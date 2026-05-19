Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • હોમ
  • /કૃષિ
  • /ખેડૂતોના હિતમાં ગુજરાત સરકારનો મહત્વપૂર્ણ નિર્ણય, આ યોજનાની સહાયમાં કરાયો ધરખમ વધારો

ખેડૂતોના હિતમાં ગુજરાત સરકારનો મહત્વપૂર્ણ નિર્ણય, આ યોજનાની સહાયમાં કરાયો ધરખમ વધારો

Kisan Transport Scheme: રાજ્યના ખેડૂતોના હિતમાં ગુજરાત સરકાર દ્વારા મહત્વપૂર્ણ નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે. કિસાન પરિવહન યોજના હેઠળ સનેડા માટે અપાતી 25,000 રૂપિયાની સહાય વધારીને હવે સામાન્ય ખેડૂતો માટે 60,000 રૂપિયા કરવામાં આવી છે. તેમજ અનુસૂચિત જાતિ, અનુસૂચિત જનજાતિ, નાના, સીમાંત તેમજ મહિલા ખેડૂતો માટે સહાયની રકમ 75,000 રૂપિયા કરવામાં આવી છે.

Written ByDIPAK CHAVDAUpdated byDIPAK CHAVDA
Published: May 19, 2026, 06:35 PM IST|Updated: May 19, 2026, 06:35 PM IST
ખેડૂતોના હિતમાં ગુજરાત સરકારનો મહત્વપૂર્ણ નિર્ણય, આ યોજનાની સહાયમાં કરાયો ધરખમ વધારો

About the Author

DIPAK CHAVDA

DIPAK CHAVDA

2018થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, મુંબઈ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, Inshots, Sandesh અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે. આટલા વર્ષના અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે.

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
મોંઘવારીનો ડબલ ડોઝ! પેટ્રોલ-ડીઝલ બાદ હવે ખાદ્યતેલની કિંમતમાં ભડકો, જાણો નવા ભાવ

મોંઘવારીનો ડબલ ડોઝ! પેટ્રોલ-ડીઝલ બાદ હવે ખાદ્યતેલની કિંમતમાં ભડકો, જાણો નવા ભાવ

Inflation in Gujarat14 min ago
2

RBIની મોટી કાર્યવાહી, આ બેંકનું લાઇસન્સ કર્યું રદ, ગ્રાહકોના જમા પૈસાનું શું થશે?

RBI45 min ago
3

અમદાવાદમાં ખેલાયો ખૂની ખેલ, આખો દિવસ સાથે રહ્યા બાદ મિત્રએ જ કરી મિત્રને હત્યા, જાણો

Ahmedabad Crime News59 min ago
4

શું સોના અને ચાંદીમાં રોકાણ કરવાનો આ યોગ્ય સમય છે? JP મોર્ગનની મોટી ભવિષ્યવાણી, જાણો

gold silver price today1 hr ago
5

1 લાખની ઈલેક્ટ્રિક બાઇક પર તૂટી પડ્યા ગ્રાહકો, 15 દિવસમાં 25000ની પાર થયું બુકિંગ

Electric bike Honda2 hrs ago