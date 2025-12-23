Prev
Sarkari Yojana For Farmers: ખાસ ખેડૂતો માટે છે આ સરકારી યોજનાઓ, લાભ લેવા માટે ફટાફટ જાણી લો વિગતો

Kisan Diwas 2025: આપણો દેશ કૃષિ પ્રધાન દેશ છે. સરકાર ખેડૂતો માટે અનેક સરકારી યોજનાઓ ચલાવે છે જેના વિશે ખેડૂતોને જાણકારી હોવી ખુબ જરૂરી છે. ખાસ જાણો આ સરકારી યોજનાઓ વિશે. 

Written By  Viral Raval |Last Updated: Dec 23, 2025, 01:00 PM IST

દર વર્ષે 23 ડિસેમ્બરને રાષ્ટ્રીય કિસાન દિવસ તરીકે ઉજવવામાં આવે છે. તેનો હેતુ દેશની અર્થવ્યવસ્થામાં ખેડૂતોના મોટા યોગદાનને સન્માનિત કરવું અને ભારતના પાંચમા પ્રધાનમંત્રી ચૌધરી ચરણ સિંહની જયંતીને યાદ કરવાનો છે. કિસાન દિવસ 2025નો મુખ્ય વિષય "વિક્સિત  ભારત 2047-  ભારતીય કૃષિને વૈશ્વિક બનાવામાં FPOsની ભૂમિકા" છે. કિસાન દિવસના અવસરે ખેડૂતોના કલ્યાણ માટે સરકાર તરફથી ચાલતી સરકારી યોજનાઓ વિશે જાણો. 

પ્રધાનમંત્રી કિસાન સન્માન નિધિ(PM-KISAN)
પ્રધાનમંત્રી કિસાન સન્માન નિધિ યોજના એક કેન્દ્રીય સરકારી યોજના છે. જે હેઠળ તમામ ભૂમિ ધારક ખેડૂતોના પરિવારોને વાર્ષિક 6000 રૂપિયાની આર્થિક સહાય કરવામાં આવે છે. આ રકમ 2000 રૂપિયાના ત્રણ હપ્તામાં દર ચાર મહિને સીધી ખેડૂતોના ખાતામાં જમા થાય છે. 

કિસાન ક્રેડિટ કાર્ડ યોજના (KCC) 
કેન્દ્ર સરકારની આ યોજના હેઠળ ખેડૂતોને ખેતી સંલગ્ન જરૂરિયાતો માટે ઓછા વ્યાજ દર પર કરજ આપવામાં આવે છે. તેના માધ્યમથી કિસાન બીજ, ખાતર, કીટનાશક અને અન્ય કૃષિ ઉપકરણ સરળતાથી ખરીદી શકો છો. જે હેઠળ ખેડૂતોને 3 લાખ રૂપિયા સુધીનું કરજ મળે છે. આ યોજનાનો લાભ લેવા માટે ખેડૂતો પોતાના નજીકના કૃષિ વિભાગ કે સરકારી પોર્ટલમાં સરળતાથી સંપર્ક કરી શકો છે. 

પ્રધાનમંત્રી પાક વીમા યોજના (PMFBY)
પ્રધાનમંત્રી પાક વીમા યોજના હેઠળ ખેડૂતોના ખેતરના પાકને કુદરતી આફતો, કીટ, અને બીમારીઓથી થનારા નુકસાનની ભરપાઈ કરવામાં આવે છે. જો પાક ખરાબ થઈ જાય તો આ યોજના તે સ્થિતિમાં વીમા કવરેજ આપે છે. તેમાં ખેડૂતોએ ઓછું પ્રીમિયમ ભરવાનું હોય છે. 

ખરીફ પાક: 2%
રવિ પાક: 1.5%
બાગાયતી પાક: 5%

સોઈલ હેલ્થ કાર્ડ યોજના (Soil Health Card Scheme)
આ યોજના હેઠળ ખેડૂતોને તેમના ખેતરની માટીના સ્વાસ્થ્યની તપાસનો રિપોર્ટ આપવામાં આવે છે. જેમાં 12 પોષકતત્વોની જાણકારી બાદ ખાતરના યોગ્ય ઉપયોગની પણ સલાહ આપવામાં આવે છે. જેનાથી માટીની ફળદ્રુપતા વધે છે અને રાસાયણિક ખાતરનો ખોટો ઉપયોગ ઘટે છે. આ યોજનામાં માટીની ગુણવત્તા, તેની જરૂરિયાતો અને યોગ્ય પાકની જાણકારી આપવામાં આવે છે. જેનાથી ખેડૂતો યોગ્ય પાકની પસંદગી કરીને તથા ખાતરનું સંતુલન જાળવીને ઉપયોગ કરી શકે છે. 

પ્રધાનમંત્રી કૃષિ સિંચાઈ યોજના (PMKSY)
આ યોજનાનો હેતુ પાણીના યોગ્ય ઉપયોગને પ્રોત્સાહિત કરવાનો છે. જે હેઠળ ખેડૂતોને ડ્રિપ અને સ્પ્રિંકલર જેવી માઈક્રો-ઈરિગેશન સિસ્ટમ પર સબસિડી આપવામાં આવે છે. 

પ્રધાનમંત્રી કુસુમ યોજના  (PM-KUSUM)
પ્રધાનમંત્રી કુસુમ યોજના હેઠળ ખેડૂતોને સૌર ઉર્જાથી ચાલતા સિંચાઈ પંપ લગાવવામાં મદદ મળે છે. તેમાં 30% થી 50% સુધી સબસિડી મળે છે. ખેડૂતો વધારાની વીજળીને સ્થાનિક ડિસ્કોમને પણ વેચી શકે છે. 

પ્રધાનમંત્રી કિસાન માન-ધન યોજના (PM-KMY)
આ નાના અને સીમાંત ખેડૂતો માટે એક સ્વૈચ્છિક પેન્શન યોજના છે. 18થી 40 વર્ષની ઉંમરના ખેડૂતો તેમાં સામેલ થઈ શકે છે. 60 વર્ષની ઉંમર બાદ તેમને 3000 રૂપિયા માસિક પેન્શન મળે છે. 

ઈ-રાષ્ટ્રીય કૃષિ બજાર (e-NAM)
આ એક ડિજિટલ પ્લેટફોર્મ છે જે દેશના બજારોને જોડીને એક રાષ્ટ્રીય કૃષિ બજાર બનાવે છે. તેનાથી ઓનલાઈન વેપાર શક્ય બને છે અને પારદર્શક કિંમત નક્કી થાય છે. જેનાથી ખેડૂતોને પાકના સારા ભાવ મળે છે. 

કૃષિ ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર ફંડ (AIF)
આ યોજના કૃષિ ક્ષેત્રમાં ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર વિકાસ માટે નાણાકીય મદદ કરે છે. જે હેઠળ ગોદામ, કોલ્ડ સ્ટોરેજ, પેકેજિંગ યુનિટ અને અન્ય કૃષિ ઉપકરણોની સ્થાપના માટે ઓછા વ્યાજ દરે કરજ મળે છે. 
 

