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10 રૂપિયાના અનોખા પ્રયોગથી ખેતીમાં આવશે ક્રાંતિ! સુરેન્દ્રનગરના યુવા ખેડૂતની કોઠાસૂઝે અન્ય ખેડૂતો માટે ચીંધ્યો ખેતીનો નવો રાહ

Surendranagar: સુરેન્દ્રનગરના યુવા ખેડૂત પરેશભાઈ ડુમાણીયાએ પોતાની કોઠાસૂઝથી પ્રાકૃતિક કૃષિ ક્ષેત્રે એક અનોખો અને પ્રેરણાદાયી પ્રયોગ કરી બતાવ્યો છે. ખેતરમાં મોંઘીડાટ નિંદામણનાશક દવાઓનો ખર્ચ બચાવવા માટે તેમણે માત્ર 10 રૂપિયાનો દેશી ઉપાય અપનાવ્યો, જેમાં 15 લીટર ગૌમૂત્રમાં એક કિલો મીઠું ભેળવીને છંટકાવ કરતા રાસાયણિક દવાની જેમ જ અસરકારક પરિણામ મળ્યું. તેમણે કપાસનો પરંપરાગત પાક છોડીને માત્ર 10 ગુંઠા જમીનમાં પ્રાકૃતિક પદ્ધતિથી ગલગોટાનું વાવેતર કરી 100 મણની ઉપજ સાથે રૂ. 1.25 લાખનો ચોખ્ખો નફો મેળવ્યો છે. એટલું જ નહીં, ગૌમૂત્ર અને છાણથી તૈયાર કરેલા જીરાનું 'રેસિડ્યુ ફ્રી' ટેસ્ટિંગ કરાવી બજાર ભાવ કરતાં બમણા ભાવે વેચાણ કરીને તેમણે બે એકરમાં એક સફળ મોડલ ફાર્મ તૈયાર કર્યું છે. "જો આપણે જમીનને બચાવીશું, તો જમીન આપણને સાચવશે" તેવા મંત્ર સાથે પરેશભાઈએ આજે અન્ય ખેડૂતો માટે પણ કુદરતી ખેતીનો નવો રાહ ચીંધ્યો છે.

Written ByKinjal Patel
Published: Aug 20, 2026, 01:20 PM IST|Updated: Aug 20, 2026, 01:20 PM IST
10 રૂપિયાના અનોખા પ્રયોગથી ખેતીમાં આવશે ક્રાંતિ! સુરેન્દ્રનગરના યુવા ખેડૂતની કોઠાસૂઝે અન્ય ખેડૂતો માટે ચીંધ્યો ખેતીનો નવો રાહ

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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