ઓછી મહેનતથી ખેડૂતોને થશે મોટો ફાયદો
  • આવક વધારવા માટે ઉપયોગી છે ઈન્ટરક્રોપિંગ

Intercropping Tips: એક જ ખેતરમાં બે પાક ઉગાડી પોતાની કમાણી વધારવાની ટ્રિક આજકાલ ચર્ચામાં છે. ખેતીને હવે માત્ર મહેનત નહીં યોગ્ય તાલમેલ અને સમજણનું કામ માનવામાં આવી રહ્યું છે. આ ખાસ તકનીકમાં મોટા ઝાડની વચ્ચેની ખાલી જમીનનો ઉપયોગ નાના પાક ઉગાડવા માટે કરવામાં આવે છે.

તેને સહ-પાક પદ્ધતિ એટલે કે ઈન્ટરક્રોપિંગ કહેવામાં આવે છે. જે ઓછા ખર્ચમાં વધુ ઉત્પાદન આપવામાં મદદરૂપ છે. જો તમે તમારી જમીનના દરેક હિસ્સાનો ફાયદો ઉઠાવવા ઈચ્છો છો તો આ નવો પ્રયોગ તમારી મદદ કરી શકે છે. આ વિશે જાણો..

આ રીતે ખેતરમાં એક સાથે બે પાક ઉગશે
જો તમે માત્ર એક પાકના ભરોસે તમારી જમીન છોડો છો. તો તમે તેની તાકાતનો ફાયદો ઉઠાવી રહ્યાં નથી. આ રીતે જામફળ જેવા મોટા ઝાડની વચ્ચે ઘણી જગ્યા ખાલી રહી જાય છે. ત્યાં ટામેટા જેવો પાક તૈયાર કરી વધારાની કમાણી કરી શકાય છે. તેનાથી ખાતર અને પાણીનો ખર્ચ લગભગ સમાન રહે છે, પરંતુ ઉત્પાદન બમણું થઈ જાય છે.

- ઝાડની વચ્ચેની ખાલી જમીન કામમાં આવે છે, જેનાથી જગ્યાની બરબાદી થતી નથી.

- એક જ સાથે પાણી અને ખાતર આપવાથી બંને પાકને પોષણ મળી જાય છે.

- આ પદ્ધતિ તે લોકો માટે ખુબ સારી છે, જે ઓછી જમીનમાં વધુ ઉત્પાદન અને સારી બચત કરવા ઈચ્છે છે.

ઓછા ખર્ચમાં ડબલ ફાયદો
અસલી નફો ત્યારે થાય છે જ્યારે ખર્ચ ઓછો હોય અને ઉત્પાદન વધુ અને આ પદ્ધતિ તે વાત પર ટકેલી છે. જ્યારે તમે મુખ્ય પાકની સાથે બીજો પાક લગાવો છો. તો અલગથી બીજા કામ કરવાની જરૂર ઓછી પડે છે. આ સાથે મોટા ઝાડને કારણે નાના છોડને એક સુરક્ષિત ઘેરો મળી જાય છે, જેનાથી તેના પર હવામાન અને જંતુઓની ઓછી અસર થાય છે.

- મજૂરી અને ધ્યાન રાખવાનો ખર્ચ ઓછો થઈ જાય છે, કારણ કે બંને પાકનું કામ એક સાથે થઈ જાય છે.

- બજારમાં કોઈ એક પાકનો ભાવ ઓછો થવા પર બીજા પાક મૂડીને સુરક્ષિત રાખે છે.

- આ માત્ર પાક ઉગાડવાની રીત નથી, પરંતુ ઓછી જમીનમાં વધુમાં વધુ કમાણી કરવાની એક સારી યોજના છે, જેને ખેડૂતો અજમાવી શકે છે.

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર

