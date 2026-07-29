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ક્યારે આવશે PM કિસાન યોજનાનો આગામી હપ્તો ? જાણી લો સંભવિત તારીખ, લિસ્ટમાં આ રીતે ચેક કરો તમારું નામ

PM Kisan 24th Installment Date : ચોમાસાની સિઝન વચ્ચે ખેડૂતો પીએમ કિસાન સન્માન નિધિ યોજનાના આગામી હપ્તાની રાહ જોઈ રહ્યા છે. ત્યારે PM કિસાનનો ₹2,000નો હપ્તો ક્યારે આવશે. તેમજ લાભાર્થીઓના લિસ્ટમાં તમારું નામ છે કે નહીં તે કેવી રીતે ચકાસવું અને e-KYC પ્રોસેસ અંગે આ લેખમાં જાણીશું.
 

Written ByDilip Chaudhary
Published: Jul 29, 2026, 08:07 PM IST|Updated: Jul 29, 2026, 08:07 PM IST
ક્યારે આવશે PM કિસાન યોજનાનો આગામી હપ્તો ? જાણી લો સંભવિત તારીખ, લિસ્ટમાં આ રીતે ચેક કરો તમારું નામ

About the Author

Dilip Chaudhary

Dilip Chaudhary

2020થી Inshorts સાથે પત્રકારત્વની શરૂઆત કરી. જ્યાં 2 વર્ષથી વધુ ગુજરાતી કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે કામ કર્યું. ત્યાર બાદ સંદેશ ડિજિટલમાં જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત, નેશનલ અને સ્પોર્ટ્સ સેક્શનમાં કામ કર્યું. આ દરમિયાન ગુજરાત વિધાનસભા ચૂંટણી 2022 અને IPL 2023 કવર કરી. ત્યાર બાદ TV9 ગુજરાતી સાથે જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત કેટેગરી સાથે નોલેજ અને ઓટો સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કર્યું, આ ઉપરાંત પ્રીમિયમ કન્ટેન્ટમાં કામ કર્યું. જ્યાં રિસર્ચ બેઝ સ્ટોરી લખવાનો અનુભવ છે. હાલમાં Zee 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર તરીકે કાર્યરત છે અને સ્પોર્ટ્સ, નોલેજ, ગુજરાત, જોબ્સ, ઓટો અને ટેક સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરે છે. 

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