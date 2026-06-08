/લાખો રૂપિયાનું IT પેકેજ છોડીને યુવક બન્યો ખેડૂત! ખેતીમાં એવી સફળતા મેળવી કે કોર્પોરેટ કલ્ચરવાળાને મરચાં લાગે!

Agriculture News : લાખો-કરોડોના પેકેજવાળી નોકરી છોડીને યુવાનો આત્મનિર્ભર બની રહ્યાં છે. અનેક યુવા હવે ખેતી તરફ વળ્યા છે. વતનની માટી તેમને ખેંચી લાવવા કારણભૂત બની છે. ત્યારે બેંગલુરુમાં લાખોનું આઈટી પેકેજ છોડીને સુરતના એક યુવા એન્જિનિયરે ખેતીનો માર્ગ અપનાવ્યો. પ્રાકૃતિક ખેતીમાં તેણે આધુનિક ટેકનોલોજીનો સમન્વય કરીને વાર્ષિક 10 લાખ રૂપિયાની કમાણી કરી. રિવર્સ માઇગ્રેશન અને ગ્રામીણ સશક્તિકરણની મિસાલ બનેલી આ કહાની સાબિત કરે છે કે જો સાચી દિશા હોય, તો ખેતી પણ ગૌરવવંતો વ્યવસાય બની શકે છે. ચાલો જાણીએ આ પ્રેરણાદાયી સફર...
પ્રાકૃતિક ખેતીનું એક નફાકારક મોડેલ ઊભું કર્યું
લાખો રૂપિયાનું બેંગલુરુનું આઈટી પેકેજ છોડીને વતનની માટી તરફ પાછા ફરેલા સુરતના એન્જિનિયર વિકાસ ગામિતે પ્રાકૃતિક ખેતીનું એક નફાકારક મોડેલ ઊભું કર્યું છે. કેમિકલયુક્ત ખોરાકના જોખમો જોઈને ૨૦૧૯માં ગામડે પરત ફરેલા આ યુવાને પરંપરાગત કૃષિમાં આધુનિક ટેકનોલોજી અને સરકારી યોજનાઓનો એવો સમન્વય સાધ્યો કે આજે તેમની વાર્ષિક કમાણી ૧૦ લાખ રૂપિયાને પાર પહોંચી ગઈ છે.
સરકારી સબસિડીથી આ સફરને વધુ મજબૂત બનાવી
વિકાસે પોતાના ખેતરમાં ‘જંગલ મોડેલ’ અપનાવીને કોઈપણ રાસાયણિક ખાતર વિના બારેમાસ ફળો અને શાકભાજીનું ઉત્પાદન શરૂ કર્યું, જેનાથી ઉત્પાદન ખર્ચ નહિવત થઈ ગયો અને જમીનની ફળદ્રુપતા પણ વધી. આ નવતર પ્રયોગને વેગ આપવા માટે ગુજરાત સરકારે જંગલ મોડેલ અને બિયારણ માટે ₹૧૮,૫૦૦, ગોડાઉન માટે ₹૩૦,૦૦૦ તેમજ આધુનિક પોલીહાઉસ માટે ₹૨,૭૦,૦૦૦ની મોટી સબસિડી આપીને તેમની આ સફરને વધુ મજબૂત બનાવી.
ગીર ગાયોનું ડેરી યુનિટ પણ શરૂ કર્યું
પોતાની જૂની આઈટી નોકરી કરતાં પણ વધુ, એટલે કે વાર્ષિક ૧૦ લાખ રૂપિયાથી વધુની કમાણી કરી રહેલા વિકાસે હવે ગીર ગાયોનું ડેરી યુનિટ પણ શરૂ કર્યું છે, જેના શુદ્ધ દેશી ઘીની બ્રાન્ડ આજે બજારમાં ધૂમ મચાવી રહી છે. શાકભાજી અને મિલેટ્સની વૈજ્ઞાનિક ઢબે ખેતી કરનારા આ યુવાને દક્ષિણ ગુજરાત ચેમ્બર ઓફ કોમર્સ એન્ડ ઈન્ડસ્ટ્રી તરફથી ‘યંગ પ્રોગ્રેસિવ ફાર્મર’નો એવોર્ડ પણ મેળવ્યો છે. આજે તેઓ ટેકનોલોજી અને સ્વાસ્થ્યના સંગમથી હજારો શિક્ષિત યુવાનોને માટીની સેવા કરવાની પ્રેરણા આપી રહ્યા છે.