/ક્યારે આવશે PM કિસાન યોજનાનો આગામી હપ્તો ? જાણી લો સંભવિત તારીખ, લિસ્ટમાં આ રીતે ચેક કરો તમારું નામ

PM Kisan 24th Installment Date : કેન્દ્ર સરકારની પ્રધાનમંત્રી કિસાન સન્માન નિધિ (PM Kisan) યોજના દેશભરના કરોડો ખેડૂતો માટે સહાયનો મુખ્ય સ્ત્રોત છે. આ યોજના હેઠળ ખેડૂતોને વાર્ષિક ₹6,000ની નાણાકીય સહાય મળે છે, જે ₹2,000ના ત્રણ હપ્તામાં DBT દ્વારા સીધા તેમના બેંક ખાતાઓમાં જમા કરવામાં આવે છે. અત્યાર સુધીમાં સરકારે કુલ 23 હપ્તા જારી કર્યા છે. 20 જૂનના રોજ પીએમ મોદીએ પશ્ચિમ બંગાળના તારકેશ્વરથી 23મો હપ્તો ખેડૂતોના ખાતામાં ટ્રાન્સફર કર્યો હતો.
ક્યારે આવશે PM કિસાન યોજનાનો આગામી હપ્તો ?
પીએમ કિસાન યોજના હેઠળ, દર ચાર મહિને ₹2,000નો હપ્તો આપવામાં આવે છે. આ હપ્તાઓ સામાન્ય રીતે એપ્રિલથી જુલાઈ, ઓગસ્ટથી નવેમ્બર અને ડિસેમ્બરથી માર્ચમાં આવે છે. જે મુજબ 24મો હપ્તો નવેમ્બર 2026 સુધીમાં ખેડૂતોના બેંક ખાતામાં આવવાની શક્યતા છે.
છેલ્લા કેટલાક વર્ષો પર નજર કરીએ તો વર્ષનો બીજો હપ્તો દિવાળીના તહેવારની આસપાસ આપવામાં આવ્યો છે. પેટર્નને જોતાં આ હપ્તો દિવાળીના તહેવારની આસપાસ આવી શકે છે. એટલે કે દિવાળી આ વખતે 8 નવેમ્બરના રોજ છે, તેથી 24મો હપ્તો નવેમ્બરના પ્રથમ અઠવાડિયામાં આવી શકે છે. જોકે, સરકારે હજુ સુધી સત્તાવાર રીતે કોઈ ચોક્કસ તારીખ જાહેર કરી નથી.
આ યોજનાનો લાભ કયા ખેડૂતોને મળે છે ?
e-KYC પૂર્ણ કરવું ફરજિયાત છે
જો તમે હજુ સુધી e-KYC પૂર્ણ કર્યું નથી, તો તમારા હપ્તામાં વિલંબ થઈ શકે છે. તમે આધાર OTPનો ઉપયોગ કરીને PM કિસાન પોર્ટલ દ્વારા તમારા ઘરેથી e-KYC પૂર્ણ કરી શકો છો. જો તમારો મોબાઇલ નંબર તમારા આધાર સાથે લિંક નથી, તો તમે ફિંગરપ્રિન્ટનો ઉપયોગ કરીને e-KYC પૂર્ણ કરવા માટે નજીકના CSCની મુલાકાત લઈ શકો છો.
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