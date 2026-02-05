Prev
ગુજરાતી ન્યૂઝAgriculture

Special Story: બદલાતા હવામાન વચ્ચે ગુજરાતના ખેડૂતો કેવી રીતે બચાવી શકે છે પોતાનો પાક! નવસારીના ખેડૂતે ટેક્નોલોજીથી શોધ્યું સમાધાન 

NAVSARI FARMER: નવસારીના ખેડૂત પરિમલ દેસાઈએ પોતાના ખેતરમાં સેન્સર આધારિત વેધર સેન્ટર ઉભું કરી, બદલાતા હવામાનથી થનારા નુકશાનને ટાળવા સાથે ખેતી ખર્ચ ઘટાડ્યો છે અને ગુણવત્તાયુક્ત ઉત્પાદન મેળવ્યું છે. 

Written By  Kinjal Patel|Last Updated: Feb 05, 2026, 10:06 AM IST

Gujarat Farmers: બદલાતું હવામાન ખેતી માટે મોટો પડકાર બની રહ્યું છે. અચાનક વાતાવરણમાં થતા બદલાવને કારણે ખેડૂતોને આર્થિક નુકશાન વેઠવા પડે છે. ત્યારે નવસારીના ખેડૂતે કુદરતી આફત સામે ટેક્નોલોજીને અવસર રૂપે સ્વિકારી પોતાના ખેતરમાં સેન્સર આધારિત વેધર સેન્ટર ઉભુ કરી બદલાતા વાતાવરણથી નુકશાન નહીં, પણ સમયે સમાધાન મેળવી ખર્ચ બચાવવા સાથે ગુણવત્તા સભર ખેત ઉત્પાદન મેળવ્યું છે

હાંસાપોર ગામના ખેડૂતે ટેક્નોલોજીનો ઉપયોગ કરી સમાધાન શોધ્યું!
છેલ્લા 10 વર્ષોમાં હવામાનમાં મોટો ફેરફાર જોવા મળ્યો છે. તાપમાનમાં ગરમીનો વધારો થતા ઋતુચક્ર બદલાવા તરફ છે. જ્યારે ખેત ઉત્પાદનની સમયાવધિમાં પણ ઘટાડો જોવા મળ્યો છે. દિવસના ઉંચું તાપમાન અને રાત્રિ દરમિયાન તાપમાનનો પારો નીચો જતા હવામાં ભેજનું પ્રમાણ પણ જળવાતું નથી. જેને કારણે ખેતીમાં જરૂરી તાપમાન ન મળતા પાકના વિકાસ ઉપર મોટી અસર પડે છે. ત્યારે પરંપરાગત ખેતી કરતા ખેડૂતો જૂની પરંપરા અને માન્યતા અનુસાર વધુ પડતું પાણી તેમજ દવાનો ઉપયોગ કરી દે છે. જેના કારણે પાકની ગુણવત્તા પ્રભાવિત થતાં આવક પણ ઘટે છે. ત્યારે બદલાતા વાતાવરણ સામે ઝઝૂમવા કરતા નવસારીના હાંસાપોર ગામના ખેડૂત પરિમલ દેસાઈએ સમસ્યામાં જ ટેક્નોલોજીનો ઉપયોગ કરી સમાધાન શોધી લીધું છે. 

સેન્સર આધારિત વેધર સેન્ટર પોતાના ખેતરમાં લગાવી
ખેડૂત પરિમલ દેસાઈએ બેંગલુરૂની એક ખાનગી કંપની પાસેથી સેન્સર આધારિત વેધર સેન્ટર પોતાના ખેતરમાં લગાવી, તેના દ્વારા જનરેટ થતા ડેટાનું વિશ્લેષણ મોબાઈલ એપ્લિકેશનમાં ગુજરાતી ભાષામાં જ મેળવીને ખેતીમાં સુધાર લાવ્યા છે. હવે તાપમાનમાં વધારો થાય કે ઘટાડો ખેડૂત પરિમલ દેસાઈ કયા સમયે, કેટલું પાણી આપવું, કઈ જીવાત આવી શકે, કયો રોગ થઈ શકે સાથે જ કયું અને કેટલી માત્રામાં ખાતરનો ઉપયોગ કરવો એની સચોટ માહિતી મેળવી આધુનિક ખેતી કરી રહ્યાં છે.

ત્રણ ખેતરોની માહિતી આંગળીના ટેરવે
વેધર સેન્ટર થકી દોઢ કિલોમીટરની ત્રિજ્યામાં પરિમલ દેસાઈના ત્રણ ખેતરોની માહિતી આંગળીના ટેરવે મળી રહી છે. જેના પરિણામ સ્વરૂપ પરંપરાથી અલગ પરિમલ દેસાઈએ શેરડીમાં ડ્રિપ પધ્ધતિથી પાણી આપ્યું, જ્યાં ખેતર પાણીથી ભરાઈ રહેતા, ત્યાં ઓછા પાણીમાં પણ શેરડીનું આરોગ્ય સારૂ રહ્યું છે અને તેના થકી ઉત્પાદન પણ ઉંચું રહેવાની સંભાવના છે. આંબા ચીકુમાં પણ ફુગજન્ય રોગ કે ફળ માખીના ઉપદ્રવ સામે આમ્રમંજરી અને ચીકુના ફળને બચાવવામાં સરળતા રહી. જ્યારે ગુણવત્તાયુક્ત ચીકુના બજારમાં ભાવ પણ સારા મળ્યા છે.

સેન્સર અને AI મોડ્યુલ મોબાઈલ એપ્લિકેશનથી શેરડીની ખેતી
પરિમલ દેસાઈએ મહારાષ્ટ્રના બારામતી ખાતે યોજાયેલા કૃષિ મેળામાં બે વર્ષ અગાઉ ખેતરમાં વેધર સેન્ટર ઉભુ કરી, તેના સેન્સર અને AI મોડ્યુલ મોબાઈલ એપ્લિકેશનથી શેરડીની ખેતી જોઈ હતી. જ્યાંથી પ્રેરણા લઈ 60 હજાર રૂપિયાના ખર્ચે બેંગલુરૂની ખાનગી કંપનીના વેધર સેન્ટર સાથે સેન્સર પોતાના ત્રણેય ખેતરોમાં લગાવ્યા છે. પરિમલ દેસાઈ મોબાઈલ એપ્લિકેશનમાં ત્રણેય ખેતરોની માહિતી મેળવી ખેતી કરતા ઓછા પાણી સાથે પર્યાપ્ત માત્રામાં ખાતરનો ઉપયોગ કરતા થયા છે. જેથી ઈલેક્ટ્રીસિટી, મજૂરી અને ખાતર, પાણીનો પણ બચાવ કરી પોતાનો ખર્ચ ઘટાડી શક્યા છે.

AI, GPS, અને સેન્સર આધારિત ટેક્નોલોજીનો ઉપયોગ
કૃષિ નિષ્ણાંતો પણ ખેડૂત પરિમલ દેસાઈની ટેક્નોલોજીના ઉપયોગ સાથે ખેતીની સરાહના કરી રહ્યા છે. ખેતીમાં વેધર સેન્ટર થકી બદલાતા હવામાનની અસર ચકાસી તેને અનુરૂપ ખાતર, દવા અને માવજત કરતા પાકને પણ ત્વરિત બચાવી શકાય છે. બદલાતા હવામાનને કારણે ઋતુચક્ર, પાક સાથે રોગ જીવાતની સાયકલમાં પણ બદલાવ જોવા મળ્યો છે. ત્યારે ખેડૂત ઓન ટાઈમ હવામાન જાણી, તેના આધારે નિર્ણય લઈ પાકને બચાવી શકે છે. આજે ખેતી 4.0 પર પહોંચી છે. એટલે ચારે તરફથી નિર્ણય લેવો પડે છે. ત્યારે આગામી સમયમાં AI, GPS, અને સેન્સર આધારિત ટેક્નોલોજીનો ઉપયોગ ખેતીમાં કરીને સમયે નિર્ણય લેવાથી ખેડૂતો બદલાતા હવામાન સામે પોતાના પાકને બચાવી ગુણવત્તાયુક્ત ઉત્પાદન મેળવી શકશે.

હવે ખેડૂતોએ આધુનિક ખેતી તરફ વળવું જ પડશે!
નવસારીના ખેડૂત પરિમલ દેસાઈના વેધર સેન્ટરને જોઈ આસપાસના ખેડૂતો પણ પ્રભાવિત થયા છે અને પોતાના ખેતરમાં વેધર સેન્ટર લગાવવા પ્રેરિત પણ થયા છે. બીજી તરફ ગુજરાત સરકાર પણ વેધર સેન્ટર લગાવવા સબસીડી સહિતની સહાય આપી રહી છે. પરંતુ ખેડૂતોને હવામાનની સચોટ માહિતી અને તેના અનુરૂપ ત્વરિત નિવારણ મળે તો ખેતીને કુદરતના પ્રકોપ સામે બચાવી શકાય એમ છે. જેથી હવે ખેડૂતોએ આધુનિક ખેતી તરફ વળવું જ રહ્યું.

