Agriculture

ટૂંક સમયમાં સંસદમાં લાવવામાં આવશે નવા કૃષિ કાયદા, શિવરાજ સિંહ ચૌહાણે કરી જાહેરાત, જાણો

New agricultural laws: કેન્દ્રીય કૃષિ મંત્રી શિવરાજ સિંહ ચૌહાણે એક મોટી જાહેરાત કરતા જણાવ્યું હતું કે ખેડૂતોને મજબૂત કાનૂની કવચ પૂરું પાડવા માટે સંસદમાં ટૂંક સમયમાં નવા કૃષિ કાયદા રજૂ કરવામાં આવશે. 
 

Written By  Krushnapalsinh Chudasama|Last Updated: Jan 31, 2026, 09:45 PM IST

New agricultural laws: કેન્દ્રીય કૃષિ મંત્રી શિવરાજ સિંહ ચૌહાણે છત્તીસગઢના દુર્ગ જિલ્લામાં ખેડૂતો સાથે વાતચીત કરતી વખતે જાહેરાત કરી હતી કે ખેડૂતોને કાનૂની રક્ષણ પૂરું પાડવા માટે સંસદમાં ટૂંક સમયમાં નવા કાયદા રજૂ કરવામાં આવશે. તેમણે સ્પષ્ટતા કરી હતી કે નકલી બિયારણ, ખાતર અને જંતુનાશકો વેચનારાઓ સામે કડક દંડાત્મક કાર્યવાહી કરવામાં આવશે. તેમણે જણાવ્યું હતું કે સરકારનો પ્રાથમિક ઉદ્દેશ્ય ખેડૂતોનો સર્વાંગી વિકાસ અને તેમને વચેટિયાઓ અને છેતરપિંડીથી બચાવવાનો છે.

નવા કૃષિ કાયદા રજૂ કરવામાં આવશે, આ મુદ્દાઓ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવામાં આવશે

કેન્દ્રીય કૃષિ અને ખેડૂત કલ્યાણ મંત્રી શિવરાજ સિંહ ચૌહાણે જણાવ્યું હતું કે ખેડૂતોને કાનૂની રક્ષણ પૂરું પાડવા માટે સંસદમાં ટૂંક સમયમાં નવા કૃષિ કાયદા રજૂ કરવામાં આવશે. ખેડૂતોની મહેનત, તેમના પાક અને તેમના ભવિષ્ય સાથે ચેડા હવે સહન કરવામાં આવશે નહીં. કેન્દ્ર સરકાર નકલી બિયારણ, ખાતર અને જંતુનાશકોના વેચાણ દ્વારા ખેડૂતોને નુકસાન પહોંચાડનારાઓ સામે નિર્ણાયક, કડક અને દંડાત્મક કાર્યવાહી કરશે.

ખેડૂતો સાથે છેતરપિંડી કરનારાઓ સામે કાર્યવાહી

શિવરાજ સિંહ ચૌહાણે શનિવારે છત્તીસગઢના દુર્ગ જિલ્લાની મુલાકાત લીધી હતી અને ખેડૂતો સાથે સીધી વાત કરી હતી. તેમણે જણાવ્યું હતું કે વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીના નેતૃત્વમાં કેન્દ્ર સરકારની ટોચની પ્રાથમિકતા ખેડૂતો અને તેમનો વિકાસ છે. કેટલાક અસામાજિક તત્વો નકલી ખાતરો દ્વારા ખેડૂતોના પાકનો નાશ કરી રહ્યા છે, જે માત્ર આર્થિક ગુનો જ નથી પણ ખેડૂતો સામે છેતરપિંડી પણ છે. કાયદા મુજબ આવા વ્યક્તિઓ સામે કડક કાર્યવાહી કરવામાં આવશે.

પર્યાવરણ બચાવવાનો સંદેશ

અધિકારીઓએ જણાવ્યું હતું કે તેમની મુલાકાતની શરૂઆતમાં, ચૌહાણે દુર્ગ જિલ્લાના ગિરહોલા અને ખાપરી ગામોની મુલાકાત લીધી હતી. ત્યાં, તેમણે ખેતરની સીમા પર ખેડૂતો સાથે સીધી વાતચીત કરી હતી. આ મુલાકાત દરમિયાન, તેમણે નર્સરીઓ, ખેતરો અને કૃષિ ખેતરોની મુલાકાત લીધી હતી અને પાક પરિભ્રમણ, બાગાયત, સિંચાઈ, બીજ ઉત્પાદન અને આધુનિક ખેતી તકનીકો વિશે શીખ્યા હતા. ગિરહોલા ગામમાં, કેન્દ્રીય મંત્રીએ કેરીનો છોડ વાવ્યો હતો અને પર્યાવરણ બચાવવાનો સંદેશ આપ્યો હતો.

ખેડુતો અપનાવી રહ્યા છે નવી ટેકનોલોજી

ચૌહાણે ખાપરીમાં અનિલ કૃષિ ફાર્મની મુલાકાત લીધી હતી અને ખેતરોનું નિરીક્ષણ કર્યા પછી ખેડૂતો સાથે વાતચીત કરી હતી. તેમણે કિસાન ચૌપાલ કાર્યક્રમમાં સફળ ખેડૂતોને અભિનંદન આપ્યા અને કહ્યું કે છત્તીસગઢના ખેડૂતો હવે પરંપરાગત ખેતી પદ્ધતિઓ સાથે નવી તકનીકોનો ઉપયોગ કરી રહ્યા છે, જે સમગ્ર દેશ માટે એક સારું ઉદાહરણ છે. ચૌહાણે સમજાવ્યું કે વૃક્ષો વાવવાથી માત્ર પર્યાવરણ માટે જ મહત્વપૂર્ણ નથી પણ લાંબા ગાળે ખેડૂતો માટે સારી આવક પણ થઈ શકે છે.

કિસાન સન્માન નિધિનો ઉલ્લેખ 

શિવરાજ સિંહ ચૌહાણે ખેડૂતોને ખેતીની સાથે ફળદાયી વૃક્ષો અને વૃક્ષો વાવવા પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવાની અપીલ કરી. પરંપરાગત ડાંગરની ખેતી સાથે ફળો, શાકભાજી અને વિવિધ પાક ઉગાડવાથી ખેડૂતોની આવકમાં નોંધપાત્ર વધારો થઈ રહ્યો છે. ખેડૂતોને કેન્દ્ર સરકારની મુખ્ય યોજનાઓ વિશે માહિતી આપતા, કેન્દ્રીય મંત્રીએ કહ્યું કે પ્રધાનમંત્રી કિસાન સન્માન નિધિ યોજના દ્વારા નાના ખેડૂતોના ખાતામાં સીધા ભંડોળ ટ્રાન્સફર કરવામાં આવી રહ્યું છે.

કુદરતી ખેતીમાં જોડાવા માટે અપીલ

કેન્દ્રીય કૃષિ મંત્રીએ કહ્યું કે પ્રધાનમંત્રી પાક વીમા યોજના પાકને કુદરતી આફતોથી બચાવી રહી છે. રાષ્ટ્રીય કૃષિ વિકાસ યોજના નવી ખેતી પદ્ધતિઓ અને ઉપજને પ્રોત્સાહન આપી રહી છે. ડિજિટલ કૃષિ મિશન અને ડ્રોન ટેકનોલોજીની મદદથી, પાક દેખરેખ, જંતુનાશક છંટકાવ અને ખેતી ખર્ચમાં ઘટાડો થઈ રહ્યો છે. તેમણે કહ્યું કે કુદરતી ખેતી, સૂક્ષ્મ સિંચાઈ અને જળ સંરક્ષણ ભવિષ્ય માટે જરૂરી છે અને ખેડૂતોને તેમાં જોડાવા કહ્યું.
 

