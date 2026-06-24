/ખેતીને હવામાનનો ગંભીર ફટકો: ચોમાસાના વરસાદમાં 42%નો મોટો ઘટાડો; કેન્દ્ર સરકાર 315 જિલ્લાઓને બચાવવા કરી તૈયારી

આ વર્ષે ચોમાસાની સિઝનમાં અલ નીનોની અસર વચ્ચે 23 જૂન સુધી ભારતમાં વરસાદમાં 42 ટકાનો ઘટાડો જોવા મળ્યો છે. તેને જોતા સરકારે ખરીફ પાક બચાવવા માટે ઈમરજન્સી ઉપાય શરૂ કરી દીધા છે. સરકારે ઓછા વરસાદ અને સિંચાઈની કમીવાળા 315 જિલ્લાની ઓળખ કરી છે અને રાજ્યોને જિલ્લા પ્રમાણે એક્શન પ્લાન તૈયાર કરવાનો નિર્દેશ આપ્યો છે. કૃષિ મંત્રી શિવરાજ સિંહ ચૌહાણે મંગળવારે નબળા ચોમાસાનો સામનો કરવા દેશની તૈયારીઓની સમીક્ષા કરી. તેમણે ખેતી ઉત્પાદન પર અસરને ઘટાડો કરવા માટે પાણી બચાવવું, પાકમાંવૈવિધ્ય અને વૈજ્ઞાનિક પદ્ધતિથી વાવણી કરવા પર ભાર આપ્યો. ઐતિહાસિક રૂપથી અલ નીનો હવામાન પેટર્નનો સંબંધ એવરેજથી ઓછો વરસાદ અને ખરીફ પાકમાં ઓછા ઉત્પાદનથી રહ્યો છે.
કેટલી થઈ વાવણી
સરકારે 2026ની ખરીફ સીઝન માટે અનાજ ઉત્પાદનનું લક્ષ્ય 176 મિલિયન ટન નક્કી કર્યું છે, જે પાછલા વર્ષની સીઝનના ઉત્પાદન બરાબર છે. અત્યાર સુધી ઓછો વરસાદ છતાં 22 જૂન સુધી 11.99 મિલિયન હેક્ટર જમીન પર પાકની વાવણી થઈ ગઈ છે, જે એક વર્ષ પહેલાના 11.79 મિલિયન હેક્ટરથી થોડી વધુ છે. મંત્રીએ કહ્યું કે સોયાબીનની વાવણીમાં ઘટાડો થઈ રહ્યો છે. કૃષિ મંત્રાલય અને ભારતીય કૃષિ રિસર્ચ પરિષદે મળી વરસાદની પેટર્ન, સિંચાઈની સુવિધા અને સ્થાનીક હવામાનની સ્થિતિના વૈજ્ઞાનિક ડેટાનો ઉપયોગ કરી ઓછા વરસાદવાળા સંવેદનશીલ જિલ્લાની ઓળખ કરી છે.
315 જિલ્લાને કેટેગરીમાં રાખ્યા
ઓળખ કરવામાં આવેલા 315 જિલ્લામાંથી 111ને ઉચ્ચ પ્રાથમિકતાવાળી શ્રેણીમાં રાખવામાં આવ્યા છે, જ્યાં સિંચાઈની સુવિધા 25 ટકાથી ઓછી છે. 76 જિલ્લાને મધ્ય પ્રાથમિકતામાં રાખ્યા છે, જ્યાં સિંચાઈની સુવિધા 25-50 ટકા વચ્ચે છે. તો 128 જિલ્લાને ઓછા સંવેદનશીલ માનવામાં આવ્યા છે, જ્યાં જળાશયો અને અન્ય સ્ત્રોતથી સિંચાઈની સારી સુવિધા ઉપલબ્ધ છે. તેમાં મોટા ભાગના જિલ્લા મધ્ય પ્રદેશ, મહારાષ્ટ્ર, ગુજરાત, ઉત્તર પ્રદેશ, રાજસ્થાન, કર્ણાટક, બિહાર, ઝારખંડ, તેલંગણા, આંધ્ર પ્રદેશ અને ઓડિશામાં ફેલાયેલા છે. વરસાદની સંભવિત અછતને પહોંચી વળવા માટે ICAR એ જિલ્લા સ્તર પર ઈમરજન્સી યોજનાઓ તૈયાર કરી છે. તેમાં વરસાદ પર નિર્ભર ક્ષેત્રોમાં આવકના નુકસાનને ઘટાડવા માટે વૈકલ્પિક પાકની પસંદગી અને વાવણીના સંશોધિત કાર્યક્રમની ભલામણ કરવામાં આવી છે.
કઈ-કઈ ભલામણ કરવામાં આવી