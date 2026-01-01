પહેલા ઈંડું આવ્યું કે મરઘી? વર્ષો જૂનો કોયડો ઉકેલાઈ ગયો, તમે પણ જાણો જવાબ
Egg first or Chicken know scientific answer: પહેલા ઈંડુ આવ્યું કે મરઘી? સદીઓથી કોયડો બનેલી આ વાતનો મામલો હવે ઉકેલાય ગયો છે. વૈજ્ઞાનિકોએ આખરે પુષ્ટિ કરી દીધી છે કે ઈંડા અને મરઘીમાંથી પહેલા કોણ આવ્યું. તેનો સાચો જવાબ છે કે ઈંડા પહેલા મરઘી આવી. ઈંડાની છાલમાં મળેલા પ્રોટીન OC-17 થી આ વર્ષો જૂનો કોયડો ઉકેલાયો છે.
Egg first or Chicken know scientific answer: વૈજ્ઞાનિકોના સંશોધન દ્વારા વર્ષો જૂના એક પ્રશ્નનો સાચો જવાબ બહાર આવ્યો છે. વૈજ્ઞાનિકો ઈંડાના શેલમાં જોવા મળતા પ્રોટીન OC-17 દ્વારા આ કોયડાનો સાચો જવાબ શોધી શક્યા. આ સંશોધન બ્રિટનની શેફિલ્ડ અને વોરવિક યુનિવર્સિટીના વૈજ્ઞાનિકો દ્વારા કરવામાં આવ્યું હતું. તેમના સાચા જવાબે શેફિલ્ડ યુનિવર્સિટીના ડૉ. કોલિન ફ્રીમેનના જૂના સિદ્ધાંતને ઉથલાવી દીધો. વૈજ્ઞાનિકોએ પુષ્ટિ આપી કે મરઘી ઈંડા પહેલા આવી હતી, કારણ કે ઈંડાના શેલમાં જોવા મળતું પ્રોટીન OC-17 ફક્ત મરઘીના અંડાશય દ્વારા જ ઉત્પન્ન થાય છે, મરઘી વિના ઈંડાનું શેલ બની શકતું નથી, તેથી તે સ્પષ્ટ છે કે મરઘી પહેલા આવી હતી, ઈંડું નહીં.
OC-17 પ્રોટીનથી કોયડો ઉકેલાયો?
ઈંડા અને મુર્ગીમાં પહેલા કોણનો મામલો સમજતા પહેલા તે જાણવું જરૂરી છે કે શું છે OC-17 પ્રોટીન, જે ઈંડાની છાલમાં મળે છે. હકીકતમાં ઓવોક્લીડિન-17 પ્રોટીન (OC-17) ખાસ પ્રકારનું પ્રોટીન છે, જે ઈંડાની છાલને મજબૂત બનાવે છે. કેલ્શિયમને ઝડપથી ક્રિસ્ટમાં બદલવાનું કામ કરનાર OC-17 પ્રોટીન મરઘીના અંડાશયમાં બને છે. સુપરકમ્પ્યુટરની મદદથી રિસર્ચમાં વૈજ્ઞાનિકોએ શોધ્યું કે ઈંડાને મજબૂત કરવામાં OC-17 પ્રોટીનને આશરે 25 કલાકનો સમય લાગે છે. તેનું આ રિસર્ચ સાબિત કરે છે કે ઈંડા પહેલા મુરઘી આવી.
ડો. કોલિન ફ્રીમેનનો સિદ્ધાંત કઈ રીતે પલટાયો
રિપોર્ટ અનુસાર શેફીલ્ડ યુનિવર્સિટીના ડો. કોલિન ફ્રીમેને શંકા વ્યક્ત કરી હતી કે મરઘી પહેલા ઈંડુ આવ્યું હશે. તો ઈંડાનો ઉલ્લેખ પહેલા પણ થતો રહ્યો છે. જૂના સિદ્ધાંત પર ધ્યાન આપો તો ડાયનાસોરના ઈંડાની ખૂબ વાત સાંભળી છે, મુરઘી તો બાદમાં વિકસિત થઈ, એક સમય પર બે મુરઘીઓ જેમ પક્ષીઓના જેનેટિક મ્યૂટેશનથી સંભવતઃ પ્રથમ ઈંડુ આવ્યું. તે ઈંડાથી પ્રથમ મુરઘી નીકળી. હવે ઈંડાનો સ્પષ્ટ સિદ્ધાંત તે છે કે સામાન્ય વાત કરીએ તો પહેલા ઈંડુ આવ્યું અને ખાસ મરઘીના ઈંડાની વાત કરીએ તો પહેલા મરઘી આવી.
