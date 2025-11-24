ડાંગર, બાજરી, જુવાર, મકાઈ અને રાગીની આજથી ટેકાના ભાવે ખરીદી, જાણો દરેક વિગત
ગુજરાતમાં આજથી ખરીદ પાકની ટેકાના ભાવે ખરીદી કરવામાં આવશે. જે ખેડૂતોએ રજીસ્ટ્રેશન કરાવ્યું છે તે વિવિધ કેન્દ્રો પર જઈ પોતાનો પાક ટેકાના ભાવે વહેંચી શકશે. આજથી ડાંગર, બાજરી, જુવાર, મકાઈ અને રાગીની ટેકાના ભાવે ખરીદી થશે.
Gandhinagar News: મગફળીની ટેકાના ભાવે ખરીદી કરવાની પ્રક્રિયા ચાલી રહી છે. પ્રાપ્ત વિગત અનુસાર અત્યાર સુધી રાજ્યમાં 1.05 લાખ મેટ્રિક ટનથી વધુ મગફળીની ખરીદી થઈ છે, જેનું મૂલ્ય 769 કરોડ રૂપિયા છે. તેવામાં આજથી રાજ્ય સરકાર દ્વારા ખરીફ પાક 2025-2026 હેઠળ ટેકાના ભાવે ડાંગર, બાજરી, જુવાર, મકાઈ અને રાગીની ખરીદી ખેડૂતો પાસેથી કરવામાં આવશે.
રાજ્ય સરકાર દ્વારા ટેકાના ભાવે ખરીદી માટે ખેડૂતો માટે રજીસ્ટ્રેશન શરૂ કરવામાં આવ્યું હતું. સરકાર દ્વારા ડાંગરના ખેડૂતો પાસેથી પ્રતિ હેક્ટર 1500 કિલોગ્રામ ડાંગરની ખરીદી કરવામાં આવશે. આ ખરીદી 24 નવેમ્બરથી શરૂ થશે અને 31 જાન્યુઆરી સુધી ચાલશે. ડાંગરની ખરીદી માટે 113 કેન્દ્રો નક્કી કરવામાં આવ્યા છે.
ટેકાના ભાવે વિવિધ પાકની ખરીદી માટે સરકારે વ્યવસ્થા કરી છે. બાજરી માટે 150, જુવાર માટે 50, મકાઈ માટે 82 અને રાગી માટે 19 કેન્દ્રો નિયત કરવામાં આવ્યા છે. આ કેન્દ્રો પરથી ખેડૂતો પાસેથી પાકની ખરીદી કરવામાં આવશે. રાજ્ય સરકારે આપેલી માહિતી પ્રમાણે બાજરી હેક્ટરદીઠ 1848 કિલોગ્રામ, જુવાર પ્રતિ હેક્ટર 1539 કિલોગ્રામ, મકાઈ પ્રતિ હેક્ટર 1864 કિલોગ્રામ અને રાગી હેક્ટર દીઠ 903 કિલોગ્રામની ખરીદી કરવામાં આવશે.
આ ભાવ નક્કી કરાયા
રાજ્ય સરકાર દ્વારા ટેકાના ભાવે ખરીદીના ભાવ જાહેર કરવામાં આવ્યા છે. જે નીચે પ્રમાણે છે.
ડાંગર પ્રતિ ક્વિન્ટલઃ ભાવ 2369 રૂપિયા અને 2389 રૂપિયા
બાજરી, પ્રતિ ક્વિન્ટલઃ 3075 રૂપિયા
જુવાર (હાઈબ્રિડ) પ્રતિ ક્વિન્ટલઃ 3999 રૂપિયા
જુવાર (માલદંડી) પ્રતિ ક્વિન્ટલઃ 4049 રૂપિયા
મકાઈ પ્રતિ ક્વિન્ટલઃ 2400 રૂપિયા
રાગી પ્રતિ ક્વિન્ટલઃ 5186 રૂપિયા
