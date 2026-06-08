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લાખો રૂપિયાનું IT પેકેજ છોડીને યુવક બન્યો ખેડૂત! ખેતીમાં એવી સફળતા મેળવી કે કોર્પોરેટ કલ્ચરવાળાને મરચાં લાગે!

Success Story Of Engineer Turn Farmer :  સુરત જિલ્લાના ઉતવા ગામના સોફ્ટવેર એન્જિનિયર વિકાસ ગામિતે વર્ષ ૨૦૧૯માં કોર્પોરેટ લાઈફને અલવિદા કહી દીધું. સમાજને ઝેરમુક્ત સાત્વિક અન્ન પૂરું પાડવાના શુદ્ધ વિચાર સાથે તેમણે પ્રકૃતિના શરણમાં આવીને રસાયણમુક્ત ખેતીની શરૂઆત કરી અને ટૂંક સમયમાં જ મોટી સફળતા મેળવી, અદભૂત છે તેની સફળતાની કહાની 

Written ByDipti Savant
Published: Jun 08, 2026, 03:08 PM IST|Updated: Jun 08, 2026, 03:08 PM IST
લાખો રૂપિયાનું IT પેકેજ છોડીને યુવક બન્યો ખેડૂત! ખેતીમાં એવી સફળતા મેળવી કે કોર્પોરેટ કલ્ચરવાળાને મરચાં લાગે!

About the Author

Dipti Savant

Dipti Savant

દિપ્તી સાવંત ઝી 24 કલાકની ડિજીટલ ટીમમાં કન્ટેન્ટ ક્રિએટર છે. વડોદરાથી તેમણે પત્રકારિત્વની શરૂઆત કરી. દિવ્ય ભાસ્કરથી જર્નાલિઝમની સફર શરૂ કરી. તેના બાદ સંદેશ ડિજીટલ અને હવે ઝી 24 કલાક સુધી પહોંચ્યા છે. હાલ તેઓ ગુજરાતની રાજનીતિ, ક્રાઈમ, કરન્ટ અફેર્સ વગેરે પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. તેઓ છેલ્લાં 13 વર્ષથી મીડિયામાં કાર્યરત છે.   

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