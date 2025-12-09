Prev
ઓછો ખર્ચ, ડબલ નફો! ખેડૂતોની પહેલી પસંદ બની રહ્યો છે આ ઝડપી તૈયાર થતો પાક, જાણો સંપૂર્ણ પ્રક્રિયા

Farming News: બીટની વહેલી ખેતી ખેડૂતોને ઓછા ખર્ચે વધુ નફો આપી રહી છે. આ પાક, જે ફક્ત 50-55 દિવસમાં પાકે છે, તે પ્રતિ એકર 70,000-80,000 રૂપિયા સુધીની આવક પેદા કરી શકે છે. ઓછી જાળવણી અને સતત માંગને કારણે ખેડૂતો તેને વધુને વધુ અપનાવી રહ્યા છે.
 

Written By  Dhaval Gokani|Last Updated: Dec 09, 2025, 12:10 PM IST

દેશના ખેડૂતોમાં આ દિવસોમાં જલ્દી પાકનું ચલણ ઝડપથી વધી રહ્યું છે. તેનું કારણ સ્પષ્ટ છે કે આ પાકમાં ઓછો ખર્ચ, ઓછી મહેનત અને નફો વધુ મળે છે. તેમાંથી એક છે બીટ  (Beetroot), જેની માંગ આખું વર્ષ બજારમાં રહે છે. શાકભાજી, સલાડ, જ્યુસ અને હેલ્ધી ડાયટ દરેક જગ્યાએ તેનો વપરાશ વધી રહ્યો છે. આવો આજે જાણીએ કઈ રીતે ખેડૂતોને આ ખેતી માલામાલ કરી રહી છે.

ઓછો ખર્ચ, નફો વધુ
એક વીઘામાં બીટ લગાવવાનો કુલ ખર્ચ આશરે 2500થી 3000 રૂપિયા આસપાસ આવે છે. તેમાં ન વધુ દવાનો ખર્ચ, ન વારંવાર સિંચાઈની જરૂરિયાત, ઓછી મહેનતની જરૂર પડે છે. તેમ છતાં એક વીઘાના પાકથી 70-80 હજારનો નફો મળી શકે છે. હકીકતમાં બીટનો પાક જલ્દી તૈયાર થઈ જાય છે, તેમાં 50-55 દિવસની અંદર પાક આવવા લાગે છે અને સતત એક મહિના સુધી તેને તોડી શકાય છે. તેનાથી ઘરની આવક નિયમિત બની શકે છે.

1 વીઘાની કુલ આવક
જો 60-80 ક્વિન્ટલ ઉત્પાદન થાય છે, તો ઉત્પાદનનું મૂલ્ય

60 ક્વિન્ટલ × ₹1,200 = ₹72,000

80 ક્વિન્ટલ× ₹1,200 = ₹96,000

જો ભાવ 15 રૂપિયા પ્રતિ કિલો થઈ જાય તો કમાણી વધી જાય છે.

1 વીઘાનો વાસ્તવિક નફો

વિગત રકમ
કુલ આવક ₹72,000–₹96,000
કુલ ખર્ચ ₹2,500–₹3,000
ચોખો લાભ ₹70,000–₹93,000

એટલે કે ખેડૂત ઓછામાં ઓછા 70-80 હજાર રૂપિયા અને સારી સ્થિતિમાં 90 હજાર સુધીની કમાણી કરી શકે છે.

કેમ વધી રહી છે બીટની માંગ?
બીટ એવો પાક છે, જેની બજારમાં સતત માંગ રહે છે.
તે શાકભાજીની દુકાનોમાં નિયમિતપણે વેચાય છે.
જ્યુસ સ્ટોર્સથી લઈને રેસ્ટોરન્ટ્સ સુધી તેની સતત માંગ રહે છે.
સ્વાસ્થ્ય પ્રત્યે સભાન વ્યક્તિઓ પણ તેને મોટી માત્રામાં ખરીદે છે.
આ નિયમિત માંગ ખેડૂતો માટે સ્થિર નફો કમાવવાનો વિકલ્પ બનાવે છે. તેથી, ઘણા ખેડૂતો પરંપરાગત ઘઉં અને ચોખાની ખેતી છોડીને ખાંડના બીટ જેવા ઉચ્ચ ઉપજ આપતા પાક તરફ વળી રહ્યા છે.

કઈ રીતે કરશો બીટની ખેતી? જાણો પ્રક્રિયા
ખેડૂતો વચ્ચે બીટ લોકપ્રિય થવાનું કારણ તેની ખેતી કરવાની સરળ રીત છે.

1. ખેતરની તૈયારી
પહેલા ખેતરમાં ઊંડો ખેડાણ કરો.
પછી, જમીનને ઢીલી અને સમતળ કરો.
ખેતરમાંથી નીંદણ સાફ કરો જેથી બીજ યોગ્ય રીતે અંકુરિત થઈ શકે.

2. બીજ વાવવું
બીટના બીજ સીધા ખેતરમાં લાઇનમાં વાવવામાં આવે છે.
મૂળ ફેલાવવા માટે હરોળ વચ્ચે પૂરતું અંતર રાખો.

3. સિંચાઈ
અંકુરણ પછી, છોડ પહેલી વાર ઉગે ત્યારે સિંચાઈ કરો.
આ પછી, દર10-12 દિવસે હળવું સિંચાઈ પૂરતું છે.

4. લણણીનો સમય
બીટની લણણી વાવણી પછી 50-55 દિવસ પછી શરૂ થાય છે.
લણણી લગભગ એક મહિના સુધી ચાલુ રહે છે.

ખેડૂતો માટે ફાયદો જ ફાયદો
ઓછા ખર્ચમાં વધુ ઉત્પાદન
ઝડપથી તૈયાર થનાર પાક
માર્કેટમાં સતત માંગ
ઓછી દેખરેખમાં સારૂ પ્રોડક્શન

બીટની ખેતીએ ઘણા ખેડૂતોને મજબૂતી આપી છે. આજે જ્યારે ખેતીનો ખર્ચ સતત વધી રહ્યો છે, તેવામાં બીટ જેવી ખેતી ખેડૂતોને રાહત આપે છે અને ઓછા સમયમાં સારો લાભ અપાવે છે. જો ખેડૂતો સારી રીતે બીટની ખેતી અપનાવો, તો ડિસેમ્બરથી ફેબ્રુઆરી સુધી બજારમાં તેની ઊંચી કિંમતો મેળવી હજારો-લાખો રૂપિયાની કમાણી કરી શકે છે.

