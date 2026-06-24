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ખેતીને હવામાનનો ગંભીર ફટકો: ચોમાસાના વરસાદમાં 42%નો મોટો ઘટાડો; કેન્દ્ર સરકાર 315 જિલ્લાઓને બચાવવા કરી તૈયારી

ચોમાસાના શરૂઆતી તબક્કામાં દેશભરમાં સામાન્યથી 42 ટકા ોચો વરસાદ નોંધાયો છે, જેનાથી ખરીફ પાક (ખાસ કરીને ડાંગર, કઠોળ અને તેલીબિયાં) ની વાવણી પર ખરાબ અસર પડી રહી છે. સરકારે સંકટનો સામનો કરવા માટે બીજની વૈકલ્પિક જાત, સિંચાઈની વધારાની વ્યવસ્થા અને વીજળી-પાણીની સુચારૂ સપ્લાયની ખાતરી કરવા માટે દેશના 315 સૌથી વધુ પ્રભાવિત જિલ્લાઓ માટે એક વ્યાપક ઈમરજન્સી રણનીતિ તૈયાર કરી છે.

Written ByDhaval Gokani
Published: Jun 24, 2026, 11:20 AM IST|Updated: Jun 24, 2026, 11:20 AM IST
ખેતીને હવામાનનો ગંભીર ફટકો: ચોમાસાના વરસાદમાં 42%નો મોટો ઘટાડો; કેન્દ્ર સરકાર 315 જિલ્લાઓને બચાવવા કરી તૈયારી

About the Author

Dhaval Gokani

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્રિકેટ જગતના અવનવા રેકોર્ડની જાણકારી અને સમજ હોવાની સાથે તેઓ જુલાઈ 2017થી Z 24 Kalakમાં સીનિયર સબ એડિટર તરીકે ફરજ બજાવે છે. આ પહેલાં એમને ETV Bharat અને News 18માં પણ કામ કર્યું છે. અર્થશાસ્ત્રમાં સ્નાતક હોવાની સાથે તેઓ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સસિટીમાંથી પત્રકારત્વનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છે.

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ખેતીને હવામાનનો ગંભીર ફટકો: ચોમાસાના વરસાદમાં 42%નો મોટો ઘટાડો
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