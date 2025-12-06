Prev
ઓછી જગ્યા, વધુ ફાયદોઃ બસ 40 દિવસમાં તૈયાર થતાં આ પાકની જોરદાર માંગ, વાવણીથી લઈને કમાણી સુધીની પ્રોસેસ સમજો

લેટીસની ખેતી ટૂંકા ગાળામાં વધુ નફો આપે છે. આ વિદેશી પાક, જેને ઉગાડવામાં ફક્ત 40-50 દિવસ લાગે છે, તે ખેડૂતો માટે 3-4 લાખ રૂપિયા સુધીની આવક પેદા કરી શકે છે. તો, તેની ખેતી, ખર્ચ અને બજાર વિશે બધું જાણો.

Written By  Dhaval Gokani|Last Updated: Dec 06, 2025, 12:03 PM IST

ઓછી જગ્યા, વધુ ફાયદોઃ બસ 40 દિવસમાં તૈયાર થતાં આ પાકની જોરદાર માંગ, વાવણીથી લઈને કમાણી સુધીની પ્રોસેસ સમજો

Lettuce Farming Business Idea: ખેડૂતો હંમેશા સારો નફો થાય તે પ્રકારની ખેતી કરવા ઈચ્છતા હોય છે. તેવામાં ખેડૂતો હવે પરંપરાગત ખેતીથી હટી કંઈક ખાસ વિકલ્પ શોધે છે. જો તમે પણ ખેતીના એવા વિકલ્પની રાહ જુઓ છો જે ઓછી જગ્યામાં વધુ નફો આપી શકે તો તમે લેટીસ  (Lettuce) એટલે કે સલાડના પાનની ખેતી કરી શકો છો. તો આ તમારા માટે ગેમ ચેન્જર સાબિત થઈ શકે છે. લેટસની ખેતી ખેડૂતને 3-4 લાખની કમાણી કરાવી શકે છે.

હકીકતમાં આ એવો પાક છે જે ઘઉં-ધાનની જેમ મહિનાઓનો સમય લેતી નથી, પરંતુ માત્ર 40થી 50 દિવસમાં નોટ છાપવાની તક આપે છે. ખરેખર, આજકાલ બર્ગર, પિઝા, સેન્ડવીચ અને રેપનો ક્રેઝ વધી ગયો છે, અને તેમાં વપરાતા આ ક્રન્ચી લેટીસની માંગ ફાઇવ સ્ટાર હોટલથી લઈને સ્ટ્રીટ ફૂડ સુધી દરેક જગ્યાએ છે. તો ચાલો જાણીએ વાવણીથી લઈને કમાણી સુધીનું સંપૂર્ણ ગણિત.

કેમ ખાસ છે લેટીસ (Lettuce) ની ખેતી?
લેટીસને "વિદેશી શાકભાજી" તરીકે સૂચિબદ્ધ કરવામાં આવે છે, તેથી તેની ખેતીના ત્રણ મુખ્ય ફાયદા છે:

સુપરફાસ્ટ પાક: આ પાક વાવેતર પછી માત્ર 40 થી 55 દિવસમાં લણણી માટે તૈયાર થઈ જાય છે.

ઉત્તમ ભાવ: અન્ય સામાન્ય શાકભાજીની તુલનામાં, બજારમાં તેનો ભાવ હંમેશા વધુ હોય છે, જે ઑફ-સીઝન દરમિયાન 200 થી 300 રૂપિયા પ્રતિ કિલોના ભાવે વેચાય છે.

ઓછી જગ્યા: તેને પોલીહાઉસમાં, ખેતરમાં અથવા છત પર કુંડા/હાઇડ્રોપોનિક્સ (પાણીની ખેતી) માં ઉગાડી શકાય છે.

કઈ રીતે ખેતી કરશો?
1. સાચો સમય અને હવામાન
લેટીસ ઠંડા હવામાનનો પાક છે, આમ તો ભારતમાં મેદાની વિસ્તારમાં તેની વાવણી સપ્ટેમ્બરથી ફેબ્રુઆરી વચ્ચે થાય છે. પરંતુ પોલીહાઉસમાં તેની ખેતી આખા વર્ષ દરમિયાન કરી શકાય છે.

2. માટીની તૈયારી
આ માટે, ગોરાડુ માટી (Loamy Soil) શ્રેષ્ઠ માનવામાં આવે છે. તેની ખેતી માટે, ખેતર ખેડતી વખતે, તેમાં સારી માત્રામાં ગાયનું છાણ ખાતર અથવા વર્મીકમ્પોસ્ટ ઉમેરવું જોઈએ. 

3. સિંચાઈ અને માવજત
લેટીસના મૂળ છીછરા હોય છે, તેથી તેને હળવા પણ નિયમિત સિંચાઈની જરૂર પડે છે. જમીનમાં ભેજ જાળવી રાખો. આ માટે ટપક સિંચાઈ શ્રેષ્ઠ છે. 

નફો અને ખર્ચનું ગણિત (Cost vs Profit)
ખર્ચઃ એક એકરમાં લેટીસની ખેતી કરવાનો ખર્ચ (બીજ, ખાતર, મજૂરી) લગભગ 40થી 50 હજાર રૂપિયા આવે છે.
પ્રોડક્શનઃ એક એકરમાં આરામથી 100થી 120 ક્વિન્ટલ સુધીનું ઉત્પાદન થઈ જાય છે.
કમાણીઃ જો માર્કેટમાં માની લો 50 રૂપિયા કિલો મળે (જે તેનાથી વધુ હોય છે) તો 10,000 કિલો x 50 રૂપિયા = 5 લાખ રૂપિયા
એટલે કે 40થી 50 દિવસમાં 3-4 લાખની કમાણી કરી શકાય છે.

આ પાકનું વેચાણ કયા કરશો?
સૌથી મોટી સમસ્યા આ પાક વેચવાની હોય છે, પરંતુ લેટીસ માટે એક અલગ માર્કેટ પહેલાથી તૈયાર છે. તમે કોન્ટ્રાક્ટ ફાર્મિંગ એટલે કે બર્ગર-પિત્ઝા કંપનીઓના વેન્ડર્સનો સંપર્ક કરો. સુપરમાર્કેટ અને હોટલ-રેસ્ટોરન્ટ્સ પણ એક સારો વિકલ્પ સાબિત થઈ શકે છે.

લેટીસ ખેતીઃ ખર્ચ અને નફાનું ગણિત

ક્રમ વિગત
1. કુલ ખર્ચ પ્રતિ એકર ખર્ચ ₹40,000–₹50,000
2. ઉત્પાદન પ્રતિ એકર 100–120 ક્વિન્ટલ (10,000–12,000 kg) ઉત્પાદન
3. બજાર ભાવ એવરેજ ભાવ પ્રતિ ₹50/કિલો
4. કુલ કમાણી 10,000 kg × ₹50 = ₹5,00,000
5. ચોખો નફો માત્ર40-50 દિવસમાં ₹3–4 લાખનો નફો

આ પાકની તક ચૂકશો નહીં
હા, જો તમે પરંપરાગત ખેતી છોડીને કંઈક નવું અને વધુ નફાકારક બનાવવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યા છો, તો લેટીસની ખેતી એક શ્રેષ્ઠ વિકલ્પ છે. આ "ટૂંકા ગાળાનો" પાક ખરેખર લાંબા ગાળાનો નફો આપી શકે છે. તો, તમે શેની રાહ જોઈ રહ્યા છો? તમારી માટીનું પરીક્ષણ કરાવો અને લીલી આવક મેળવવાનું શરૂ કરો. (નોંધ: ખેતી શરૂ કરતા પહેલા, માટી પરીક્ષણ અને સુધારેલી જાતો વિશે માહિતી માટે તમારા નજીકના કૃષિ વિજ્ઞાન કેન્દ્ર અથવા બાગાયત વિભાગનો સંપર્ક કરવાનું ભૂલશો નહીં.)

Lettuce farming in IndiaLettuce cultivation profit

