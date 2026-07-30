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માઢી ગામનો માતબર ગ્રોથ: વાર્ષિક ₹100 કરોડનો બિઝનેસ અને 70 કરોડ ધરૂનો ઉછેર!

Plug Nursery Revolution in Gujarat : ગુજરાતમાં બાગાયતી ખેતી નવી ઊંચાઈઓ સર કરી રહી છે, ત્યારે મહેસાણા જિલ્લાનું માઢી ગામ આ ક્ષેત્રે 'ગ્રીન કેપિટલ' બનીને ઊભરી આવ્યું છે. સોઇલલેસ (માટી વગરની) પ્લગ નર્સરી તકનીક અપનાવીને આ નાનકડા ગામે ₹100 કરોડથી વધુનો વાર્ષિક કારોબાર ઊભો કરીને સમગ્ર રાજ્ય માટે એક નવો ચીલો ચાતર્યો છે.

Written ByKaran Rajput
Published: Jul 30, 2026, 04:59 PM IST|Updated: Jul 30, 2026, 04:59 PM IST
માઢી ગામનો માતબર ગ્રોથ: વાર્ષિક ₹100 કરોડનો બિઝનેસ અને 70 કરોડ ધરૂનો ઉછેર!

About the Author

Karan Rajput

Karan Rajput

22 વર્ષનો પત્રકારત્વનો અનુભવ. Zee 24 Kalakમાં DIGITAL LEAD. એગ્રીકલ્ચર ક્ષેત્રમાં ૨ નેશનલ એવોર્ડ વિજેતા પત્રકાર, ગુજરાત સમાચાર, સંદેશ અને દિવ્ય ભાસ્કર જેવા રાજ્યના અગ્રણી અખબારોમાં કામગીરી. ડિજિટલ કન્ટેન્ટ સ્ટ્રેટેજી અને હાયપર-લોકલ ટ્રાફિકને વધારવાની માસ્ટરી. પડકારોને તકમાં બદલવા અને ન્યૂઝરૂમમાં નવી ટેકનોલોજીના પ્રયોગો કરવામાં અગ્રેસર. મર્યાદિત સ્ટાફ સાથે પણ શ્રેષ્ઠ પરિણામો આપવાની ક્ષમતા. ન્યૂઝરૂમને ડિજિટલ ટ્રાન્સફોર્મેશન અને ડેટા-ડ્રિવન કન્ટેન્ટ દ્વારા નવી ઊંચાઈએ લઈ જવામાં માહેર. સતત સાહસિક નિર્ણયો અને નવીન કન્ટેન્ટ પ્રયોગો થકી મીડિયા જગતમાં આગવી ઓળખ.

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