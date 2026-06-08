/ખેડૂતો માટે કમાણીની ચાવી: યુરિયા અને DAP ખાતરોને કહો ‘બાય-બાય’, અપનાવો આ સ્માર્ટ વિકલ્પો!

Agriculture: ગુજરાતમાં ખરીફ ખેતીની સિઝન ચાલુ થઈ ગઈ છે. ખેડૂતોને ખાતર ન મળી રહ્યા હોવાની બુમરાણ છે ત્યારે ખેડૂતો યુરિયા અને DAP જેવા ખાતરોને બદલે વૈકલ્પિક ખાતરો પણ અપનાવી શકીએ છે. અહીં જાણીલો એવા ખાતરોની વિગતો જે ઓછા ખર્ચે સારી કમાણી કરાવી શકે છે.
સંકલિત પોષણ વ્યવસ્થાપન (INM) એ જમીનની ફળદ્રુપતા જાળવી રાખીને ઓછા ખર્ચે વધુ ઉત્પાદન મેળવવાની એક આધુનિક પદ્ધતિ છે. આ પદ્ધતિ માત્ર રાસાયણિક ખાતરો પર નિર્ભર રહેવાને બદલે રાસાયણિક, સેન્દ્રિય અને જૈવિક ખાતરોનો સંતુલિત ઉપયોગ કરવા પર ભાર મૂકે છે, જે જમીનના સ્વાસ્થ્ય માટે અનિવાર્ય છે.
1. યુરિયાના સ્થાને વિકલ્પો
2. DAP ના વિકલ્પો
3. નોન-કેમિકલ (બિન-રાસાયણિક) ખાતરો
4. 100% પાણીમાં દ્રાવ્ય ખાતરો