PM Kisan: નિયમમાં મોટો ફેરફાર, 22મો હપ્તો જોઈતો હોય તો ફટાફટ બનાવડાવો આ ID, માત્ર eKYC નહીં ચાલે
PM Kisan Yojana: ગુજરાતના ખેડૂતો માટે જરૂરી સમાચાર છે. જો તમે પણ પીએમ કિસાન સન્માન નિધિનો લાભ લેતા હોવ તો ખાસ જાણી લો કે ફક્ત eKYC કરવાથી કામ પતી જશે એવું નથી. કારણ કે જો તમારે 22મો હપ્તો જોઈતો હોય તો આ આ એક આઈડી બનાવડાવવું પડશે નહીં તો હપ્તો અટકી જશે. વિગતો ખાસ જાણો.
Trending Photos
દેશના અન્નદાતાઓ માટે સરકાર તરફથી પ્રધાનમંત્રી કિસાન સન્માન નિધિ યોજના ચાલી રહી છે જે હેઠળ કરોડો ખેડૂતો નાણાકીય મદદ મેળવે છે. આ વર્ષની શરૂઆત સાથે આ આ યોજનાનો લાભ મેળવવા માટે એક ફેરફાર કરાયો છે. કેન્દ્ર સરકારે પારદર્શકતા વધારવા અને ફ્રોડ રોકવા માટે હવે e-KYCની સાથે સાથે ફાર્મર આઈડી (Farmer ID) ને પણ જરૂરી કર્યું છે. એગ્રીસ્ટેક પહેલ હેઠળ બનાવવામાં આવી રહેલી આ ડિજિટલ ઓળખ હવે યોજનાનો લાભ ચાલુ રાખવા માટે એક જરૂરી શરત બની છે.
આ વર્ષની શરૂઆતથી જ અનેક રાજ્યોમાં આ અંગે ખાસ શિબિર યોજવામાં આવી રહ્યા છે. જો તમે પણ સમયસર તમારું આ વિશિષ્ટ ફાર્મર આઈડી નહીં બનાવો તો તમારો આગામી એટલે કે 22મો હપ્તો અટકી શકે છે. આ આઈડી ફક્ત પીએમ કિસાન જ નહીં પરંતુ ભવિષ્યમાં ખાતર, બીજ, પાક વીમો જેવી અન્ય સરકારી સુવિધાઓ માટે પણ સિંગલ વિન્ડો જેવું કામ કરશે.
શું છે આ ફાર્મર આઈડી?
ફાર્મર આઈડી એક આધાર લિંક્ડ ડિજિટલ ઓળખ છે જેને એગ્રીસ્ટેક (AgriStack) પ્રોજેક્ટ હેઠળ તૈયાર કરવામાં આવે છે. તેનો મુખ્ય હેતુ દેશના 11 કરોડથી વધુ ખેડૂતોનો એક નેશનલાઈઝ્ડ ડેટાબેસ તૈયાર કરવાનો છે.
તેમાં ખેડૂતોની વ્યક્તિગત જાણકારીની સાથે સાથે તેમની જમીનનો રેકોર્ડ, લેવાતો પાક અને પશુપાલન સંબંધિત ડેટા એક સાથે ઉપલબ્ધ થશે. મોટી વાત એ પણ છે કે આ વ્યવસ્થાથી એવા લોકોની ઓળખ કરવી સરળ બનશે જેઓ લાભ લેવા માટે અયોગ્ય હોવા છતાં યોજનાનો લાભ લઈ રહ્યા છે.
કેમ જરૂર પડી?
સરકારનું માનવું છે કે ફક્ત આધાર કાર્ડ અને ઈ કેવાયસીથી જમીનના વાસ્તવિક સ્વામિત્વની સટીક ભાળ મેળવવી ઘણીવાર પડકાર બને છે. ફાર્મર આઈડી સીધી રાજસ્વ વિભાગના જમીન રેકોર્ડ (જમાબંધી) સાથે જોડાયેલું હશે, જેનાથી યોજનાનો લાભ ફક્ત વાસ્વિક જમીન સ્વામિત્વવાળાને જ મળે. ફેક અને અયોગ્ય લાભાર્થીઓને સૂચિમાંથી બહાર કરી શકાય. તથા સરકારી સબસિડી (ખાતર, બીજ, મશીનરી)નું વિતરણ સીધુ અને સટીક થાય.
જો તમે પણ પીએમ કિસાનના લાભાર્થી હોવ તો તમારે 6 ફેબ્રુઆરી 2026 પહેલા તમારા ફાર્મર આઈડીની પ્રક્રિયા પૂરી કરી લો. કઈ રીતે કરવી તે વિગતો પણ જાણો.
ઓનલાઈન રજિસ્ટ્રેશન
- એગ્રીસ્ટેકની અધિકૃત વેબસાઈટ કે રાજ્યના કૃષિ વિભાગના પોર્ટલ પર જાઓ.
- આધાર નંબર અને મોબાઈલ નંબર દ્વારા ઈકેવાયસી પૂરું કરો.
- તમારી જમીનની વિગતો (ખાતા/ખસરા નંબર) નોંધાવો.
- વિગતોની ખરાઈ થયા બાદ યુનિક ફાર્મર આઈડી જનરેટ થશે.
ઓફલાઈન
સરકારે 6 જાન્યુઆરી 2026થી અનેક પંચાયતોમાં વિશેષ રજિસ્ટ્રેશન શિબિર શરૂ કર્યા છે. ખેડૂતો પોતાની સાથે આધાર કાર્ડ, બેંક પાસબુક અને જમીનના દસ્તાવેજો લઈને નજીકના કોમન સર્વિસ સેન્ટર (CSC) કે શિબિરમાં જઈને પોતાનું આઈડી બનાવડાવી શકે છે.
22માં હપ્તા પર અસર
વર્ષ 2026માં ખેડૂતોને ત્રણ હપ્તા 22મો, 23મો અને 24મો મળે તેવી અપેક્ષા છે. 22મા હપ્તાા પૈસા એવા ખેડૂતોના ખાતામાં આવશે જેમનો ડેટા ફાર્મર રજિસ્ટ્રીમાં અપડેટેડ હશે. કૃષિ મંત્રાલય મુજબ જે રાજ્યોમાં ડિજિટલ આઈડીનું કામ ઝડપથી ચાલે છે ત્યાં તેને નવા હપ્તા માટે ફરજિયાતની શ્રેણીમાં નાખવામાં આવ્યું છે.
ફાર્મર આઈડીના અન્ય મોટા ફાયદા
આ આઈડી ફક્ત પીએમ કિસાન યોજના સુધી મર્યાદિત નથી પરંતુ આવનારા સમયમાં તેના અનેક લાભ મળશે.
- સરળ કેસીસી
કિસાન ક્રેડિટ કાર્ડ બનાવવું હવે વધુ સરળ બનશે. કારણ કે બેંકે ડેટાની ખાતરી કરવા માટે અલગથી ભાગદોડ કરવાની જરૂર નહીં પડે.
- પાક વીમો
કુદરતી આફતો સમયે ક્લેમ સેટલમેન્ટની પ્રક્રિયા ઝડપી થશે.
- સીધી સબસિડી
ભવિષ્યમાં બીજ અને ખાતર પર મળતી સબસિડી સીધી આ આઈડીના આધારે ડીબીટી થઈ શકે છે.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે