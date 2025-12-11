Prev
એક જ ખેતરમાં ફૂલો, શાકભાજી અને અનાજ કેવી રીતે ઉગાડી શકાય? ખેડૂતો જાણે ફાયદાની વાત

એક જ ખેતરમાં ફૂલો, શાકભાજી અને અનાજ ઉગાડવાની બહુ-પાક તકનીક ખેડૂતોને આખા વર્ષ દરમિયાન કમાણી કરવાની તક આપે છે અને ખેતીનો ખર્ચ પણ ઘટાડે છે.
 

Written By  Dhaval Gokani|Last Updated: Dec 11, 2025, 05:02 PM IST

ખેડૂતો વિચારે છે કે એક જ જમીનથી વધુ કમાણી કઈ રીતે કરી શકાય. ખેતીનો ખર્ચ વધી રહ્યો છે, હવામાન ક્યારે શું કરે, તેનો વિશ્વાસ નહીં. તેવામાં જો કોઈ એવી પદ્ધતિ મળી જાય જેનાથી ઓછી જમીનમાં વધુ કમાણી થઈ શકે, તો દરેક ખેડૂત માટે આ મોટી રાહત હોય છે. આજે અમે તમને એક એવી ટ્રિક જણાવી રહ્યાં છીએ જેમાં તમે એક ખેતરમાં ફૂલ, શાકભાજી અને અનાજનું ઉત્પાદન કરી શકો છો. આ ખેતીને મલ્ટી ક્રોપિંગ સિસ્ટમ પણ કહેવામાં આવે છે અને તેની ખાસ વાત છે કે તેનાથી ખેડૂતને વર્ષ દરમિયાન અલગ-અલગ સમય પર કમાણી થતી રહે છે.

મલ્ટી ક્રોપિંગ મોડલની સૌથી મોટી ખુબી છે કે તેમાં ખેડૂતે એક પાક પર નિર્ભર રહેવું પડતું નથી. અનાજ મોડેથી તૈયાર થાય છે, પરંતુ શાકભાજી જલ્દી-જલ્દી વેચાતું રહે છે અને ફૂલની માંગ આખુ વર્ષ રહે છે. તેથી ખેડૂતને ત્રણ અલગ-અલગ આવક મળતી રહે છે.

ફૂલોની ખેતી
ફૂલો ખેતરની સીમાઓ અથવા ખાલી જમીન પર સરળતાથી ઉગાડી શકાય છે. મોટાભાગના ખેડૂતો ગલગોટા, સૂર્યમુખી અથવા ક્રાયસન્થેમમ જેવા ફૂલો વાવે છે કારણ કે તે ઓછા ખર્ચે હોય છે અને સારા બજાર ભાવ મેળવે છે. લગ્ન, પાર્ટીઓ, તહેવારો અને રોજિંદા બજારમાં ફૂલોની હંમેશા માંગ હોય છે. ઘણા ખેડૂતો ફક્ત ફૂલોથી 30,000-40,000 રૂપિયા સુધીનો નફો કમાય છે.

શાકભાજીના ઉત્પાદનથી કમાણીની યોજના
શાકભાજી ખેતીનો તે ભાગ છે, જે સૌથી વધુ પૈસા આપે છે. જો ખેતરમાં દૂધી, ભીંડી, ટામેટા, રિંગણ જેવા શાકભાજી લગાવવામાં આવે તો તેના ઉત્પાદનથી સારી કમાણી કરી શકાય છે. અનાજની જેમ શાકભાજી તૈયાર થવામાં મહિનાઓનો સમય લાગતો નથી. તેનાથી કમાણી સતત થતી રહી છે અને ખેડૂત પોતાની જરૂરિયાત પૂરી કરી શકે છે.

અનાજ
અનાજનો પાક ખેડૂતની આવકનું મુખ્ય સાધન હોય છે. ધાન, ઘઉં, જુવાર, બાજરી જેવા પાક ખેતરના મોટા ભાગમાં લગાવવામાં આવે છે. અનાજનો બેવડો ફાયદો થાય છે. એક તો આખા વર્ષની જરૂરિયાત પૂરી થાય છે, બીજીતરફ માર્કેટમાં વેચી સુરક્ષિત આવક મળે છે. તેથી બાકી પાકની સાથે અનાજને સામે કરી આવકનો સ્થિર વિકલ્પ બનાવી શકાય છે.

ત્રણેય પાકને એક સાથે કઈ રીતે વાવવા?
ખેતરની સીમાઓ, ધાર અને ખાલી જગ્યાઓ પર ફૂલો વાવો.
મધ્યમાં અથવા ફૂલોની હરોળ વચ્ચે શાકભાજી વાવો.
ખેતરના મુખ્ય ભાગમાં અનાજ વાવો.
પાણી અને ખાતર બચાવો.

આ ટ્રિક એટલા માટે પણ ઉપયોગી છે કારણ કે તેમાં પાણી અને ખાતર બંનેની બચત થાય છે. ડ્રિપ સિંચાઈ કે સ્પિંકલર સિસ્ટમથી બધા પાકને સારી રીતે પાણી પહોંચી જાય છે. સાથે એક પાક માટીમાં જે પોષક તત્વો ઓછા કરે છે, બીજો પાક તેને પૂરા કરે છે. તેનાથી માટી વર્ષો સુધી ઉપજાઉ બની રહે છે.

